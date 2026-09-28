Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra ilk kez yedek kaldı ve taraftarları üzdü

Özbekistan ve dünya futbol kamuoyunun odağındaki bir sonraki UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz milli takımı, Norveç'i 2-1 mağlup etti. Oslo'daki Ullevaal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada takım kaptanı Cristiano Ronaldo, son 18 yılda ilk kez resmi bir maçta tamamen yedek kulübesinde kaldı ve maçın ardından taraftarlara teşekkür etmeden sahayı terk etti. Bu durum futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Tarihi yedek kalma ve teknik direktörün kararı

O Jogo gazetesinin aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Jorge Jesus, 41 yaşındaki forveti 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tutmaya karar verdi. Bu olay, Cristiano Ronaldo'nun son 18 yılda resmi bir uluslararası maçta sahaya girmeden tüm maçı yedek kulübesinde tamamladığı ilk durum oldu. Kıyaslamak gerekirse, benzer bir durum en son 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki İsviçre grup maçında (0-2) yaşanmıştı.

Maç sonu basın toplantısında konuşan teknik direktör Jorge Jesus, bu taktiksel kararı savundu. Jesus, maçın gidişatı ve temposu göz önüne alındığında, Ronaldo'nun karakteristik özelliklerine sahip bir forveti oyuna almanın gerekli olmadığını açıkladı. Ayrıca teknik direktör, takımın Oslo'daki savunma disiplininden ve taktiksel performansından memnun olduğunu gizlemedi.

Kaptanın hoşnutsuzluğu ve gelecekteki görüşme

Ancak ana odak noktası maç sonundaki olaylara çevrildi. Özellikle hakemin son düdüğünün ardından Portekizli oyuncular sahada toplanıp deplasmana gelen 500 taraftara teşekkür ederken, kaptan Cristiano Ronaldo doğrudan soyunma odasına yöneldi. Takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarları selamlamaması birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Maç sonundaki duruma ilişkin açıklama yapan teknik direktör Jorge Jesus, o an kaptanın sahayı erken terk ettiğini fark etmediğini itiraf etti. Bununla birlikte uzman isim, durumu netleştirmek amacıyla milli takım kaptanının görev ve sorumlulukları hakkında Cristiano Ronaldo ile özel bir görüşme yapmayı planladığını doğruladı. Bu olayların takım içindeki atmosfere nasıl yansıyacağı uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.