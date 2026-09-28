78 yaşındaki İskoç kadın Fortnite dünya rekorunu kırdı

78 yaşındaki İskoç oyuncu Kit Bowie, bilgisayar oyunları tarihine adını yazdırdı. Twitch platformunda düzenli olarak Fortnite yayınları yapan en yaşlı kadın yayıncı olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

Kit Bowie, yaklaşık dokuz yıldır Twitch'te «grumpygran48» kullanıcı adıyla oyun süreçlerini canlı yayınlıyor. Fortnite'a olan ilgisi ise 2017 yılında torununun bu popüler çevrimiçi oyunu oynadığını gördükten sonra başladı.

Torununun oynadığını izlemek Bowie'de hemen bir merak uyandırdı. Başlangıçta sadece oyunu izleyen İskoç kadın, daha sonra Fortnite'ı kendisi de denemeye karar verdi. Zamanla bu ilgi, basit bir hobiden düzenli oyunculuk ve yayıncılık faaliyetine dönüştü.

Guinness Dünya Rekorları'na verdiği röportajda Bowie, yaklaşık dokuz yıldır Fortnite oynuyor olmasına rağmen, bu oyunu hala ilk günkü gibi büyük bir tutkuyla oynadığını belirtti.

78 yaşındaki oyuncu başka birçok bilgisayar oyununu da denedi. Ancak hiçbiri onda Fortnite kadar ilgi uyandıramadı. Bu nedenle Bowie, kendisine sadece «oyuncu» demek yerine, «Fortniter» yani Fortnite oyuncusu olarak tanımlanmayı tercih ediyor.

İleri yaşına rağmen Bowie yayıncılık faaliyetlerine devam ediyor. Uzun yıllardır Fortnite oynaması ve Twitch'te içerik üretmesi, bilgisayar oyunlarına olan ilginin her yaşta devam edebileceğini kanıtlıyor.