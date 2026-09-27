“Altın nesil”: Şevket Mirziyoyev Özbek satranççıları kutladı

Özbek satranççıları, Semerkant'ta düzenlenen 46. Satranç Olimpiyatları'nda tarihi bir sonuca imza atarak ülkeye bir kez daha olimpiyat altını kazandırdı. Takımın bu zaferi, Özbekistan'ın satrançtaki yükselen konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. FIDE verilerine göre, Özbekistan erkek milli takımı turnuvada şampiyon olarak, iki kez olimpiyat şampiyonuunvanını kazandı.

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, takım üyelerini, hocaları ve antrenörleri bu tarihi zaferden dolayı tebrik etti.

“Sizler Yeni Özbekistan'ın kahramanlarısınız”

Devlet başkanı tebriğinde, Semerkant'taki zaferi ülke satranç tarihindeki özel bir olay olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı, takım üyelerini “altın nesil” olarak nitelendirerek, uluslararası arenada Özbekistan'ın adını layıkıyla temsil ettiklerini vurguladı.

“İki kez olimpiyat şampiyonu olma gibi yüksek ve onurlu bir unvan, bu büyük zafer hepimize, çok uluslu halkımıza kutlu olsun!”

Şevket Mirziyoyev'in belirttiğine göre, bugünün satranççıları sadece sportif sonuçları değil, aynı zamanda ülke gençliğinin potansiyelini de sergiliyor.

Nodirbek Abdusattorov — birinci masada altın madalya

Takımın liderlerinden biri olan Nodirbek Abdusattorov, olimpiyat boyunca hiç mağlubiyet almadı.

Cumhurbaşkanı onu, birinci masada istikrarlı bir oyun sergileyen ve takım lideri olduğunu kanıtlayan bir satranççı olarak özellikle takdir etti.

FIDE de turnuvanın karar aşamasından önce Abdusattorov'un 10 turdan sonra 8 puanla namağlup ilerlediğini kaydetmişti.

Onun kişisel sonucu, takımın genel zaferinde önemli bir rol oynadı.

Nodirbek Yakubbayev'in dramatik partisi özel olarak anıldı

Nodirbek Yakubbayev de Özbekistan'ın şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Hindistan, Çin ve ABD temsilcilerine karşı oynadığı maçlardaki azmi nedeniyle kendisini özellikle vurguladı.

Özellikle Hindistan temsilcisi Nihal Sarin'e karşı oynadığı maç ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanı, bu mücadeledeki karmaşık durumdan çıkmak için kullanılan taktiksel çözümleri özellikle belirtti.

Bu maç, Özbekistan ile Hindistan arasındaki madalya mücadelesinde unutulmaz anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Javohir Sindorov ve genç neslin katkısı

Javohir Sindorov da şampiyonluğa büyük katkı sağlayan satranççılardan biri oldu.

FIDE verilerine göre, Özbekistan'ın Ermenistan'a karşı oynadığı kritik maçta ilk galibiyeti Sindorov aldı. Robert Hovhannisyan'ı mağlup ederek takıma önemli bir puan kazandırdı. Aynı karşılaşmada Muhiddin Madaminov da galip geldi, Nodirbek Abdusattorov ise kendi maçını kazanarak Özbekistan'ın 3,5:0,5'lik skorla kesin zaferini sağladı.

Cumhurbaşkanı, Muhiddin Madaminov'un da turnuvada hiç mağlubiyet almadığını özellikle vurguladı.

Şamsiddin Vohidov da önemli puanlar kazandırdı

Milli takımın bir diğer üyesi Şamsiddin Vohidov da birçok önemli karşılaşmada kendini gösterebildi.

Hindistan, Türkiye ve Macaristan satranççılarına karşı oynadığı maçlarda takım için gerekli puanları toplamak için çaba gösterdi.

Böylece Özbekistan'ın şampiyonluk sonucu sadece bir veya iki satranççının değil, tüm takımın ortak emeğinin bir ürünü oldu.

