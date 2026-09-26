Her galibiyet bir madalya garantisi: Özbek boksörler çeyrek final maçlarına çıkıyor

·10·Spor
Her galibiyet bir madalya garantisi: Özbek boksörler çeyrek final maçlarına çıkıyor

Japonya'nın Nagoya ve Aichi şehirlerinde devam eden Asya Oyunları'nda turnuvanın en şiddetli ve çekişmeli branşı olan boks müsabakaları, belirleyici final noktasına ulaştı. Yarından itibaren turnuva kapsamında çeyrek final karşılaşmaları resmen başlıyor. Kurallara göre, bu aşamadaki her galibiyet sporcuya en azından yarı final biletini ve garantilenmiş bir bronz madalyayı kazandırıyor. Özbekistan Boks Federasyonu'nun resmi verilerine dayanarak, yarınki programda milli takımımızın 5 eldiven ustası ringe çıkacak.

Sabah ve öğleden sonraki iki seansta Nigina O‘ktamova (-54 kg), Fazliddin Erkinboyev (-80 kg), Navbahor Hamidova (-65 kg), dünya şampiyonu Abdumalik Xalokov (-60 kg) ve ağır sıklet devimiz Jahongir Zokirov (+90 kg) rakiplerine karşı madalya mücadelesi verecekler. Maçların Taşkent saatiyle sabah 08:00 ve öğleden sonra 13:00'te başlaması planlanıyor.

«5 sıklet, Xalokov'un yürüyüşü ve garantili madalyalar»: Çeyrek finalin 5 ana noktası

Asya Oyunları boks çeyrek finali öncesi en önemli gerçekler:

  • «Galibiyet demek madalya demek»: Çeyrek final engelini aşan her Özbek boksör en azından bronz madalyayı garantiler;

  • 5 boksörümüz ringe çıkıyor: Yarınki program kapsamında 3 erkek ve 2 kadın sporcumuz çeyrek final maçında yer alacak;

  • Abdumalik Xalokov Filipinli rakibine karşı: Dünya boksunun yıldızı saat 14:00'te Junmilardo Ogayre ile kozlarını paylaşacak;

  • Süper ağır sıklette Orta Asya derbisi: Jahongir Zokirov (+90 kg) Tacikistanlı Muhammad Abroridinov ile karşılaşacak;

  • İki aşamalı program: Maçlar Taşkent saatiyle sabah 08:00 ve öğleden sonra 13:00 seanslarında düzenlenecektir.

Asya Oyunları (Boks): Çeyrek final eşleşmeleri ve maç takvimi

Özbekistan milli takımı üyelerinin ringe çıkış sırası ve rakiplerinin sınıflandırılması:

Sıklet

Özbekistanlı boksör

Rakip sporcu ve ülkesi

Maç başlangıç saati (Taşkent saati)

Aşama ve ödül

-54 kg (Kadınlar)

Nigina O‘ktamova

Natnicha Chongprongklang (Tayland)

08:15

Çeyrek final (Yarı final ve madalya bileti)

-80 kg (Erkekler)

Fazliddin Erkinboyev

Yazmin Mohommed (Sri Lanka)

09:00

Çeyrek final (Yarı final ve madalya bileti)

-65 kg (Kadınlar)

Navbahor Hamidova

Parveyen (Hindistan)

13:30

Çeyrek final (Yarı final ve madalya bileti)

-60 kg (Erkekler)

Abdumalik Xalokov

Junmilardo Ogayre (Filipinler)

14:00

Çeyrek final (Yarı final ve madalya bileti)

+90 kg (Erkekler)

Jahongir Zokirov

Muhammad Abroridinov (Tacikistan)

15:30

Çeyrek final (Yarı final ve madalya bileti)

Spor analizi: Yarınki çeyrek final Özbekistan için neden belirleyici öneme sahip?

Uluslararası boks analistleri ve uzmanlarının sonuçları:

  • «Psikolojik engel ve kürsü garantisi»: Boks turnuvalarında çeyrek final en baskılı aşama olarak kabul edilir; burada kaybeden boksör eli boş döner, kazanan sporcu ise delegasyonunun hanesine en azından bronzu yazdırarak altına doğru zihinsel bir rahatlıkla ilerler;

  • Xalokov'un teknik üstünlüğü ve Filipin ekolü: Abdumalik Xalokov, kendine has fintleri, mesafe hissi ve hızıyla Filipinli rakipten belirgin şekilde üstün; ancak Filipinli boksörlerin sürekli dövüşen ve baskıya dayalı stili, dikkati bir an bile dağıtmamayı gerektiriyor;

  • Ağır sıklette yumrukların çarpışması: Jahongir Zokirov ile Muhammad Abroridinov arasındaki maç gerçek bir güç testi olacak; bu sıklette her isabetli yumruk maçı erken bitirebilir, bu yüzden Zokirov'dan soğukkanlı bir taktik bekleniyor.

Sizce Nagoya'daki çeyrek finalde ringe çıkacak 5 Özbek boksörden kaçı galip gelerek madalyaları garantileyebilir? Abdumalik Xalokov ve Jahongir Zokirov'un bu Asya Oyunları'nda altın madalya kazanma şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tahminlerinizi ve sporcularımıza destek mesajlarınızı yorumlarda bırakın, milli boks takımımızı desteklemek için bu analizi tüm sporseverlerle paylaşın!

Abdumalik XalokovJahongir ZokirovAsya OyunlarıNagoyaBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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