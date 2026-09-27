Kazakistan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u derhal görevden aldı!

·23·Dünya
Kazakistan Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı Dauren Kosanov'u derhal görevden aldı!

Kazakistan'ın askeri-siyasi çevrelerinde, Hazar Denizi'ndeki trajedinin ardından büyük yankı uyandıran bir istifa yaşandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev'in ilgili kararnamesi ile Savunma Bakanı Korgeneral Dauren Kosanov görevinden alındı. Bu kesin karara, Mangistau bölgesi sınırları içerisindeki Hazar Denizi akvatoryumunda gerçekleştirilen askeri deniz tatbikatı sırasında meydana gelen korkunç facia neden oldu. Eğitim-muharebe görevi sırasında hava durumunun aniden ve şiddetli bir şekilde kötüleşmesi ve fırtına nedeniyle 17 askeri personel açık denize sürüklendi.

Hızlı arama-kurtarma çalışmaları sonucunda sadece 3 asker kurtarılabilirken, 14 asker hayatını kaybetti. 25 Eylül sabahı kayıp olan son iki askerin — Çavuş Mansur Gumarov ve Matros Miras Turdibekuli'nin — cansız bedenlerine ulaşılmasıyla arama çalışmaları resmen sona erdi ve ülke genelinde ulusal yas ilan edildi. Facianın boyutu ve güvenlik kurallarının ihlali, doğrudan bakanlık yönetiminin istifasına yol açtı.

«14 ölü asker, açık denizde fırtına ve bakanın gidişi»: Facianın 5 ana noktası

Kazakistan'dameydana gelen facia ve resmi istifa ile ilgili en önemli gerçekler:

  • Savunma Bakanı görevden alındı: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile General Dauren Kosanov, Savunma Bakanlığı görevinden derhal uzaklaştırıldı;

  • Hazar'daki korkunç facia: Eğitim-muharebe tatbikatı sırasında 17 askeri personel şiddetli dalgalar nedeniyle açık denize sürüklendi;

  • 14 kurban ve 3 kurtulan: Sadece 3 asker kurtarıldı, 14 denizci hayatını kaybetti;

  • Arama çalışmalarının sona ermesi: 25 Eylül günü son iki askerin cenazesine ulaşılarak arama çalışmaları resmen bitirildi;

  • Ulusal yas ve soruşturma: Ülkede 25 Eylül'de yas ilan edildi, Başsavcılık tarafından güvenlik kurallarının ihlali üzerine ceza davası açıldı.

Hazar Denizi'ndeki askeri tatbikat faciasının detayları ve göstergeleri

Yetkili makamlar tarafından açıklanan resmi veriler tablosu:

Kriterler ve yönler

Resmi olarak kaydedilen durum ve detaylar

Olay yeri ve koşulları

Mangistau bölgesi, Hazar Denizi kıyıları ve akvatoryumu

Facianın ana nedeni

Tatbikat sırasında hava durumunun aniden kötüleşmesi ve fırtınanın şiddetlenmesi

Denize sürüklenen askerler

Toplam 17 personel

Kurtarılanlar

3 asker (hastaneye kaldırıldı)

Hayatını kaybedenlerin sayısı

14 askeri personel (subaylar, çavuş ve matroslar)

Devlet düzeyinde tepki

25 Eylül'de Ulusal yas ilan edilmesi

Siyasi ve kurumsal sonuç

Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un istifası ve cezai soruşturma

Askeri ve siyasi analiz: Tokayev neden Savunma Bakanı'nı affetmedi?

Askeri analistler, siyaset bilimciler ve güvenlik uzmanlarının sonuçları:

  • «Komuta sorumluluğu ve güvenlik krizi»: Barış zamanında, basit bir eğitim tatbikatı sırasında 14 askerin trajik ölümü, ordudaki güvenlik protokollerinin ve hava durumu tahminlerini değerlendirme mekanizmalarının tamamen çöktüğünü gösterdi; fırtına riski önceden bilinmesine rağmen tatbikatın durdurulmaması komuta hatası olarak değerlendirildi;

  • Cumhurbaşkanı Tokayev'in kararlı siyasi iradesi: Devlet başkanı, bu kadar ağır bir kayıptan sonra alt kademedeki komutanlarla sınırlı kalmayarak, ordunun bir numaralı ismi olan Savunma Bakanı'nı görevden alarak kamuoyuna adalet ve kararlılık mesajı gönderdi;

  • Askeri sistemde geniş çaplı temizliğin başlangıcı: Başbakan yardımcısı başkanlığında bir hükümet komisyonu kuruldu ve Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmalar, bakanlık aygıtı ve Genelkurmay'daki diğer birçok üst düzey generalin de sorumlu tutulmasını kaçınılmaz kıldı.

Sizce tatbikat sırasında 14 askerin ölmesinde sadece doğal afet mi suçlu, yoksa komutanlığın güvenliği ihmal etmesi mi? Savunma Bakanı'nın istifası, orduda benzer faciaların önlenmesi için yeterli bir önlem mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve komşu kardeş ülkedeki bu ağır olayın analizini tüm vatandaşlarımızla paylaşın!

Kasım-Cömert TokayevSavunma Bakanı Dauren KosanovHazar Denizi FaciasıMangistau BölgesiKazakistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

BRICS zirvesi sırasında keskin nişancı gizli konumunu yayınladığı için kovuldu (video)BRICS zirvesi sırasında keskin nişancı gizli konumunu yayınladığı için kovuldu (video)16 Eylül 18:0414 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandı14 askerin ölümünün ardından Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili tutuklandıDün 10:11Önemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirlediÖnemli görüşme: Tokayev, Putin ile yaklaşan üst düzey toplantıların takvimini belirledi22 Eylül 08:43BRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulunduBRICS Zirvesi'nden Seul'e: Tokayev Güney Kore'ye devlet ziyaretinde bulundu14 Eylül 13:3025 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül — Kazakistan'da Ulusal Yas Günü: Mangistau'daki facianın detayları25 Eylül 08:34Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)Kazakistan'da eğitim facia ile sonuçlandı: 19 asker denize sürüklendi (video)24 Eylül 18:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba