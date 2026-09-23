Fransa kıyılarına 45 yıldır Garfield şeklindeki telefonlar vuruyor (foto)

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki kıyılara 1980'lerden beri Garfield kedi şeklindeki turuncu telefonlar ve parçaları vuruyor. Bu tuhaf olay, onlarca yıldır yerel halkın ve çevrecilerin dikkatini çekiyor. 19 Haziran 2026'da yayınlanan yeni bir belgeselde de bu olay tekrar ele alındı.

Uzun süre telefonların nereden geldiği bir sır olarak kaldı. 2019'da ise yerel bir çiftçi olan René Morvan, çocukluğunda, 1980'lerde şiddetli bir fırtınadan sonra kıyıdaki bir mağarada telefon dolu bir konteyner kalıntıları gördüğünü söyledi. Bunun üzerine çevreciler mağarayı inceledi ve orada 20'den fazla sağlam Garfield telefonu ile bunların çeşitli parçalarını buldu.

Telefonların bulunduğu yük konteynerinin onlarca yıl önce denizde kaybolduğu anlaşıldı. Daha sonra içindeki telefonlar dalgaların etkisiyle yavaş yavaş mağaradan çıkarak kıyıya vurdu.

Garfield telefonları 2026 yılında da bu bölgeyle ilgili materyallerde yer almaya devam ediyor. Yeni belgeselin yapımcıları, Bretonya kıyıları, yerel koleksiyoncular ve yıllardır telefonları toplayan aktivistlerle ilgili olayları inceledi.

Böylece, 1980'lerde denizde kaybolan yükün etkileri yaklaşık 45 yıldır Fransa kıyılarında görülmeye devam ediyor. Olay, denize atılan plastik ve elektronik atıkların doğada onlarca yıl kalabileceğini de gözler önüne seriyor.