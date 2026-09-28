Akıllı telefon boyutunda yeni Sixunited WB81-H02 mini bilgisayar tanıtıldı

·1·Teknoloji
Akıllı telefon boyutunda yeni Sixunited WB81-H02 mini bilgisayar tanıtıldı

Modern teknoloji dünyasında cihazları küçültme eğilimi yeni bir aşamaya geçiyor. Çinli Sixunited şirketi, Intel Connection 2026 fuarında hacmi sadece 0,15 litre olan ultra kompakt WB81-H02 mini bilgisayarını kamuoyuna sundu. ixbt.com'a göre, boyutları bakımından standart bir akıllı telefonla kıyaslanabilecek bu cihaz, kompakt kasasına rağmen tam teşekküllü bir kişisel bilgisayar gücünü bünyesinde barındırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan yeni nesil mini-PC'nin içinde Wildcat Lake ailesine mensup güçlü bir Intel Core 7 işlemci bulunuyor. Üretici, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre altı çekirdekli Core 7 350 veya Core 7 360 modellerini seçebileceklerini belirtiyor. Bu yüksek performanslı işlemci, modern LPDDR5X RAM ve yüksek veri okuma hızına sahip PCIe 4.0 arayüzlü SSD ile birlikte çalışıyor.

Küçük kasada zengin imkanlar

Cihazın boyutları avuca sığacak kadar küçük olsa da, mühendisler port ve bağlantı seçeneklerini kısıtlamamışlar. WB81-H02 modeli, modern çevre birimlerini ve monitörleri bağlamak için gerekli olan HDMI 2.1 portu, iki adet USB-C, tam boyutlu USB-A ve kararlı kablolu internet için gigabit Ethernet girişi ile donatılmıştır. Ayrıca cihaz, kablosuz ağlar için Wi-Fi 6 modülü ile de desteklenmiştir.

Cihazın bir diğer dikkat çekici yönü ise USB Power Delivery teknolojisi ile şarj edilebilmesidir. Bu, kullanıcıların özel adaptörler aramak zorunda kalmadan, standart bir akıllı telefon şarj cihazı ile de mini bilgisayarı çalıştırmalarına olanak tanır.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı gizli tutuluyor

Şimdilik Sixunited şirketi, bu benzersiz cihazın soğutma sisteminin nasıl organize edildiğine dair kesin bir bilgi vermedi. Böylesine küçük bir hacim ve güçlü işlemci kombinasyonunda ısıyı tahliye etmek için küçük boyutlu bir fan kullanıldığı veya pasif soğutma sisteminin uygulandığı tahmin ediliyor, ancak resmi bir onay yok.

Ayrıca, Sixunited WB81-H02 mini bilgisayarının piyasaya sürülme tarihi ve tahmini fiyatı henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.

Mini-BilgisayarSixunitedIntelTeknolojiHaberler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Acer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttıAcer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı2 Eylül 21:25Framework güncellenmiş işlemcili modüler dizüstü bilgisayarını tanıttıFramework güncellenmiş işlemcili modüler dizüstü bilgisayarını tanıttı20 Ağustos 02:27Intel Nova Lake İşlemcileri Güçlü Grafik Çekirdeğiyle GeliyorIntel Nova Lake İşlemcileri Güçlü Grafik Çekirdeğiyle Geliyor30 Temmuz 00:22Honor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyorHonor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyorDün 15:58Oppo Find X10 Pro Max akıllı telefon kamerası test edildiOppo Find X10 Pro Max akıllı telefon kamerası test edildiDün 14:27Lenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttıLenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttı4 Eylül 09:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu