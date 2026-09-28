Erdoğan ve Adalet Bakanı ile yapay zeka fotoğrafı oluşturan adam tutuklandı

·11·Dünya
Erdoğan ve Adalet Bakanı ile yapay zeka fotoğrafı oluşturan adam tutuklandı

Türkiye'nin Ankara şehrinde 53 yaşındaki Mehmet Çakmak, yapay zeka yardımıyla hazırlanan sahte fotoğrafları WhatsApp üzerinden paylaştığı için tutuklandı. Konuyla ilgili haberi Anadolu Ajansı duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, şahıs kendisini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Akin Gürlek) ile birlikte gösteren fotoğrafları yapay zeka kullanarak oluşturdu. Bu görselleri WhatsApp durumunda paylaştı.

Soruşturma bilgilerine göre, bu fotoğraflar aracılığıyla üst düzey devlet yetkilileriyle yakın ilişkisi olduğu izlenimi yaratmaya çalıştı.

Mehmet Çakmak, 23 Eylül'de Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın daha önce dört ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlendi.

Hakkında "nüfuz ticareti" ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yaymak suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Şahıs daha sonra mahkeme kararıyla tutuklandı.

Mehmet ÇakmakRecep Tayyip ErdoğanYapay ZekaAnadolu AjansıTürkiye
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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