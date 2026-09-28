ABD'de şiddetli fırtına: 700 uçuş durduruldu ve binlerce ev karanlıkta kaldı (video)

ABD'nin doğu kıyılarını vuran şiddetli fırtına ve aşırı olumsuz hava koşulları altyapıda ciddi felaketlere yol açtı. ABC7 New York'un bildirdiğine göre, doğal afet sonucunda on binlerce hane elektriksiz kaldı; şiddetli rüzgar ve yağış büyük yıkımlara neden oldu. New York şehrinde trajik bir olay yaşandı ve Konut İdaresi'nin (NYCHA) 56 yaşındaki bir çalışanı görev başındayken hayatını kaybetti.

Fırtına ulaşım ağını da felç etti: Pazar günü ülkenin büyük havalimanlarında 700'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde New Jersey sokaklarında devrilen ağaçlar, su baskınları ve kopan elektrik direkleri yer alırken, acil durum ekipleri tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor.

«Hayatını kaybeden çalışan, 700'den fazla iptal edilen uçuş ve karanlık»: Fırtınanın 5 ana noktası

ABD'deki şiddetli fırtına ve sonuçlarına ilişkin en önemli resmi gerçekler:

Can kaybıyla sonuçlanan trajedi: New York Konut İdaresi'nin 56 yaşındaki bir çalışanı fırtına sırasında hayatını kaybetti;

On binlerce ev elektriksiz kaldı: Şiddetli rüzgar, transformatörleri ve elektrik iletim hatlarını devre dışı bırakarak halkı karanlıkta bıraktı;

700'den fazla uçuş durduruldu: Düşük görüş mesafesi ve tehlike nedeniyle Pazar günü büyük havalimanlarında uçuşlar ertelendi;

New Jersey'deki yıkımlar: En çok zarar gören eyaletlerden biri olan New Jersey'de yollar sular altında kaldı ve altyapı ağır hasar gördü;

Acil durum ekiplerinin seferberliği: Belediye ve kurtarma birimleri, ağları onarmak ve tehlikeli bölgeleri temizlemek için aralıksız çalışıyor.

ABD doğu kıyısındaki fırtınanın boyutu ve verilen zarar göstergeleri

Doğal afet sonucunda resmi makamlar ve medya tarafından kaydedilen durumların sınıflandırılması:

Sonuç ve hasar alanları Resmi olarak kaydedilen göstergeler ve durumlar Olayın kapsamı ve merkezi ABD'nin doğu bölgesi (New York, New Jersey ve çevre bölgeler) Can kayıpları 1 çalışan hayatını kaybetti (New York Konut İdaresi çalışanı, 56 yaşında) Enerji sistemindeki kriz On binlerce tüketici ve konut şebekeden kesildi Havacılık ve ulaşım çöküşü 700'den fazla uçuş ertelendi veya tamamen iptal edildi Sokaklar ve şehir altyapısı Ağaç devrilmeleri, su baskınları ve yollardaki trafik kısıtlamaları Kurtarma çalışmaları Hızlı onarım grupları ve acil durum ekiplerinin gece gündüz çalışması

Güvenlik ve meteorolojik inceleme: Bu fırtına altyapıyı neden bu kadar hızlı felç etti?

Meteorologların, acil durum uzmanlarının ve altyapı uzmanlarının sonuçları:

«Şiddetli basınç ve eski hava hatları»: New York ve New Jersey bölgelerindeki birçok elektrik iletim hattı açık havada yer almakta olup, ağaçların devrilmesi tellerin anında kopmasına yol açtı; birkaç saat içinde binlerce insanın elektriksiz kalması, ağların fırtınaya karşı dayanıksız olduğunu gösterdi;

Havacılık güvenliği protokolleri: Rüzgar hızındaki ani artış ve görüş mesafesinin düşmesi, ABD Federal Havacılık İdaresi'ni (FAA) uçuşları toplu olarak durdurmaya zorladı; 700'den fazla uçuşun ertelenmesi ülke genelindeki lojistik zincirini bozdu;

İklim değişikliği ve zorlu sınav: ABD doğu kıyısında sonbahar mevsiminde bu tür agresif yıkıcı siklonların sıkça tekrarlanması, şehir belediye hizmetleri ve inşaat daireleri çalışanlarının güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor.

Sizce ABD gibi gelişmiş ülkelerde doğal afetler sırasında elektrik şebekelerinin ve uçuşların bu kadar hızlı devre dışı kalması bir altyapı sorunu mu, yoksa doğa karşısında her türlü teknoloji çaresiz mi? Elektrik iletim hatlarını yer altına almak bu tür çöküşleri tamamen durdurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve ABD'deki felaketin detaylarına odaklanan bu önemli analizi herkesle paylaşın!