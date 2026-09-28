Jürgen Klopp Almanya tarihinde en kötü başlangıcı yaptı: 89 yıllık anti-rekor!

·6·Spor
Jürgen Klopp Almanya tarihinde en kötü başlangıcı yaptı: 89 yıllık anti-rekor!

Dünya futbolunun en parlak ve saygın uzmanlarından biri olarak kabul edilen Jürgen Klopp, Almanya milli takımı teknik direktörü olarak görevine beklenmedik bir şok ve anti-rekorla başladı. UEFA Uluslar Ligi'nin 1. haftasında Hollanda ile 1-1 berabere kalan "Bundestim", 2. haftada kendi sahasında Yunanistan'a 0-1 mağlup oldu. Goal'ün haberine göre, bu iki başarısız sonucun ardından Jürgen Klopp, Almanya milli takımı tarihindeki tüm teknik direktörler arasında en kötü başlangıcı yapan isim oldu.

Daha önce Sepp Herberger (1937) ve Helmut Schön (1965) gibi teknik direktörler de ilk iki maçlarında galibiyet alamamış ancak iki beraberlikle 2 puan toplamışlardı; Klopp ise ilk iki maçta sadece 1 puan toplayarak mutlak bir kara rekor kırdı. Şimdi Alman panzeri, 1 Ekim'de Münih'teki "Arena München" stadyumunda Sırbistan'a karşı oynanacak 3. hafta maçında mutlak galibiyet almak zorunda.

"1 puan, 89 yıllık kara tarih ve Sırbistan sınavı": Krizli başlangıcın 5 temel noktası

Jürgen Klopp'un Almanya milli takımındaki başarısız başlangıcına dair en önemli resmi veriler:

  • Almanya tarihindeki en kötü başlangıç: Klopp, milli takımın başında çıktığı ilk 2 maçta sadece 1 puan toplayan tarihteki tek teknik direktör oldu;

  • Hollanda beraberliği ve Yunanistan fiyaskosu: Uluslar Ligi 1. haftasında Hollanda ile 1-1 berabere kalınırken, kendi evinde Yunanistan'a 0-1 mağlup olundu;

  • 89 yıllık tarihi karşılaştırma: Klopp, 1937'deki Sepp Herberger ve 1965'teki Helmut Schön'den sonra ilk iki maçında galibiyet alamayan 3. teknik direktör oldu;

  • Puan bazında mutlak anti-rekor: Herberger ve Schön 2 beraberlikle 2 puan alırken, Klopp bu istatistiği bile yakalayamadı (1 puan);

  • 1 Ekim'deki Münih sınavı: Almanya milli takımı, 3. hafta kapsamında Sırbistan'ı "Arena München"de ağırlayarak durumu düzeltmeye çalışacak.

Almanya milli takımı teknik direktörlerinin en kötü başlangıçlarının karşılaştırması

Almanya futbol tarihinde ilk iki maçında galibiyet alamayan uzmanların istatistiksel sınıflandırması:

Teknik Direktör Adı

Göreve Başlama Yılı

İlk 2 Maçın Sonucu

Toplanan Puan

Tarihi Statü ve Sonuç

Sepp Herberger

1937

2 beraberlik

2 puan

Daha sonra Almanya'ya 1954 Dünya Kupası altınını getirdi

Helmut Schön

1965

2 beraberlik

2 puan

Daha sonra Avrupa (1972) ve Dünya (1974) şampiyonu oldu

Jürgen Klopp

2026

1 beraberlik (1:1), 1 mağlubiyet (0:1)

1 puan

Almanya tarihindeki mutlak en kötü başlangıç

Futbol Analizi: Klopp'un Alman panzeri neden ilk haftalardan bozuldu?

Uluslararası spor analistleri, taktik uzmanları ve Alman yorumcuların sonuçları:

  • "Kulüp futbolu ile milli takım arasındaki fark": Jürgen Klopp'un ünlü "gegenpressing" felsefesi günlük antrenmanlar ve yüksek fiziksel yükleme gerektirir; milli takım kampına birkaç günlüğüne gelen futbolcular bu yoğun sisteme hızlı uyum sağlayamadığı için sahada kopukluklar yaşanıyor;

  • Kadroda istikrarsız rotasyon: Yunanistan maçında Kimmich, Nübel ve Tah gibi liderlerin yanı sıra Bisseck, Brown, Ebnutalib gibi yeni isimlerin denenmesi savunma ve hücum arasındaki bağlantıyı kopardı;

  • Sırbistan maçı — belirleyici sınav: "Arena München"deki 1 Ekim karşılaşması Klopp için sadece sıradan bir maç değil, taraftar ve medyanın ağır eleştirileri altında itibarını koruma savaşına dönüşecek; burada kaybedilecek puanlar Klopp projesini daha başından ciddi bir riske sokar.

Sizce Jürgen Klopp'un böyle başarısız bir başlangıç yapmasının sebebi nedir: taktiğin milli takıma uymaması mı yoksa Alman futbolundaki jenerasyon krizi mi? Klopp da tıpkı Herberger ve Schön gibi bu başarısızlıklardan ders çıkarıp gelecekte Almanya'yı tekrar zirveye taşıyabilecek mi? Kişisel analizlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Alman futbolundaki bu tarihi sansasyonun analizini tüm taraftarlarla paylaşın!

Jürgen KloppAlmanya Milli TakımıUEFA Uluslar LigiFutbolBundesliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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