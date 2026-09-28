Arjantin milli takımında kaptanlık konusu çözüme kavuştu

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın gelecekteki daimi kaptanını resmen açıkladı. Goal.com'un haberine göre, efsanevi Lionel Messi milli takımdaki kariyerini sonlandırmaya hazırlanırken, sahadaki liderlik görevi stoper Cristian Romero'ya verilecek. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda 28 yaşında olan tecrübeli savunmacı, daha önce Lionel Messi ve Nicolas Otamendi'nin ardından kaptanlık grubunda üçüncü sırada yer alıyordu. Daha önce Şili milli takımına karşı oynanan maçın yanı sıra Venezuela ve Moritanya ile yapılan hazırlık maçlarında sahaya kaptan olarak çıkarak bu konuda belirli bir deneyim kazandı.

Kaptanlık konusunda süreklilik ve güven

Teknik direktör Lionel Scaloni, TyC Sports'a verdiği röportajda bu seçimi değerlendirirken, takımda kazanma zihniyetini korumanın ve nesil değişimini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenin önemini vurguladı. Teknik direktöre göre Cristian Romero bu görev için uygun bir aday ve takımı birleştirebilecek bir karaktere sahip.

Scaloni, kaptanlık hiyerarşisine açıklık getirerek Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul ve Lautaro Martinez gibi liderlerin de gerektiğinde pazubandı takmaya hazır olduklarını ekledi. Ancak ana ve daimi kaptan olarak Cristian Romero'nun seçilmesi, takımın istikrarını sağlamaya hizmet edecek.

Angel Di Maria'nın görüşleri

SportsCenter yayınında konuşan milli takımın eski kanat oyuncusu Angel Di Maria, teknik heyetin bu kararını tam olarak destekledi. Ona göre takımın yeni kaptanı, karakteri ve savaşçı ruhuyla bu sorumluluğu tamamen üstlenebilir.

Di Maria açıklamasında şunları vurguladı: «O bunu hak ediyor. Scaloni ve teknik ekibi harika bir seçim yaptı. Cristian harika bir çocuk ve kaptanlık pazubandını taşımak için yeterli karaktere sahip. Görevini mükemmel bir şekilde yerine getireceğinden eminim».

Tarihi bir vedanın eşiğinde

Arjantin milli takımını önünde Bolivya ve Burkina Faso'ya karşı önemli maçlar bekliyor. Ardından 6 Ekim'de Benin milli takımına karşı oynanacak maçın, Lionel Messi'nin milli formayla son maçı olması bekleniyor. Bu karşılaşma sadece sonuç açısından değil, aynı zamanda milli takımda yeni bir dönemin başlangıcını simgelemesi açısından da sembolik bir anlama sahip.

Efsanevi forvet ayrıldıktan sonra soyunma odasındaki yüksek standartları korumak ve takımı bir arada tutmak Cristian Romero için ciddi bir sınav olacak. Taraftarlar ise yeni kaptan önderliğindeki takımın gelecekte de onlara birçok mutluluk getirmesini umuyor.