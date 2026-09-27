Asya Oyunları'nda nefes kesen gün: Yarın 5 Özbek boksör ringe çıkıyor

Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan boks milli takımı, bir sonraki belirleyici aşama maçlarına hazırlanıyor. Turnuva takvimine göre yarın, milli takımımızın 5 yetenekli temsilcisi madalya yolculuklarını sürdürmek için ringe çıkacak. Günün programı, sadece yüksek rekabetiyle değil, aynı zamanda boksseverlerin merakla beklediği klasik karşılaşmalarla da dikkat çekiyor. Özellikle yarınki maçların ikisi, ezeli rakip Kazakistan milli takımı temsilcilerine karşı gerçekleşecek.

Özellikle -90 kg kategorisinde Turabek Khabibullayev'in Kazakistanlı ünlü rakibi Nurbek Oralbay'a karşı yapacağı maç ve kadınlar kategorisinde Aziza Zokirova'nın Natalya Bogdanova ile karşılaşması taraftarların odak noktası olacak. Ayrıca Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova ve Shavkatjon Boltayev de önemli maçlarda yer alacak. Müsabakalar iki oturum halinde, Taşkent saatiyle sabah 08:00 ve öğleden sonra 13:00'te başlayacak.

«5 boksör, 2 Özbek-Kazak derbisi ve ringe giden yol»: Günün programından 5 ana başlık

Yarınki boks maçları hakkında en önemli resmi bilgiler ve eşleşmeler:

Ringde 5 Özbek boksör: Yarın milli takımımızdan 3 kadın ve 2 erkek temsilci bir sonraki tur maçlarını yapacak;

Orta Asya süper derbisi: Özbekistan ve Kazakistan boks okulları iki sıklette (-75 kg ve -90 kg) karşı karşıya gelecek;

Khabibullayev — Oralbay karşılaşması: Erkekler -90 kg kategorisinin iki favorisi kabul edilen Turabek Khabibullayev ve Nurbek Oralbay arasındaki maç, günün ana olayı olacak;

Çin, KDC ve Moğolistan rakiplerimiz: Boksörlerimiz ayrıca Kuzey Kore, Çin ve Moğolistan temsilcilerine karşı güçlerini sınayacak;

Maç saatleri belirlendi: Tüm karşılaşmalar iki oturuma ayrılmış olup, Taşkent saatiyle 08:00 ve 13:00'te başlayacaktır.

Asya Oyunları boks: Özbek temsilcilerinin yarınki tam maç programı

Yarın ringe çıkacak vatandaşlarımız ve rakiplerinin sınıflandırması:

Sıklet Özbek boksör Rakip ve ülkesi Maçın önemi ve mücadele karakteri -51 kg (Kadınlar) Feruza Kazakova An Kum Byol (Kuzey Kore) Hız, yüksek yoğunluk ve pres mücadelesi -75 kg (Kadınlar) Aziza Zokirova Natalya Bogdanova (Kazakistan) Prensip meselesi Özbek-Kazak derbisi, taktiksel mücadele -70 kg (Erkekler) Shavkatjon Boltayev Li Guofeng (Çin) Net yumruklar, mesafe kontrolü ve savunma sınavı -60 kg (Kadınlar) Sitora Turdibekova Namuun Monxor (Moğolistan) Dayanıklılık, kombinasyonlu saldırı ve hareketlilik -90 kg (Erkekler) Turabek Khabibullayev Nurbek Oralbay (Kazakistan) Günün merkez maçı: Ağır yumruklar ve mutlak liderlik mücadelesi

(Not: Maçlar iki seansta Taşkent saatiyle 08:00 ve 13:00'te başlayacaktır).

Boks ve uzman analizi: Yarınki maçlar madalya tablosunu neden belirleyecek?

Uluslararası boks uzmanları, spor analistleri ve yorumcuların sonuçları:

«Khabibullayev — Oralbay: Erken final»: -90 kg kategorisindeki bu karşılaşma sadece bir aşama değil, turnuvanın en zirve noktalarından biridir; Nurbek Oralbay Kazakistan takımının ana güçlerinden biriyken, Turabek Khabibullayev tekniği, mesafe hissi ve soğukkanlılığıyla öne çıkıyor — bu maçtaki galibiyet altın madalyaya giden yolu açacak;

Özbek-Kazak rekabetinin psikolojisi: Boks konusunda her iki ülke de dünyada lider konumdadır; Aziza Zokirova ve Turabek Khabibullayev'in Kazak boksörlere karşı kazanacağı zafer, genel madalya tablosundaki 4. sırayı daha da sağlamlaştırmada belirleyici bir psikolojik faktör olacaktır;

Kadınlar boksunun yükseliş sınavı: Kazakova ve Turdibekova'nın Kuzey Kore ve Moğolistan gibi zorlu, fiziksel olarak çok güçlü rakiplere karşı mücadelesi, Özbek kadın boksunun Asya'daki konumunun ne kadar güçlendiğini gösterecektir.

Sizce yarınki 5 maçın kaçını boksörlerimiz kazanabilir? Özellikle Turabek Khabibullayev ile Nurbek Oralbay arasındaki ağır sıklet süper derbisinin nasıl bir skor veya sonuçla biteceğini düşünüyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi ve dileklerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın altın yürüyüşüne adanmış bu önemli maç analizini tüm boksseverlerle paylaşın!