Chelsea, Husanov için büyük bir saldırıya geçiyor: City, 22 yaşındaki yıldızını rakibine bırakacak mı?

·79·Spor
Chelsea, Husanov için büyük bir saldırıya geçiyor: City, 22 yaşındaki yıldızını rakibine bırakacak mı?

Dünyanın en zorlu ve rekabetçi şampiyonası olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de, Özbek yetenek Abdukodir Husanov etrafında yeni bir büyük transfer dedikodusu alevleniyor. Manchester Citykadrosunda sergilediği istikrarlı, hızlı ve güvenilir oyun sayesinde 22 yaşındaki stoperimiz, Ada'nın birçok prestijli kulübünün dikkatini çekti. Avrupa'nın önde gelen kaynaklarına göre, özellikle savunma merkezinde sorunlar yaşayan ve kalesinde çok gol gören Londra ekibi Chelsea, ocak ayında Husanov'u kadrosuna katmayı ve savunma liderliğini uzun yıllar boyunca ona emanet etmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra, talipler arasında Aston Villa, Everton ve Bournemouth gibi takımların da adı geçiyor. Ancak Manchester City, böylesine evrensel ve büyük potansiyele sahip bir yıldızını doğrudan rakibine kolayca kaptırmak istemiyor: Kulübün sportif direktörü Hugo Viana, Abdukodir'in yakında dünyanın en iyi savunmacılarından biri olacağını açıkça belirterek yönetimin ona tam güvendiğini doğruladı.

«Chelsea'nin kış planı, Premier Lig kulüplerinin ilgisi ve City'nin kararlılığı»: Transferin 5 ana noktası

Husanov etrafındaki ilgi ve kulüplerin pozisyonları hakkındaki en önemli gerçekler:

  • Chelsea'nin ana hedefi: Londra kulübü, ocak ayında Husanov'u transfer ederek savunma hattının kontrolünü tamamen ona bırakmak istiyor;

  • Premier Lig devleri ve kulüpler yarışı: 22 yaşındaki savunmacıya ayrıca Aston Villa, Everton ve Bournemouth takımları ciddi ilgi gösteriyor;

  • Manchester City'deki ana yer: Husanov, yüksek hızı ve çok yönlülüğü sayesinde takımın ilk 11'inde sağlam bir yer edindi;

  • Hugo Viana'dan yüksek övgü: City'nin sportif direktörü, Özbek futbolcunun gelecekte modern futbolun en güçlü savunmacılarından biri olacağına inandığını vurguladı;

  • Sezon ortasında satılma ihtimali çok düşük: City yönetimi, büyük umut bağladıkları futbolcuyu doğrudan bir rakibe bırakma niyetinde değil.

Abdukodir Husanov transferi: Chelsea'nin ihtiyaçları ve Manchester City'nin pozisyonunun karşılaştırılması

Londralıların kış transfer planları ve Manchester ekibinin yaklaşım göstergeleri tablosu:

Kriterler ve Yönler

Chelsea'nin planı

Manchester City'nin pozisyonu

Transfer zamanı ve amacı

Ocak ayındaki kış transfer döneminde satın almak

Sezon ortasında anahtar oyuncuyu korumak

Takımdaki taktiksel ihtiyaç

Çok gol yemek ve merkezde atletik savunmacı eksikliği

Savunmada çok yönlü, hızlı ve güvenilir temel oyuncu

Futbolcuya teklif edilen rol

Savunma merkezinin uzun vadeli ana lideri

Takımın ilk 11'i ve gelecekteki mutlak direği

Yönetim ve sportif direktör değerlendirmesi

Kış transfer pazarındaki 1 numaralı hedef

«Dünyanın en iyi savunmacısı olacağına inanıyoruz»

Transferin gerçekleşme ihtimali

Büyük bir finansal teklif hazırlamak

Çok düşük; doğrudan rakibe satmak planda yok

Futbol uzmanlığı: Husanov'u City'den koparmak neden neredeyse imkansız?

İngiliz futbol uzmanları, transfer muhabirleri ve taktik yorumcularının sonuçları:

  • «Modern savunmacı standardı»: Husanov'un en büyük avantajı, yüksek ikili mücadele becerisi, pozisyon almada soğukkanlılık ve inanılmaz koşu hızıdır; yüksek savunma hattıyla oynayan Premier Lig takımları için böyle bir savunmacı altın değerindedir, bu yüzden Chelsea onu elde etmek için tüm gücüyle çabalıyor;

  • Manchester City'nin stratejik projesi: Hugo Viana'nın açıklaması sadece bir övgü değil, aynı zamanda transfer pazarına gönderilmiş resmi bir sinyaldir; kulüp, 22 yaşındaki futbolcuyu gelişim projesinin ana figürü olarak görüyor ve onu sezon ortasında rakip kampa göndermek şampiyonluk planlarıyla çelişiyor;

  • Futbolcu için en doğru ortam: Husanov şu anda en üst düzey teknik ekip ve yıldız futbolcuların çevresinde düzenli oyun pratiğine sahip; durum böyle devam ettiği sürece, ocak ayında kararı değiştirmek için ne futbolcunun ne de kulübün ciddi bir ihtiyacı var.

Sizce, Abdukodir Husanov'un Manchester Citybünyesinde kalıp yerini daha da sağlamlaştırması mı daha iyi, yoksa Chelsea'ye geçip Londra kulübünün savunmasının tartışmasız lideri olması mı? 22 yaşındaki vatandaşımız önümüzdeki 2-3 yıl içinde dünyanın en pahalı stoperi olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun gururu olan bu ses getiren transfer analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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