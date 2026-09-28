Feruza Kazakova galibiyetle yarı finale yükseldi ve Olimpiyat şampiyonu ile eşleşti

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde düzenlenen 20. Asya Oyunları'nda boks müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar -51 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden Asya şampiyonu Feruza Kazakova, çeyrek finalde kıta ikincisi Kuzey Koreli An Kum Byol ile karşılaştı. Yüksek tempoda geçen ve kıran kırana süren mücadelede sporcumuz, üstün teknik becerisi, kombinasyon atakları ve mesafe kontrolü sayesinde ringe hakimiyetini koyarak hakemlerin oybirliğiyle 5:0'lık net bir galibiyet elde etti.

Bu parlak zaferle Kazakova en azından bronz madalyayı garantiledi ve yarı finalde Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu, Çinli tecrübeli boksör Wu Yu ile altın madalya yolunda kozlarını paylaşacak. Ayrıca günün programında bir diğer önemli karşılaşma olan -75 kg kategorisindeki Aziza Zokirova ile Kazakistanlı Natalya Bogdanova arasındaki kritik mücadele de sporseverler tarafından merakla bekleniyor.

«5:0'lık üstünlük, garantilenen madalya ve Olimpiyat şampiyonu sınavı»: Önemli galibiyetin 5 ana noktası

Feruza Kazakova'nın çeyrek final maçı ve bir sonraki aşama hakkında en önemli resmi bilgiler:

5:0'lık mutlak üstünlük: Tüm rauntlarda üstünlük sağlayan Feruza Kazakova, hakemlerin oybirliğiyle Kuzey Koreli rakibini mağlup etti;

Garantilenen Asya Oyunları madalyası: Çeyrek finaldeki galibiyet, sporcumuza en azından bronz madalyayı ve yarı final biletini kazandırdı;

Yarı finalde Olimpiyat şampiyonu: Özbek boksör, Paris 2024 Olimpiyatları altın madalya sahibi, Çinli güçlü favori Wu Yu ile final yolunda mücadele edecek;

An Kum Byol'un direnci kırıldı: Asya Şampiyonası madalyalı Kuzey Koreli rakibin yoğun baskısı, Kazakova'nın hızlı yumruklarına dayanamadı;

Sırada Özbek-Kazak derbisi: -75 kg kategorisinde Aziza Zokirova'nın Kazakistanlı Natalya Bogdanova ile yapacağı maç, günün bir sonraki merkezi etkinliği olacak.

Asya Oyunları «Aichi-Nagoya-2026»: -51 kg çeyrek final istatistikleri karşılaştırması

Feruza Kazakova ve An Kum Byol maçının resmi istatistik dökümü:

Maç parametreleri ve kriterler Feruza Kazakova (Özbekistan) An Kum Byol (Kuzey Kore) Spor statüsü ve unvanlar Asya şampiyonu, Dünya Şampiyonası madalyası sahibi Asya Şampiyonası gümüş madalya sahibi Sıklet -51 kg (Kadınlar boksu) -51 kg (Kadınlar boksu) Hakemlerin nihai kararı 5 : 0 (Oybirliğiyle alınan mutlak galibiyet) Mağlubiyet (turnuvadan elendi) Ringdeki taktiksel üstünlük Hızlı ayak hareketleri, kontra ataklarda isabetli seri yumruklar Doğrudan saldırı eğilimi, yumruk yeme Elde edilen turnuva statüsü Yarı finalist (En az bronz madalya garantilendi) Çeyrek finalde elendi Bir sonraki aşamadaki rakip Wu Yu (Çin — Paris 2024 Olimpiyat şampiyonu) —

Boks ve uzman analizi: Feruza Kazakova'nın yarı finali neden turnuvanın en kritik maçı olacak?

Uluslararası boks yorumcuları, antrenörler ve spor uzmanlarının görüşleri:

«Olimpiyat zirvesine karşı Özbek boks okulu»: Çinli Wu Yu sadece bir Olimpiyat şampiyonu değil, aynı zamanda Asya'da kendi sıkletinin mutlak hakimi; Feruza'nın bu aşamaya 5:0'lık net skorlarla gelmesi, Çinli yıldıza karşı sadece altın madalya için ringe çıkacağını gösteriyor;

Kuzey Kore stiline karşı kusursuz mesafe: An Kum Byol çok güçlü ve fiziksel olarak sürekli baskı kuran bir rakipti; Kazakova onu güç mücadelesinde değil, akıllı ayak hareketleri, soğukkanlı kontra yumruklar ve sol direk (jab) yardımıyla açıkça etkisiz hale getirdi;

Aziza Zokirova'nın beklenen mücadelesi: Natalya Bogdanova ile ringe çıkacak olan Aziza Zokirova'nın maçı da milli takımımız için belirleyici bir öneme sahip olup, genel madalya tablosundaki konumumuzu daha da güçlendirecektir.

Sizce Feruza Kazakova, yarı finalde Paris Olimpiyat şampiyonu Wu Yu'yu yenerek Aichi-Nagoya ringinde finale çıkabilir mi? Aziza Zokirova ve Kazakistanlı Natalya Bogdanova maçından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Kişisel tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksörlerin tarihi yürüyüşünün analizini tüm sporseverlerle tartışın!