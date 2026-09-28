Chelsea, Husanov transferini hazırlıyor: Alonso'dan ilk 11 garantisi!

·33·Spor
Chelsea, Husanov transferini hazırlıyor: Alonso'dan ilk 11 garantisi!

İngiltere Premier Ligi'nde kış transfer dönemi yaklaştıkça büyük kulüpler arasındaki rekabet kızışıyor. İngilizlerin ünlü muhabiri Simon Phillips'in aktardığına göre, Londra ekibi Chelsea, Manchester Citysavunma oyuncusu Abdukodir Khusanov transferi için ciddi bir çalışma başlattı. Şu anda 'City' kadrosunda Enzo Maresca yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden ve son iki maçta yedek kulübesinde kalan 22 yaşındaki Özbek futbolcu, Ocak ayında takım değiştirebilir.

Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, üçlü savunma kurgusunda Abdukodir'e önemli bir rol ve ilk 11 garantisi vererek onu Londra'ya taşınmaya ikna etmek istiyor. Londra ekibi, önümüzdeki günlerde oyuncunun temsilcileriyle temasa geçerek transferin mali ve hukuki şartlarını resmen görüşmeyi planlıyor.

«Alonso'nun çağrısı, yedek kulübesi ve Londra seçeneği»: Transferin 5 ana noktası

Abdukodir Khusanov hakkındaki kış transfer dedikodularıyla ilgili en önemli gerçekler:

  • Chelsea'nin kış planı: Londra ekibi, Ocak ayında Manchester City savunmacısını kadrosuna katmak için resmi adımları atıyor;

  • Xabi Alonso'dan net söz: İspanyol teknik adam, 22 yaşındaki futbolcuya düzenli oyun süresi ve ilk 11'de yer garantisi veriyor;

  • Maresca yönetiminde yedek kalmak: Ligdeki son 2 maçta Khusanov'un yedek bırakılması, takımdan ayrılma ihtimalini ciddi oranda artırdı;

  • Taktiksel çok yönlülük avantajı: Futbolcunun sadece merkezde değil, sağ kanatta da oynayabilmesi, Alonso'nun 3'lü savunma sistemindeki sağ stoper (RCB) rolüne tam uyum sağlıyor;

  • Kupalı yıldız statüsü: City ile FA Cup ve Lig Kupası kazanan Khusanov, İngiltere'de üst düzey kalitesini kanıtlamış durumda.

Khusanov için mücadele: Manchester City'deki durum ve Chelsea teklifinin karşılaştırması

Özbek futbolcunun iki İngiliz devindeki geleceğine dair analiz:

Önemli kriterler ve göstergeler

Manchester City (Mevcut takım)

Chelsea (Önerilen proje)

Teknik direktör ve ilişki

Enzo Maresca (Son 2 maçta yedek bıraktı)

Xabi Alonso (Transferle bizzat ilgileniyor)

Oyun süresi ve statü

Yüksek rekabet nedeniyle rotasyon oyuncusu

İlk 11'de garantilenmiş düzenli yer

Taktiksel şema ve uyum

Dörtlü savunmaya dayalı katı pozisyonel model

Alonso'nun 3'lü savunmaya dayalı aktif pres sistemi

Hedeflenen pozisyon

Stoper (CB)

Sağ stoper (RCB) ve çok yönlü rol

Transfer zamanı ve plan

Sözleşme devam ediyor ancak teklif bekleniyor

Ocak ayındaki kış transfer döneminde transferi bitirmek

Futbol ve transfer uzmanlığı: Xabi Alonso için Khusanov neden ideal seçim?

Avrupa futbolu yorumcuları, scoutlar ve taktik analistlerin sonuçları:

  • «Xabi Alonso tarzına uygun hız ve agresiflik»: İspanyol teknik adam stoperlerden sadece savunma değil, yüksek hız, fiziksel güç ve oyun kurma becerisi bekliyor; Khusanov'un ikili mücadelelerdeki yenilmezliği ve hızlı geri dönüşleri, Alonso'nun yüksek presi için en gerekli silah olarak görülüyor;

  • Oyun süresi — milli takım ve gelecek garantisi: City'deki yıldız bolluğu nedeniyle yedek kalmak, 22 yaşındaki yetenek için olumsuz etki yaratabilir; Chelsea'ye geçmek ve düzenli 90 dakika oynamak, Khusanov'un dünyanın en değerli savunmacıları arasına girmesini sağlayabilir;

  • Ocak ayının büyük transferi: Londra ekibi savunma merkezini güçlendirmeyi bir numaralı hedef olarak belirledi; bu nedenle Khusanov'un menajeriyle yapılacak görüşmelerin kısa sürede İngiliz basınının manşetlerine taşınması kaçınılmaz.

Sizce, Abdukodir Khusanov Manchester Citybünyesinde kalıp ilk 11 için savaşmalı mı, yoksa Xabi Alonso'nun çağrısına yanıt verip Chelsea'ye gitmesi mi doğru karar olur? Londra ekibinin oyun tarzı, vatandaşımızın güçlü yönlerini daha da ortaya çıkarabilir mi? Analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun en sıcak transfer haberini tüm taraftarlarla paylaşın!

Abdukodir KhusanovChelseaManchester CityPremier LigTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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