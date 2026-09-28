Xavi'nin Hollanda'daki ilk zaferi: “Mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor”

·16·Spor
Xavi'nin Hollanda'daki ilk zaferi: “Mentaliteyi değiştirmemiz gerekiyor”

UEFA Uluslar Ligi 2. hafta maçında Hollanda milli takımı, deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ederek geri dönüş galibiyeti elde etti. Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşma, İspanyol teknik direktör Xavi Hernández için 'Portakallar'ın başındaki ilk tarihi galibiyet olarak kayıtlara geçti. Maçın ardından UEFA basın servisine konuşan Xavi, takımının 3 puanı hak ettiğini belirtti ancak oyun kalitesi konusunda hala yapılması gereken çok iş olduğunu gizlemedi.

Başantrenör, öğrencilerinden 90 dakika boyunca kesintisiz pres ve tam top hakimiyeti talep ettiğini, bunun için de takımın mentalitesini değiştirmek zorunda olduklarını açıkça vurguladı. İlk hafta Almanya ile 1-1 berabere kalan Hollanda, puanını 4'e yükseltti ve 1 Ekim'de Yunanistan ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

“Xavi'nin ilk zaferi, pres talebi ve Sırbistan baskısı”: Teknik direktörün açıklamasından 5 ana nokta

Xavi'nin Sırbistan maçı sonrası yaptığı resmi analiz ve görüşlerinden önemli noktalar:

  • Xavi döneminin ilk resmi galibiyeti: Belgrad'daki 2-1'lik skor, İspanyol teknik adamın Hollanda'nın başındaki ilk başarısı oldu;

  • “90 dakika pres ve top hakimiyeti”: Xavi, takımının tamamen topa sahip olmasını ve her hatta yüksek baskı uygulamasını talep ediyor;

  • Mentaliteyi yenileme zorunluluğu: Teknik direktör, Hollandalı oyuncuların psikolojik yaklaşımlarını tamamen hücum odaklı ve agresif bir tarza uyarlamak üzerinde çalıştığını söyledi;

  • Sırbistan'ın tehlikeli direnci: Tadić, Jović ve Kostić oyuna girdikten sonra maçın zorlaştığı, ancak galibiyetin Hollanda'da kalmasının adil olduğu belirtildi;

  • Yunanistan'a karşı bir sonraki sınav: İlk hafta Almanya ile berabere kalan Hollandalılar, 1 Ekim'de deplasmanda sansasyonel Yunanistan'a konuk olacak.

Hollanda'nın Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçının analizi

Xavi yönetimindeki takımın başlangıç verilerinin sınıflandırılması:

Turnuva aşaması

Rakip ve maç yeri

Final skoru

Sonuç durumu

Xavi'nin maça verdiği puan

1. Hafta

Almanya (Deplasman/tarafsız)

1 : 1

Olumlu beraberlik

Yıldız rakiple denk mücadele ve 1 puan

2. Hafta

Sırbistan (Rajko Mitić, Belgrad)

2 : 1

İlk tarihi galibiyet

“Pres ve savunmayı geliştirmek, mentaliteyi değiştirmek şart”

Toplanan puan

2 maçtan sonra

4 puan

Grup liderleri arasında

Planlı puan toplama süreci devam ediyor

3. Hafta takvimi

Yunanistan'a karşı (1 Ekim)

Sıradaki sınav

Almanya'yı yenen sürpriz rakibe karşı mücadele

Futbol ekspertizi: Neden Xavi'nin Hollanda'dakifelsefesi tartışmalara neden oluyor?

Avrupa futbolu yorumcuları, taktik analistler ve içeriden gelen bilgilerin sonuçları:

  • “Barcelona” DNA'sı ve Hollanda Total Futbolu uyumu: Xavi, tiki-taka felsefesini tam olarak Cruyff'un vatanı olan Hollanda'ya aşılamak istiyor; topa sahip olma ve pres talebi, Hollandalıların geleneksel hücumcu doğasına çok uygun, ancak bunu 90 dakika sürdürmek yüksek fiziksel kondisyon gerektiriyor;

  • Sırp yıldızlara karşı soğukkanlılık: Tadić, Kostić ve Jović oyuna girdiğinde Hollanda savunması hatalar yaptı, ancak Meerdink'in ikinci golü, Xavi'nin kontra atak ve boş alanları kullanma konusundaki talimatlarının doğru çalıştığını gösterdi;

  • Yunanistan maçı — birinciliğin anahtarı: Almanya'yı sansasyonel bir şekilde 1-0 mağlup eden Yunanistan'a karşı 1 Ekim'deki maç, Xavi'nin öğrencileri için gerçek bir taktik sınav olacak; Yunanlıların demir savunmasını kırmada teknik direktörün vurguladığı yüksek pres belirleyici rol oynayacak.

Sizce Xavi Hernández, Hollanda milli takımını kendi felsefesiyle dünyanın en iyi pres yapan takımlarından birine dönüştürebilir mi? Almanya'yı mağlup eden Yunanistan'a karşı 1 Ekim'deki maçta Hollandalılar galibiyet serisini sürdürecek mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Uluslar Ligi'nin en sıcak olaylarının analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

UEFA Uluslar LigiXavi HernándezHollanda Milli TakımıFutbolTaktik Analiz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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