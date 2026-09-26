Altın madalyaların belirleneceği gün: Semerkant'taki 10. tur eşleşmeleri açıklandı

Semerkant'ta düzenlenen 46. Dünya Satranç Olimpiyatları'nda şampiyonluk ve madalya sıralamasını belirleyecek en kritik 10. tur karşılaşmaları başlıyor. Geçtiğimiz 9. turda ABD milli takımını dize getirerek turnuva tablosunda mutlak liderliğe yükselen Özbekistan erkekler ana milli takımı, bu turda çok kez Olimpiyat şampiyonu olan Ermenistan'a karşı siyah taşlarla zorlu bir mücadele verecek. Günün bir diğer merkezi karşılaşmasında ise 9. turda Hollanda'yı mağlup ederek herkesi şaşırtan Özbekistan-2 erkek takımı, beyaz taşlarla dünya satrancının devi Hindistan milli takımını test edecek.

Özbekistan-3 kadrosu ise İsrail takımıyla masaya oturacak. Kadınlar kategorisindeki 10. turda da milli takımlarımızı ciddi rakipler bekliyor: Özbekistan kadınlar ana takımı beyaz taşlarla Peru'ya karşı mücadele ederken, Özbekistan-2 kadın takımı İsveç'e, Özbekistan-3 takımı ise Kenya'ya karşı siyah taşlarla galibiyet için ter dökecek. Bugünkü tur sonuçları, Olimpiyat altın madalyalarının Semerkant'ta kalıp kalmayacağını büyük ölçüde belirleyecek.

«Ermenistan engeli, Hindistan ile karşılaşma ve 10. turun gerilimi»: Günün maçlarının 5 ana noktası

10. turun en önemli resmi karşılaşmaları ve gerçekleri:

Özbekistan — Ermenistan merkezi savaşı: Ana milli takımımız, altın madalya yolundaki en ciddi rakiplerden biri olan Ermenistan ile karşılaşıyor;

Özbekistan-2 takımının Hindistan sınavı: Hollanda'yı yenen gençlerimiz, dünyanın en güçlü satranç ülkelerinden biri olan Hindistan'a karşı hamle yapacak;

Özbekistan-3 ve İsrail karşılaşması: Üçüncü erkek takımımız, İsrail temsilcilerine karşı beyaz taşlarla puan toplamaya çalışacak;

Kadınların Peru ve İsveç ile mücadelesi: Ana kadın takımımız Peru ile, Özbekistan-2 ise İsveç ile güçlerini sınayacak;

Altın temel: Bu turdaki bir galibiyet, Özbekistan erkek takımını son 11. tur öncesinde şampiyonluğa maksimum düzeyde yaklaştıracaktır.

Dünya Satranç Olimpiyatı (Semerkant): 10. turun tüm önemli eşleşmeleri

Uluslararası ve milli takımların resmi kura dağılımı göstergeleri:

Maç ve masa düzeni Beyaz taşlarla oynayan takım (Team White) Siyah taşlarla oynayan takım (Team Black) Maçın önemi ve statüsü Erkekler (1. masalar) Ermenistan ÖZBEKİSTAN Altın madalyaların kaderini belirleyen ana savaş Erkekler ÖZBEKİSTAN-2 Hindistan İkinci takımımızın dünya devine karşı sınavı Erkekler ÖZBEKİSTAN-3 İsrail Prensip meselesi olan takım sıralaması maçı Erkekler (Diğer eşleşmeler) Ukrayna, Almanya, Macaristan Çin, Fransa, İspanya Uluslararası elit mücadele Kadınlar (Merkezi) ÖZBEKİSTAN Peru Kadınlarımızın önemli galibiyet fırsatı Kadınlar ÖZBEKİSTAN-2 İsveç Avrupa tecrübesine karşı mücadele Kadınlar Kenya ÖZBEKİSTAN-3 3. kadro kızlarımızın deplasman maçı Kadınlar (Diğer eşleşmeler) Çin, Kazakistan, İngiltere Hindistan, Fransa, Gürcistan Madalya bölgesindeki şiddetli karşılaşmalar

Satranç analizi: Neden 10. turda Ermenistan ve Hindistan en tehlikeli rakipler?

Uluslararası büyükustaların ve satranç analistlerinin sonuçları:

«Ermenistan'ın Olimpiyat ruhu»: Ermenistan milli takımı, bireysel reytingleri çok yüksek olmasa bile, takım maçlarında dünyanın herhangi bir devini yenebilecek eşsiz bir dayanışmaya sahiptir; Nodirbek Abdusattorov ve takım arkadaşları bugün beyaz değil, siyah taşlarla oynayacakları için soğukkanlı bir taktik gereklidir;

Özbekistan-2'nin «dev engeli»: İkinci kadromuzun Anish Giri liderliğindeki Hollanda'yı darmadağın etmesi, onları turnuvanın en tehlikeli takımı haline getirdi; bugün Hindistan'a karşı direnmeleri, ana takımımızın şampiyonluk yolunu daha da kolaylaştırabilir;

Kadınlar için rehabilitasyon fırsatı: Hindistan'dan alınan mağlubiyetten sonra Peru takımıyla yapılacak maç, kızlarımıza psikolojik üstünlüğü geri kazanmak ve sıralamada yükselmek için uygun bir fırsattır.

Sizce Özbekistan erkekler ana milli takımı, Ermenistan engelini başarıyla geçip Semerkant Olimpiyatları altın madalyasını erkenden garantileyebilir mi? Özbekistan-2 takımının Hindistan'a karşı şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi ve iyi dileklerinizi yorumlarda bırakın, milli takımlarımızı desteklemek için bu analizi tüm satrançseverlerle paylaşın!