Özbekistan'ın ikinci takımı da göz ardı edilmedi

Semerkant'taki olimpiyatta Özbekistan ikinci takımıyla da yer aldı.

Cumhurbaşkanı bu takımın sonucunu da özellikle kaydetti. Jahongir Vohidov liderliğindeki kadro, güçlü rakiplere karşı bir dizi önemli galibiyet elde etti.

FIDE de Özbekistan-2 takımını olimpiyatın keşiflerinden biri olarak nitelendirdi. Takım, Hollanda'ya karşı 3,5:0,5'lik skorla galip geldi.

İspanya ve İngiltere temsilcilerine karşı alınan sonuçlar da Cumhurbaşkanı'nın tebriğinde özellikle anıldı.

Kadın takımı da başarılı bir sonuç elde etti

Cumhurbaşkanı, Özbekistan kadın milli takımının katılımını da göz ardı etmedi.

ABD milli takımına karşı başa baş mücadele ettikleri, 11 tur boyunca 7 galibiyet aldıkları ve turnuvayı 13. sırada tamamladıkları belirtildi.

Bu sonuç, Özbekistan'da satranç gelişiminin sadece erkek milli takımıyla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Para-satranççılardan da tarihi sonuç

Semerkant'taki satranç şenliği kapsamında para-satranççılar da önemli bir sonuca imza attı.

Özbekistan temsilcileri, bu turnuvalar tarihinde ilk kez bronz madalya kazandı.

Cumhurbaşkanı'nın tebriğinde, Selbi'nin bireysel kategoride gümüş, Abdulaziz'in bronz madalya kazandığı, Ahadxon'un ise turnuvayı hiç mağlubiyet almadan tamamladığı özellikle vurgulandı.

FIDE'nin takdiri de Özbek satrancının yükselişini gösterdi

Semerkant'taki olimpiyat, Özbek satrancının uluslararası itibarının arttığına dair birçok olaya sahne oldu.

FIDE'nin 2026 Excellence Awards etkinliğinde Özbekistan Satranç Federasyonu, “En İyi Federasyon” kategorisinde birinci oldu. FIDE verilerinde bu ödülün, ulusal federasyonların satrancı geliştirme, sporcuları destekleme ve kitle ile üst düzey satrancı güçlendirme çalışmalarını onurlandırdığı belirtildi.

Ayrıca, 46. Satranç Olimpiyatları kapsamında FIDE başkanlık seçimi de Semerkant'ta yapıldı. Timur Turlov 26 Eylül'de FIDE başkanı seçildi.

Semerkant'ta başlayan tarih yeni bir aşamaya ulaştı

Özbek satrancının bugünkü sonucu tesadüfi bir başarı değil. FIDE'nin turnuva öncesi yayınladığı materyallerde, ülkenin 2022'deki olimpiyat şampiyonluğundan sonra dünya satrancında güçlü devletlerden biri haline geldiği kaydedilmişti.

Şimdi ise Semerkant'taki 46. Satranç Olimpiyatları'nda Özbekistan milli takımı bir kez daha en üst basamağa yükseldi.

Bu zaferde Nodirbek Abdusattorov'un istikrarı, Nodirbek Yakubbayev'in kritik maçlardaki sonuçları, Javohir Sindorov'un belirleyici galibiyetleri, Muhiddin Madaminov'un namağlup performansı, Şamsiddin Vohidov'un takıma katkısı ve tüm teknik ekibin emeği birleşti.

Semerkant'taki satranç tahtalarında kazanılan altın madalya, Özbekistan tarihindeki bir başka büyük satranç sayfası oldu.

Şevket Mirziyoyev'in tebriğinde belirttiği gibi, bugünün satranççıları ülke halkına büyük bir gurur ve sevinç yaşatıyor. Şimdi ise “altın nesil”in önünde daha yüksek hedeflere giden yol açıldı.