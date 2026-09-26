İngiltere — İspanya: Yıldızların karşılaşması öncesi ilk 11'ler açıklandı

·11·Spor
İngiltere — İspanya: Yıldızların karşılaşması öncesi ilk 11'ler açıklandı

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni sezonu, merkezî karşılaşmalardan biriyle başlıyor. Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere, İspanya'yı konuk ediyor. Thomas Tuchel'in öğrencilerinde Harry Kane, Jude Bellingham ve Bukayo Saka ilk 11'de yer alırken, İspanya Lamine Yamal, Rodri ve Ferran Torres'e güveniyor.

Avrupa'nın iki güçlü milli takımı arasındaki mücadele 26 Eylül günü TSİ 23:45'te başlayacak. Karşılaşma, 2026/27 Uluslar Ligi'nin ilk haftasından yer alıyor. UEFA'nın verilerine göre bu maç, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinin de bir nevi rövanşı niteliğinde; o finalde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup etmişti.

İngiltere kadrosunda Kane ve Bellingham

Thomas Tuchel, İspanya'ya karşı oynanan maçta kaleyi James Trafford'a emanet etti.

İngilizlerin ilk 11'i şu şekilde:

İngiltere:
Trafford — Konsa, Guehi, Quansah, O'Reilly — Anderson, Lewis-Skelly — Saka, Bellingham, Gordon — Kane.

Böylece İngiltere'nin hücum hattında Bukayo Saka, Anthony Gordon ve Harry Kane üçlüsü görev yapacak. Merkezde ise Jude Bellingham'a büyük sorumluluk düşüyor.

James Trafford'un ilk 11'de sahaya çıkması da dikkat çeken detaylardan biri. İngiltere Futbol Federasyonu onu Eylül-Ekim dönemi milli takım kadrosuna dahil etmişti.

İspanya, Yamal ve Rodri ile sahaya çıkıyor

Luis de la Fuente de Wembley'deki kritik maç için ilk 11'de birçok yıldız oyuncuya güvendi.

İspanya:
Simon — Eric Garcia, Laporte, Cubarsí, Cucurella — Rodri, Ruiz — Olmo, Yamal, Williams — Torres.

Yani İspanya'nın hücum hattında Lamine Yamal, Nico Williams ve Ferran Torres görev yapacak. Merkezde ise takımın tecrübeli orta sahası Rodri kilit figürlerden biri olacak.

İspanya milli takımı bu maça dünya ve Avrupa şampiyonu unvanıyla çıkıyor. İspanya Futbol Federasyonu da Wembley'deki maçı, yeni Uluslar Ligi sezonunu başlatan önemli bir karşılaşma olarak sundu.

2024 finalinden sonraki yeni karşılaşma

İngiltere ile İspanya arasındaki rekabetin kendine has bir tarihi var. Son büyük karşılaşmalardan biri 2024 Avrupa Şampiyonası finaliydi ve Berlin'deki maçta İspanya 2-1 galip gelmişti.

Şimdi iki takım farklı bir turnuvada, yeni kadrolar ve yeni hedeflerle tekrar karşı karşıya geliyor. UEFA verilerine göre, takımların birbirleriyle oynadığı maçlarda İngiltere 13 kez, İspanya ise 11 kez galip geldi, 4 maç ise berabere bitti.

İngiltere — İspanya karşılaşması TSİ 23:45'te başlayacak.

Böylece Uluslar Ligi'nin yeni sezonu, futbolseverlere büyük bir karşılaşma sunuyor. Wembley'de Kane ve Bellingham önderliğindeki İngiltere, Yamal ve Rodri liderliğindeki İspanya'ya karşı sahaya çıkacak.

Odak noktasında ise sadece üç puan değil, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinden sonraki yeni İngiltere-İspanya rekabeti de olacak.

UEFA Uluslar LigiİngiltereİspanyaHarry KaneWembley Stadyumu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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