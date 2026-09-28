Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo'nun yerine oyuna girerek Portekiz'e galibiyeti getirdi

Portekiz milli takımı, deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılı yürüyüşünü sürdürdü. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus, efsanevi Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde bırakarak ilk 11'de Gonçalo Ramos'a şans verdi ve genç forvet bu fırsatı iyi değerlendirerek galibiyet golünü kaydetti. Oslo'daki zorlu mücadele, Portekiz'in gruptaki liderliğini pekiştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın başlangıcı konuk ekip için iyi oldu. Karşılaşmanın başında Joao Felix skoru açarak Portekiz'i öne geçirdi. Ardından ev sahibi ekip baskısını artırarak beraberlik golünü buldu. Özellikle Erling Haaland, Uluslar Ligi'ndeki rekor niteliğindeki 22. golüne imza atarak dengeyi sağladı. Buna rağmen ikinci yarıda inisiyatif tekrar Portekizli oyunculara geçti.

Galibiyet golü ve teknik direktörün güveni

İkinci yarıda Norveç kalecisi Orjan Nyland'ın yaptığı büyük hatayı iyi değerlendiren Gonçalo Ramos, takımının ikinci golünü attı. 25 yaşındaki forvet bir kez daha fileleri havalandırdı ancak VAR sistemi, faul gerekçesiyle golü iptal etti. Sahada 81 dakika kalan ve yerini Francisco Trincao'ya bırakan forvet, milli formayla çıktığı maç sayısını 29'a, gol sayısını ise 12'ye yükseltti.

Maçın ardından Sport TV kanalına verdiği röportajda Gonçalo Ramos, kişisel istatistiklerden ziyade takım başarısının daha önemli olduğunu vurguladı. "Her an önemli. En önemlisi, çağrıldığımda neler yapabileceğimi göstermek ve takıma yardımcı olmak. Bu benim emeğimin ve sadece goller değil, sahada yaptığım tüm işlerin bir sonucudur," dedi.

Ronaldo ile rekabet ve gelecek planları

Bu galibiyet, Portekiz'in Jorge Jesus yönetimindeki yenilmezlik serisini korumasını sağladı. Deplasmandaki bu zorlu zaferin ardından takım, A4 grubunda 6 puanla liderliğini sürdürüyor. Ramos'un maç boyunca gösterdiği aktif performans ve attığı gol, teknik direktör için tatlı bir kadro ikilemi yaratıyor; zira Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 1000 gol barajına ulaşma hedefiyle sürekli sahada olmak istiyor.

Portekiz milli takımı şimdi Perşembe günü Danimarka deplasmanına çıkacak. Oslo'daki kahramanlığıyla Ramos, bir sonraki maçta da ilk 11'deki yerini korumak için ciddi bir aday olduğunu kanıtladı. Jesus'un öğrencileri, gruptaki tüm maçları kazanmayı hedefleyerek oyun kalitesini daha da artırmak için çalışıyor.