NASA, Mars'taki 15 astronot için gıda sistemini seçti

NASA, gelecekteki Mars keşifleri için tam kapsamlı bir gıda sistemi oluşturmayı amaçlayan Deep Space Food Challenge: Mars to Table yarışmasının sonuçlarını açıkladı. ixbt.com'a göre bu proje, gelecekte Kızıl Gezegen'e gidecek 15 astronotu uzun süre boyunca sürdürülebilir gıdayla beslemek için önemli bir temel oluşturacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yarışma şartları oldukça zorluydu; katılımcıların 15 kişilik bir mürettebatı 500 Mars günü veya yaklaşık 513 Dünya günü boyunca besleyebilecek bir altyapı tasarlamaları gerekiyordu. Toplam 33 ülkeden ve ABD'nin 28 eyaletinden 113 başvuru yapıldı; bunlardan 5'i kazanan olarak belirlendi ve toplam 650 bin dolarlık ödül havuzunu paylaştı.

Adaptive Nourishment Infrastructure kazandı

Yarışmada birinciliği Philadelphia'dan Chinyer Ukeje kazandı ve 300 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI) adlı konsepti, kapsamlı yaklaşımıyla diğer projelerden ayrıldı.

ANI konsepti bir dizi ileri teknoloji alanını içermektedir:

Kontrollü ortamda tarım

Fermantasyon süreçleri ve mantar yetiştiriciliği

Biyoreaktörler kullanarak besin maddelerinin kapalı döngüde geri dönüştürülmesi

Dünya kaynaklarını minimum düzeyde kullanarak rasyonun yüzde 50'sini yerinde üretmek

İkinciliği Kaliforniya merkezli Cislune şirketi alarak 200 bin dolarlık ödül kazandı. Onların Fresh, Ferment, Reserve sistemi; özel kültürlerin yetiştirilmesini, hasadın bir kısmının geleneksel ürünlere dönüştürülmesini ve acil durumlar için Dünya kaynaklarının kullanılmasını öngörüyor. Ayrıca 3 ekip daha özel başarılarından dolayı 50'şer bin dolar ile ödüllendirildi.

Mars görevleri için gıda yetiştirmenin önemi

Günümüzde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen gıda ürünleri Dünya'da hazırlanıp paketlenmiş olarak gönderiliyor. Ancak Mars görevi için bu yaklaşım oldukça karmaşıktır; çünkü sadece tek yönlü uçuş bile en az 9 ay sürmektedir ve hazır gıda stoklarını saklamak ağırlık ve muhafaza sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle NASA, rasyonun bir kısmını doğrudan uzayda ve yerinde üretmeyi, gelecekteki uzun süreli gezegenler arası uçuş altyapısının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Mars to Table yarışması, 2021-2024 yılları arasında yürütülen programın mantıklı bir devamı oldu.