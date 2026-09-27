İki yaşındaki çocuk üç yaşına gelmeden iki rekor kırdı

·12·Dünya
İki yaşındaki çocuk üç yaşına gelmeden iki rekor kırdı

İngiliz Jude Owens, henüz üç yaşına bile basmadan snooker ve bilardo oyunlarında iki kez Guinness rekorunu kırdı.

Jude, snooker oynamaya çok küçük yaşta başladı. Yetişkinler için tasarlanmış masada zorlu vuruşlar yaparak yaşıtlarından ayrıldı.

Guinness Dünya Rekorları verilerine göre Jude, 2 yaş 261 günlükken snookerda tek vuruşta iki topu deliğe sokan en genç kişi oldu.

Kısa bir süre sonra bir rekor daha kırdı. Jude, 2 yaş 302 günlükken bilardoda bank shot yaparak bu alandaki en genç rekortmen unvanını kazandı.

İlginç olan şu ki, Jude yetişkinlere yönelik snooker masasına ulaşabilmek için özel bir tabure kullanıyor. Buna rağmen, zorlu vuruşları isabetli bir şekilde yapmasıyla birçok kişinin dikkatini çekti.

Böylece henüz üç yaşına bile gelmeyen Jude Owens, Guinness kitabına iki kez rekortmen olarak girdi.

Jude OwensGuinness RekoruSnookerBilardoÇocuk Rekortmen
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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