Macaristan'da siyasi boykot: İrlandalı futbolcular İsrailli oyuncularla tokalaşmadı

·25·Spor
Macaristan'da siyasi boykot: İrlandalı futbolcular İsrailli oyuncularla tokalaşmadı

UEFA Uluslar Ligi 2. hafta mücadelesinde İsrail ve İrlanda milli takımları arasındaki karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle tarafsız sahada, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda başladı. Maçın başlangıcı, spor dünyasında geniş yankı uyandıran keskin bir siyasi ve insani protesto gösterisiyle akıllara kazındı.

İrlanda milli takımı oyuncuları, Gazze Şeridi'ndeki askeri çatışmalarda hayatını kaybeden tüm masum insanların anısına saygı duruşunda bulunmak amacıyla kollarına siyah yas bantları takarak sahaya çıktı. Ayrıca İrlandalı futbolcular, geleneksel maç öncesi seremonisinde rakip takım temsilcileriyle el sıkışmayı açıkça reddetti ve İsrail milli marşı çalındığı sırada başlarını öne eğerek tutumlarını sergilediler.

«Siyah bantlar, reddedilen selam ve eğik başlar»: Olayın 5 temel noktası

Debrecen'deki karşılaşmada yaşanan sansasyonel durumla ilgili en önemli resmi veriler:

  • Gazze kurbanları anısına yas bandı: İrlandalı futbolcular, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenler için siyah bantla sahaya çıktı;

  • El sıkışma açıkça reddedildi: Maçın başında İrlanda milli takımı, İsrailli oyuncularla el sıkışmadı;

  • Marş sırasında keskin jest: İsrail milli marşı çalınırken İrlanda kadrosu başlarını öne eğdi;

  • Macaristan'daki tarafsız saha: Güvenlik riskleri nedeniyle karşılaşma İsrail'de değil, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlendi;

  • İrlanda'nın kararlı duruşu: Bu demarş, İrlanda kamuoyunun ve spor camiasının Filistin meselesindeki uzun yıllara dayanan ilkeli duruşunun bir başka yansıması oldu.

İrlanda ve İsrail karşılaşması: Diplomatik demarş ve spor şartlarının karşılaştırılması

Debrecen'deki gerginlikte yaşanan protestonun detaylarının sınıflandırılması:

Önemli kriterler ve yönler

İrlanda milli takımının hareketi

İsrail milli takımı ve organizatörler

Sahaya çıkış sembolü

Gazze kurbanları anısına siyah yas bantları

Müsabakanın standart geleneksel formaları

Karşılıklı selamlaşma adabı

El sıkışmayı gösterişli bir şekilde reddetme

Olağan protokol gereği el sıkışma beklentisi

Rakip marşına tepki

Başları öne eğerek sessiz protesto

Milli marşın resmi icrası

Maçın adresi

Macaristan'ın Debrecen şehri (Nagyerdei)

Kendi evinde maç oynama hakkından mahrum bırakılmış

Hareketin özü

Siyasi-insani duruşu spor yoluyla ifade etmek

Uluslararası müsabakada katılımı sürdürmek

Spor ve jeopolitik ekspertizi: İrlanda'nın bu demarşı neden beklenen bir olaydı?

Uluslararası spor yorumcuları, diplomatlar ve siyasi analistlerin sonuçları:

  • «İrlanda toplumunun Filistin ile tarihi dayanışması»: İrlanda halkı ve siyasi çevreleri, Avrupa ülkeleri arasında Filistin'in bağımsızlığını resmen tanıyan ve Gazze'deki askeri operasyonları en sert eleştiren öncü güçlerden biridir; futbolcuların bu hareketi, tüm ülkenin ruh halinin yeşil sahadaki yansımasıydı;

  • UEFA disiplin kuralları ve ceza riski: UEFA yönetmeliği, sporda her türlü siyasi sloganı ve gösteriyi kesinlikle yasaklar; ancak siyah bant takmak ve el sıkışmamak doğrudan siyasi slogan olarak değerlendirilmeyebilir, yine de İsrail Futbol Federasyonu tarafından UEFA'ya resmi şikayette bulunulma ihtimali oldukça yüksektir;

  • Tarafsız sahaların gergin ortamı: İsrail milli takımı iç saha maçlarını kendi ülkesinde oynayamadığı için Macaristan'a taşınmıştır; ancak tarafsız sahanın bile siyasi ve duygusal baskıyı hafifletemediği, Debrecen'deki olaylarla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Sizce sporcuların büyük müsabakalarda küresel siyasi ve insani meselelere karşı duruşlarını bu şekilde sergilemeleri doğru mu, yoksa spor siyasetten tamamen bağımsız mı olmalı? UEFA'nın İrlanda milli takımının bu demarşına karşı bir ceza uygulayacağını düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Uluslar Ligi'nin en sıcak olaylarının analizini herkesle paylaşın!

UEFA Uluslar Ligiİrlanda Milli Takımıİsrail Milli TakımıGazze ŞeridiSiyasi Protesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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