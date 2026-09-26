Yeni «4-3-3» dizilişi: Eldor Shomurodov milli takımdaki değişimler hakkında açık konuştu

Fergana'daki merkez stadyumda oynanan hazırlık maçında Özbekistan milli takımının ezeli rakibi İran karşısında 3:1'lik skorla aldığı güven verici ve tarihi galibiyet, taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Bu parlak zaferin ardından milli takım kaptanı ve İstanbul'un Başakşehir kulübü forveti Eldor Shomurodov, bir sonraki antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaptan, takımın yeni «4-3-3» taktik dizilişine uyum sağlaması, maçtaki galibiyetin psikolojik etkisi ve kadrodaki oyuncuların oyun zekası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Shomurodov'a göre, galibiyet takıma özel bir duygu katmış olsa da oyunda hala giderilmesi gereken eksiklikler mevcut. Ancak kadroda, teknik direktörün her türlü modern taktik talimatını doğru ve net bir şekilde anlayıp uygulayabilen zeki oyuncuların bulunması, yeni sisteme geçişi oldukça kolaylaştırdı.

«3:1'lik skor, 4-3-3 dizilişi ve kaptanın itirafı»: Shomurodov'un açıklamasından 5 ana nokta

Milli takımımızın liderinin düşüncelerinden en önemli resmi tezler:

İran karşısında 3:1'lik zafer: Fergana'da oynanan kritik hazırlık maçında milli takımımız rakibini 3:1 mağlup etti;

«4-3-3» dizilişine geçiş zorluk yaratmadı: Kaptan, yeni taktik formasyonun takım için bir yük oluşturmadığını doğruladı;

Eksiklikler üzerinde çalışılmaya devam edilecek: Galibiyete rağmen Shomurodov, oyunda hala eksikliklerin olduğunu ve bunların giderilmesi gerektiğini belirtti;

Zeki futbolcu faktörü: Teknik direktörün talimatlarını doğru ve hızlı bir şekilde kavrayan üst düzey oyuncuların varlığı, taktiksel değişiklikleri kolaylaştırdı;

Duygu ve skorun önemi: Skor ne olursa olsun, her galibiyetin takımın moral ve motivasyonu için çok özel bir enerji sağladığı vurgulandı.

Özbekistan - İran maçı ve yeni taktiksel değişikliklerin analizi

Milli takımımızın oyunu, kaptanın sonuçları ve taktiksel göstergelerin karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler Fergana'daki maçın istatistikleri ve Shomurodov'un değerlendirmesi Rakip ve maçın statüsü İran milli takımı (Uluslararası hazırlık maçı) Maçın oynandığı yer ve nihai skor Fergana şehri, merkez stadyum — 3:1'lik galibiyet Test edilen taktik diziliş «4-3-3» (hücum odaklı ve kanatları aktif eden stil) Kaptanın diziliş hakkındaki düşüncesi «Zorluk yaratmadı, çünkü kadroda çok sayıda zeki oyuncu var» Tespit edilen durumlar ve görevler Oyunda eksiklikler var, antrenmanlarda bunlar üzerinde çalışılacak Bir sonraki aşama için etkisi Dünya Kupası elemeleri ve resmi maçlar öncesinde sağlam bir güven

Futbol ekspertizi: «4-3-3» dizilişiyle İran'ı yenmek neden önemli bir olay?

Spor analistleri, futbol uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

«Klasik savunmadan hücum presine geçiş»: Özbekistan milli takımının uzun yıllar boyunca savunma ağırlıklı veya temkinli dizilişlerle oynadığı biliniyor; İran gibi güçlü bir takıma karşı açık bir «4-3-3» formasyonuyla oynayıp 3 gol atmak, milli takımımızın hücum potansiyelinin üst seviyeye çıktığını gösteriyor;

Eldor Shomurodov'un liderlik ruhu: Başakşehir'de düzenli forma şansı bulan tecrübeli forvetin kaptanlık pozisyonu ve takımdaki eksiklikleri açıkça kabul etmesi, yüksek profesyonelliğin bir göstergesidir;

Taktiksel çok yönlülük: Kadrodaki hızlı kanat oyuncuları ve zeki merkez orta sahaların çokluğu, teknik heyete resmi maçlarda rakibe göre oyun planını kolayca değiştirme imkanı tanıyor.

Sizce Özbekistan milli takımı için «4-3-3» taktik dizilişi en uygun ve hücum odaklı seçenek mi? İran karşısında alınan 3:1'lik galibiyetten sonra takımımızda başka hangi yönlerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın yıldızlarını desteklemek için bu analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!