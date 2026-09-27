Kazakistan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u derhal görevden aldı!

Kazakistan'ın askeri-siyasi çevrelerinde, Hazar Denizi'ndeki trajedinin ardından büyük yankı uyandıran bir istifa yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in ilgili kararnamesi ile Savunma Bakanı Korgeneral Dauren Kosanov görevinden alındı. Bu kesin karara, Mangistau bölgesi sınırları içerisindeki Hazar Denizi akvatoryumunda gerçekleştirilen askeri deniz tatbikatı sırasında meydana gelen korkunç facia neden oldu. Eğitim-muharebe görevi sırasında hava durumunun aniden ve şiddetli bir şekilde kötüleşmesi ve fırtına nedeniyle 17 askeri personel açık denize sürüklendi.

Hızlı arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sadece 3 asker kurtarılabilirken, 14 asker hayatını kaybetti. 25 Eylül sabahı kayıp olan son iki askerin — Çavuş Mansur Gumarov ve Matros Miras Turdibekuli'nin — cansız bedenlerine ulaşılmasıyla arama çalışmaları resmen sona erdi ve ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Facianın boyutu ve güvenlik kurallarının ihlali, doğrudan bakanlık yönetiminin istifasına yol açtı.

«14 ölü asker, açık denizde fırtına ve bakanın gidişi»: Facianın 5 ana noktası

Kazakistan'dameydana gelen facia ve resmi istifa ile ilgili en önemli gerçekler:

Savunma Bakanı görevden alındı: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile General Dauren Kosanov, Savunma Bakanlığı görevinden derhal uzaklaştırıldı;

Hazar'daki korkunç facia: Eğitim-muharebe tatbikatı sırasında 17 askeri personel şiddetli dalgalar nedeniyle açık denize sürüklendi;

14 kurban ve 3 kurtulan: Sadece 3 asker kurtarıldı, 14 denizci hayatını kaybetti;

Arama çalışmalarının sona ermesi: 25 Eylül günü son iki askerin cenazesine ulaşılarak arama çalışmaları resmen bitirildi;

Ulusal yas ve soruşturma: Ülkede 25 Eylül'de yas ilan edildi, Başsavcılık tarafından güvenlik kurallarının ihlali üzerine ceza davası açıldı.

Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat faciasının detayları ve göstergeleri

Yetkili makamlar tarafından açıklanan resmi veriler tablosu:

Kriterler ve yönler Resmi olarak kaydedilen durum ve detaylar Olay yeri ve koşulları Mangistau bölgesi, Hazar Denizi kıyıları ve akvatoryumu Facianın ana nedeni Tatbikat sırasında hava durumunun aniden kötüleşmesi ve fırtınanın şiddetlenmesi Denize sürüklenen askerler Toplam 17 personel Kurtarılanlar 3 asker (hastaneye kaldırıldı) Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 askeri personel (subaylar, çavuş ve matroslar) Devlet düzeyinde tepki 25 Eylül'de Ulusal yas ilan edilmesi Siyasi ve kurumsal sonuç Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un istifası ve cezai soruşturma

Askeri ve siyasi analiz: Tokayev neden Savunma Bakanı'nı affetmedi?

Askeri analistler, siyaset bilimciler ve güvenlik uzmanlarının sonuçları:

«Komuta sorumluluğu ve güvenlik krizi»: Barış zamanında, basit bir eğitim tatbikatı sırasında 14 askerin trajik ölümü, ordudaki güvenlik protokollerinin ve hava durumu tahminlerini değerlendirme mekanizmalarının tamamen çöktüğünü gösterdi; fırtına riski önceden bilinmesine rağmen tatbikatın durdurulmaması komuta hatası olarak değerlendirildi;

Cumhurbaşkanı Tokayev'in kararlı siyasi iradesi: Devlet başkanı, bu kadar ağır bir kayıptan sonra alt kademedeki komutanlarla sınırlı kalmayarak, ordunun bir numaralı ismi olan Savunma Bakanı'nı görevden alarak kamuoyuna adalet ve kararlılık mesajı gönderdi;

Askeri sistemde geniş çaplı temizliğin başlangıcı: Başbakan yardımcısı başkanlığında bir hükümet komisyonu kuruldu ve Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmalar, bakanlık aygıtı ve Genelkurmay'daki diğer birçok üst düzey generalin de sorumlu tutulmasını kaçınılmaz kıldı.

Sizce tatbikat sırasında 14 askerin ölmesinde sadece doğal afet mi suçlu, yoksa komutanlığın güvenliği ihmal etmesi mi? Savunma Bakanı'nın istifası, orduda benzer faciaların önlenmesi için yeterli bir önlem mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve komşu kardeş ülkedeki bu ağır olayın analizini tüm vatandaşlarımızla paylaşın!