iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max satışları Çin'de rekor kırdı

Apple'ın en yeni amiral gemileri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, Çin pazarında benzeri görülmemiş bir talep görüyor. RDObservation tarafından paylaşılan verilere göre, bu akıllı telefonlar satışa sunulduğu ilk haftada ülkede yaklaşık 1,3 milyon adet satıldı. Bu rakam, üst düzey teknoloji pazarı için ciddi bir başarı olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Satış rakamları ve büyüme hızı

İstatistiksel analizlere göre, yeni nesil cihazların ilk haftadaki performansı, geçen yıl tanıtılan iPhone 17 Pro serisinin aynı dönemdeki sonuçlarından yaklaşık yüzde 15 daha yüksek gerçekleşti. Öte yandan, geçen yılın amiral gemileri de kendinden önceki iPhone 16 Pro modellerine kıyasla daha iyi sonuçlar kaydetmişti. Bu durum, Apple'ın Çin'deki konumunun her geçen yıl güçlendiğini gösteriyor.

Özellikle satışların ilk gününde gösterilen yüksek performans dikkat çekici. Bildirildiğine göre, tanıtımdan sonraki ilk 24 saat içinde Çin pazarında yaklaşık 322,8 bin adet iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazı sahiplerine ulaştı. Bu ilk gün performansı, geçen yılki iPhone 17 Pro serisine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla satış anlamına geliyor.

Teknik özellikler ve fiyat politikası

Hatırlatmak gerekirse Apple, 10 Eylül tarihinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini resmen tanıtmıştı. Çin pazarında bu akıllı telefonların başlangıç fiyatları sırasıyla 1490 ve 1640 ABD doları olarak belirlendi. Yüksek fiyatlara rağmen tüketiciler yeni cihazları aktif bir şekilde satın almaya devam ediyor.

Bu denli yüksek bir ilginin ve talebin oluşmasının temel nedeni, amiral gemilerinin teknik açıdan önemli ölçüde yenilenmiş olmasıdır. Özellikle cihazlar şu özelliklerle donatılmıştır:

Yüksek performans sağlayan yeni Apple A20 Pro işlemci

Ekrandaki alanı daha da daraltan küçültülmüş çentik tasarımı

Değişken diyafram ve gelişmiş özelliklere sahip güncellenmiş 48 megapiksel kamera

Uzmanlara göre, teknolojik yenilikler ve kamera yeteneklerindeki iyileştirmeler, tüketicilerin tercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Çin gibi devasa bir pazarda böyle bir sonucun kaydedilmesi, Apple için bu sezonun önemli ticari başarılarından biri olarak değerlendiriliyor.