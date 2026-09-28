«Çöp» DNA'da 1700 bilinmeyen protein bulundu ve kanser aşısı geliştirildi

·8·Teknoloji
«Çöp» DNA'da 1700 bilinmeyen protein bulundu ve kanser aşısı geliştirildi

Uluslararası bir araştırmacı ekibi, daha önce «çöp DNA» olarak adlandırılan ve hiçbir faydalı işlev görmediği düşünülen bölgelerde, düzinelerce amino asitten oluşan kısa moleküller olan peptidinleri tanımladı. ixbt.com'a göre, bu gizli katmanın keşfi tıp ve onkolojide köklü bir değişim yaratarak kötü huylu tümörlere karşı tamamen yeni aşıların test edilmesine olanak tanıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce genetikçiler sadece yüzlerce veya binlerce zincirden oluşan klasik proteinleri inceleyerek genomun büyük bir kısmını göz ardı etmişlerdi. TransCODE uluslararası konsorsiyumu bünyesinde birleşen 60'tan fazla araştırmacı, daha önce kodlayıcı olarak görülmeyen 7.000'den fazla bölgeyi analiz etti. Sonuç olarak, bunların yaklaşık üçte birinin — 1.700 civarının — kendine özgü kısa moleküller ürettiği ortaya çıktı.

Bu gizli katmanın açığa çıkarılmasında ribozomal profilleme yöntemi önemli bir rol oynadı. Bu teknoloji, protein sentez makinelerinin genomun hangi noktalarında aktif olduğunu kesin olarak kaydeder. Görünüşe göre ribozomlar, binlerce açıklanmamış bölgeyi okuyor. 2001 yılında hücreleri strese karşı koruyan 24 amino asitlik guponinin keşfi, bu geniş sınıftaki ilk belgelenmiş vaka olmuştu.

Onkolojide pratik uygulama

Araştırmanın en önemli klinik sonucu onkoloji alanına denk geliyor. Kanser hücreleri, sağlıklı dokularda bulunmayan birçok peptidin içerir ve en önemlisi, bunlara bağımlıdır. «Kara DNA»nın ilgili kısımları bloke edildiğinde meme, prostat, bağırsak ve beyin kanseri hücrelerinin büyümesinin durduğu tespit edildi.

Bu moleküllerin parçaları, HLA-kompleks proteinleri aracılığıyla hücre yüzeyine çıkarılır ve bu durum onları bağışıklık sistemi için kolay bir hedef haline getirir. Tam olarak bu prensip, Avrupa'da her yıl yaklaşık 600 gençte tespit edilen nadir ve agresif bir kemik tümörü olan Ewing sarkomuna karşı aşı geliştirilmesinin temelini oluşturdu.

Princess Máxima Çocuk Onkoloji Merkezi'nden Sebastian van Heesch, sarkom hücrelerine özgü birkaç peptidin parçasını tek bir preparatta birleştirdi. Açıklamasına göre, moleküller o kadar küçük ki, tek bir aşı içeriğine birden fazla hedef yerleştirmek mümkün oldu.

Gelecek perspektifleri ve evrimdeki önemi

Şu anda Fight Kids Cancer programı tarafından finanse edilen klinik deneyler, Paris'teki Curie Enstitüsü ve Heidelberg Üniversitesi'nde 45'e kadar hastanın katılımıyla devam ediyor. Bu yaklaşımın diğer kötü huylu tümör türlerinin tedavisinde de işe yaraması bekleniyor.

Aynı zamanda peptidinler, evrim teorisi üzerine temel bir soru ortaya koyuyor. İnsan proteinlerinin çoğu diğer türlerde benzer analoglara sahip olsa da, kalp dokularını karşılaştıran bilim insanları bu moleküler peyzajın kökten farklı olduğunu keşfettiler. Bu durum, moleküler düzeydeki evrimin düşünülenden çok daha dinamik olduğunu ve peptidinlerin gelecekte tam teşekküllü proteinlere dönüşebileceğini gösteriyor.

GenetikKanserAşıTıpBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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