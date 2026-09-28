NASA, Mars'taki 15 astronot için gıda sistemini seçti

·4·Teknoloji
NASA, Mars'taki 15 astronot için gıda sistemini seçti

NASA, gelecekteki Mars keşifleri için tam kapsamlı bir gıda sistemi oluşturmayı amaçlayan Deep Space Food Challenge: Mars to Table yarışmasının sonuçlarını açıkladı. ixbt.com'a göre bu proje, gelecekte Kızıl Gezegen'e gidecek 15 astronotu uzun süre boyunca sürdürülebilir gıdayla beslemek için önemli bir temel oluşturacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yarışma şartları oldukça zorluydu; katılımcıların 15 kişilik bir mürettebatı 500 Mars günü veya yaklaşık 513 Dünya günü boyunca besleyebilecek bir altyapı tasarlamaları gerekiyordu. Toplam 33 ülkeden ve ABD'nin 28 eyaletinden 113 başvuru yapıldı; bunlardan 5'i kazanan olarak belirlendi ve toplam 650 bin dolarlık ödül havuzunu paylaştı.

Adaptive Nourishment Infrastructure kazandı

Yarışmada birinciliği Philadelphia'dan Chinyer Ukeje kazandı ve 300 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI) adlı konsepti, kapsamlı yaklaşımıyla diğer projelerden ayrıldı.

ANI konsepti bir dizi ileri teknoloji alanını içermektedir:

  • Kontrollü ortamda tarım
  • Fermantasyon süreçleri ve mantar yetiştiriciliği
  • Biyoreaktörler kullanarak besin maddelerinin kapalı döngüde geri dönüştürülmesi
  • Dünya kaynaklarını minimum düzeyde kullanarak rasyonun yüzde 50'sini yerinde üretmek
İkinciliği Kaliforniya merkezli Cislune şirketi alarak 200 bin dolarlık ödül kazandı. Onların Fresh, Ferment, Reserve sistemi; özel kültürlerin yetiştirilmesini, hasadın bir kısmının geleneksel ürünlere dönüştürülmesini ve acil durumlar için Dünya kaynaklarının kullanılmasını öngörüyor. Ayrıca 3 ekip daha özel başarılarından dolayı 50'şer bin dolar ile ödüllendirildi.

Mars görevleri için gıda yetiştirmenin önemi

Günümüzde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen gıda ürünleri Dünya'da hazırlanıp paketlenmiş olarak gönderiliyor. Ancak Mars görevi için bu yaklaşım oldukça karmaşıktır; çünkü sadece tek yönlü uçuş bile en az 9 ay sürmektedir ve hazır gıda stoklarını saklamak ağırlık ve muhafaza sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle NASA, rasyonun bir kısmını doğrudan uzayda ve yerinde üretmeyi, gelecekteki uzun süreli gezegenler arası uçuş altyapısının ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Mars to Table yarışması, 2021-2024 yılları arasında yürütülen programın mantıklı bir devamı oldu.

NASAMarsUzayGıdaTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Mars'ı keşfeden Curiosity 5000. sol'u kutladıMars'ı keşfeden Curiosity 5000. sol'u kutladı18 Eylül 21:25Rocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değilRocket Lab, NASA'nın 700 milyon dolarlık Mars sözleşmesinden memnun değil12 Eylül 15:54NASA'nın Swift teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandıNASA'nın Swift teleskobunu kurtarma görevi başarısızlıkla sonuçlandı26 Eylül 17:21NASA son 60 yılda ilk kez Mars'ı koruma kurallarını değiştiriyorNASA son 60 yılda ilk kez Mars'ı koruma kurallarını değiştiriyor1 Eylül 16:59Mars yüzeyinde bulunan "denizanası" gizeminin bilimsel açıklaması yapıldıMars yüzeyinde bulunan "denizanası" gizeminin bilimsel açıklaması yapıldı29 Ağustos 12:27NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıNASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştı19 Eylül 14:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu