Özbekistan Asya Oyunları'nda ilk 5'te: 31 madalya ve Kazakistan ile kıyasıya rekabet!

Japonya'nın ev sahipliği yaptığı prestijli Asya Oyunları'nın altıncı yarışma günü, yoğun ve çekişmeli mücadelelerle sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu, bu günü kıtanın en güçlü ülkeleri arasında başarılı bir sonuçla tamamlayarak madalya sıralamasında 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Resmi tablo verilerine göre, temsilcilerimizin hesabında şu anda 7 altın, 15 gümüş ve 9 bronz (toplam 31 madalya) bulunuyor. Yarışma tablosunun zirvesinde ise geleneksel liderler olan Çin (98 altın), ev sahibi Japonya (28 altın) ve Güney Kore (13 altın) milli takımları yer alıyor.

Dördüncü sırada ise 8 altın madalya ile komşu Kazakistan takımı bulunuyor. İlginç olan nokta, toplam madalya sayısında (31) Özbekistan'ın Kazakistan'ın (30) önünde olması, ancak altın madalya kalitesi açısından farkın sadece 1 olmasıdır. İran (6 altın), Tayland (7 altın) ve Kuzey Kore gibi rakipler de ilk on içinde baskıyı artırıyor. Peki, 6. günden sonra delegasyonumuzun ilk 4'e girme şansı nedir? Güreş, boks ve dövüş sporlarındaki final maçları Özbekistan'ı kaçıncı sıraya taşıyacak?

«31 madalya, 5. sıra ve Kazakistan ile 1 altınlık fark»: 6. günün 5 ana noktası

Asya Oyunları'nın altıncı gününden sonra oluşan önemli gerçekler:

Özbekistan ilk beşte: Delegasyonumuz 7 altın, 15 gümüş ve 9 bronz ile kıta sıralamasında 5. sırada yer alıyor;

Toplam madalya sayısında 4. sıra: Toplam madalya sayısında Özbekistan (31), Kazakistan'ı (30) geride bıraktı;

Kazakistan ile şiddetli rekabet: Komşularımız 8 altın ile 4. sırada yer alıyor, aradaki fark sadece 1 altın madalya;

Çin'in mutlak hegemonyası: Çin Halk Cumhuriyeti takımı 98 altın ve toplam 159 madalya ile turnuva tablosunda açık ara lider;

Orta Asya takımları: Tacikistan 2 altın ile 17. sırada yer alıyor, toplam 20 ülke altın madalya kazandı.

Asya Oyunları: 6. gün sonu itibarıyla ilk 10 ülkenin madalya tablosu

Yarışmanın ilk onunun ve madalya dağılımının analizi:

Sıra (Rk) Ülke (NOC) Altın (G) Gümüş (S) Bronz (B) Toplam Madalya 1 Çin (CHN) 98 37 24 159 2 Japonya (JPN) 28 43 44 115 3 Güney Kore (KOR) 13 17 34 64 4 Kazakistan (KAZ) 8 8 14 30 5 Özbekistan (UZB) 7 15 9 31 6 Tayland (THA) 7 6 8 21 7 İran (IRI) 6 11 7 24 8 Hong Kong (HKG) 4 11 11 26 9 Kuzey Kore (PRK) 4 4 3 11 10 Bahreyn (BRN) 4 2 2 8

Spor analizi: Neden Özbekistan'ın 4. sıraya çıkma şansı çok yüksek?

Olimpiyat hareketi analistlerinin ve spor uzmanlarının sonuçları:

«15 gümüş madalya — gizli potansiyel»: Özbekistan'ın 15 gümüş madalyaya sahip olması, sporcularımızın birçok finale ulaştığını gösteriyor; önümüzdeki günlerde judo, boks, halter ve güreş finallerinin başlamasıyla bu gümüşlerin doğrudan altına dönüşmesi bekleniyor;

Kazakistan ile düello: Kazakistan'ın 8 altını var ancak toplam madalya sayısında Özbekistan (31'e 30) üstün; önümüzdeki günlerde kazanılacak 1-2 altın madalya delegasyonumuzu kaçınılmaz olarak 4. sıraya taşıyacaktır;

Asya'nın süper ligi: İlk üç (Çin, Japonya, Güney Kore) herkes için ulaşılamaz bir mesafede; ancak Asya Oyunları'nda 4. sırayı almak, Özbek sporu için kıtadaki en büyük tarihi başarılardan biri olacaktır.

Sizce Özbekistan spor delegasyonu önümüzdeki günlerde Kazakistan'ı geçip Asya Oyunları'nı dördüncü sırada bitirebilir mi? Sporcularımızın 6. gün boyunca gösterdiği sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın zafer yürüyüşünü anlatan bu analizi tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!