Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!

·57·Spor
Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!

İngiltere Premier Lig'de kış transfer dönemi öncesinde gerçek bir sansasyon yaşanıyor. İngiliz basınının haberine göre, Londra ekibi Chelsea, Manchester Citysavunmacısı Abdukodir Husanovile kadrosunu güçlendirmek için eşi benzeri görülmemiş bir transfer planını devreye soktu. Savunma hattındaki sorunları çözmek isteyen Londra temsilcisi, 22 yaşındaki Özbek futbolcuyu kış döneminde renklerine bağlamak için birden fazla teklif hazırlıyor.

İlk seçeneğe göre, "Maviler", uzun süredir "City" teknik direktörü Enzo Maresca'nın radarında olan Fransız sağ bek Malo Gusto'yu doğrudan Husanov ile takas etme fikrini öne sürüyor. Eğer "Manchester Citybu anlaşmaya yanaşmazsa, Chelsea, Abdukodir için tam 80 milyon sterlin (yaklaşık 95 milyon avro) ödemeye hazır. Bu transfer gerçekleşirse, vatandaşımız dünya futbol tarihinin en pahalı savunmacılarından biri olacak.

“80 milyonluk bedel, Gusto takası ve Londra talebi”: Transferin 5 ana noktası

Abdukodir Husanov hakkındaki kış transferi tartışmalarından en önemli resmi detaylar:

  • Chelsea'den iki farklı teklif: Londra ekibi, Husanov'u kadrosuna katmak için takas veya doğrudan rekor bir bonservis bedeli ödeme seçeneklerini hazırladı;

  • Malo Gusto ile takas: Maresca'nın ilgilendiği yetenekli Fransız sağ bek Gusto, Husanov karşılığında Manchester'a gönderilebilir;

  • 80 milyon sterlinlik bedel: Red cevabı gelmesi durumunda, Londra ekibi 80 milyon sterlinlik nakit ödeme ile City'yi ikna etmeye çalışacak;

  • Premier Lig'in ilk 3 savunmacısı: Analitik değerlendirmelerde Özbek oyuncu, Premier Lig'in en iyi üç savunmacısı arasında gösteriliyor;

  • Taraftarların tam desteği: Chelsea taraftarları sosyal medyada, Husanov'un takıma hız, fiziksel güç ve pas isabeti katacağına inanarak kulübün planını aktif bir şekilde destekliyor.

Chelsea'nin Husanov transferi tekliflerinin karşılaştırması

Londra kulübünün hazırladığı iki farklı transfer senaryosu tablosu:

Teklif parametreleri

1. Seçenek: Takas

2. Seçenek: Doğrudan rekor satın alma

Anlaşma mekanizması

Malo Gusto ↔ Abdukodir Husanov

Tam nakit tazminat ödemesi

Finansal değer

Gusto'nun transfer hakları City'ye verilecek

80 milyon sterlin (rekor bedel)

City için fayda

Maresca, kendi stili için istediği sağ beke kavuşacak

Savunmacı satışı ile finansal fair-play'i güçlendirme

Chelsea'nin kazancı

Nakit harcamadan savunma merkezini güçlendirmek

Tarihin en pahalı ve güvenilir savunmacılarından birini kazanmak

Husanov'un rolü

Alonso'nun 3'lü savunma sisteminde değişmez ilk 11

Kulübün yeni yıldızı ve savunma lideri

Futbol ve piyasa uzmanlığı: Neden Husanov 80 milyon sterlin ediyor?

İngiliz gözlemciler, transfer muhabirleri ve taktik uzmanlarının sonuçları:

  • “Eşsiz fiziksel güç ve modern pas kültürü”: Husanov, günümüz stoperi için gereken tüm özelliklere sahip; Premier Lig'in en hızlı sprinterleriyle yarışabiliyor, ikili mücadelelerde duvar gibi sağlam ve uzun mesafeli diyagonal paslarda yüksek isabet oranı yakalıyor;

  • Malo Gusto takasının mantığı: City sağ kanatta hızlı bir savunmacıya ihtiyaç duyarken, Gusto'nun önerilmesi her iki taraf için de faydalı olabilir; ancak "City" Abdukodir'i uzun vadeli projeleri olarak tutmaya çalıştığı için 80 milyon sterlinlik bedel seçeneğinin ön plana çıkması muhtemel;

  • Dünya futbol tarihinde yeni bir dönem: 80 milyon sterlinlik satın alma, Husanov'u Josko Gvardiol ve Harry Maguire seviyesindeki tarihin en pahalı savunmacıları arasına sokuyor; bu da Özbek futbolunun küresel transfer pazarında dünya devlerinin ana hedefi haline geldiğini gösteriyor.

Sizce Manchester City, Malo Gusto ile takasa razı olur mu yoksa Chelsea, Abdukodir Husanov için 80 milyon sterlin nakit ödemek zorunda mı kalacak? Husanov'un Londra'ya transferinin kariyeri için yeni bir yükseliş basamağı olacağını düşünüyor musunuz? Kişisel analizlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun dünya çapındaki bu en sansasyonel transfer haberini tüm taraftarlarla paylaşın!

Abdukodir HusanovChelseaManchester CityPremier LigTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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