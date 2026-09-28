iQOO Pad Ultra tableti: 9020 mAh batarya ve güçlü soğutma sistemi

·0·Teknoloji
iQOO Pad Ultra tableti: 9020 mAh batarya ve güçlü soğutma sistemi

iQOO markası, yeni iQOO Pad Ultra adlı kompakt tabletinin temel teknik özelliklerini resmen duyurdu. Cihazın tanıtımı 29 Eylül tarihine planlanmış olup, ince gövdesine rağmen amiral gemisi seviyesindeki yetenekleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, yeni cihaz 8,8 inçlik gelişmiş bir OLED ekran ile donatılacak. Ekranın yenileme hızı 165 Hz olup oldukça akıcı bir görüntü sağlıyor. Ayrıca üretici, ekran için 4500 nit tepe parlaklığı ve 1 milisaniyenin altında tepki süresi vaat ediyor.

İnce gövde ve aktif soğutma sistemi

Tabletin en şaşırtıcı yönlerinden biri boyutlarıdır. Metal gövdenin kalınlığı sadece 5,74 mm iken, toplam ağırlığı 298 gramdır. Ekranın etrafındaki çerçeveler de oldukça ince olup genişlikleri sadece 2,65 mm'dir.

Bu kadar ince bir gövdeye sahip olmasına rağmen mühendisler, cihazın içine 9020 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirmeyi başardılar. Ayrıca, Ixbt.com'un bilgilerine göre tablet, 30x30x3,5 mm boyutlarında küçük bir dahili fan içeren aktif soğutma sistemi ile donatılmıştır.

Performans ve oyun yetenekleri

Yüksek performans sağlamak için iQOO Pad Ultra, amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemci ile donatılacak. Bu, cihazın en zorlu uygulamalarda ve oyunlarda bile mükemmel çalışmasını sağlıyor.

Oyuncular için özel olarak tablet, iki adet güçlü titreşim motoru ile donatılmıştır. Bunlar, oyun sırasında gerçekçi ve derin bir dokunsal geri bildirim (titreşim) sağlamalıdır.

Cihaz, kullanıcılara gümüş ve siyah olmak üzere iki ana renkte sunulacak. Resmi tanıtım tarihi yaklaştıkça, iQOO'nun bu amiral gemisi tabletin diğer detaylarını ve fiyat politikasını da açıklaması bekleniyor.

iQOOTabletTeknolojiGadgetSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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