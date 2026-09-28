Öğle yemeğinde 2 milyon dolar kazanan kadın bunu iş arkadaşlarından sakladı

·2·Dünya
Öğle yemeğinde 2 milyon dolar kazanan kadın bunu iş arkadaşlarından sakladı

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan bir kadın, öğle yemeği molasında piyangodan 2 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı. Ancak büyük ödülü kutlamak yerine işine geri döndü ve gününe normal bir şekilde devam etti. Bu haber People tarafından bildirildi.

Portsmouth şehrinde yaşayan kadın, işteki zor bir günün ardından şansını denemeye karar verdi. Bu amaçla Norfolk şehrindeki Love Food Mart mağazasına girerek bir piyango bileti satın aldı.

Kısa süre sonra biletin ona 2 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandırdığı ortaya çıktı. Buna rağmen kadın heyecanlanıp işini bırakmadı. Öğle yemeği molası bittiğinde tekrar iş yerine döndü.

Piyango organizatörlerine, "İşe geri dönüp hiçbir şey olmamış gibi davranmam gerekiyordu" dedi.

Kazanan kişiye ödülü 30 yıl boyunca taksitler halinde alma veya tek seferlik ödeme seçeneği sunuldu. Kadın tek seferlik ödemeyi tercih etti ve vergiler düşülmeden önce 952 bin dolar alma hakkı kazandı.

1 Eylül'de başlayan bu piyango oyununda şu an için iki adet 2 milyon dolarlık büyük ikramiye daha sahibini bekliyor. Bu büyük ödülü kazanma olasılığı 408 binde bir. Piyangoda herhangi bir ödül kazanma olasılığı ise 3,48'de bir.

Kadın büyük ikramiyenin sahibi olmasına rağmen kimliğini açıklamamayı tercih etti. Buna, Virginia eyaletinde bu yılın Temmuz ayında kabul edilen yeni bir yasa olanak tanıdı.

Yeni kurallara göre, piyango kazananları isteklerine bağlı olarak anonim kalabiliyor. Bu durumda piyango organizasyonu, kazananın ismini, adresini veya kazandığı miktarı yazılı izni olmadan açıklayamıyor.

Daha önce Virginia'da bu ayrıcalık sadece 10 milyon doların üzerinde kazananlara veriliyordu. Şu anda ABD'nin Delaware, Kansas, Maryland ve Oregon eyaletlerinde de piyango kazananları kimliklerini gizli tutma imkanına sahip.

VirginiaLove Food MartPeopleAnonim Piyango KazananlarıABD
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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