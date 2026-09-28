Akıllı telefon boyutunda yeni Sixunited WB81-H02 mini bilgisayar tanıtıldı

Modern teknoloji dünyasında cihazları küçültme eğilimi yeni bir aşamaya geçiyor. Çinli Sixunited şirketi, Intel Connection 2026 fuarında hacmi sadece 0,15 litre olan ultra kompakt WB81-H02 mini bilgisayarını kamuoyuna sundu. ixbt.com'a göre, boyutları bakımından standart bir akıllı telefonla kıyaslanabilecek bu cihaz, kompakt kasasına rağmen tam teşekküllü bir kişisel bilgisayar gücünü bünyesinde barındırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanıtılan yeni nesil mini-PC'nin içinde Wildcat Lake ailesine mensup güçlü bir Intel Core 7 işlemci bulunuyor. Üretici, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre altı çekirdekli Core 7 350 veya Core 7 360 modellerini seçebileceklerini belirtiyor. Bu yüksek performanslı işlemci, modern LPDDR5X RAM ve yüksek veri okuma hızına sahip PCIe 4.0 arayüzlü SSD ile birlikte çalışıyor.

Küçük kasada zengin imkanlar

Cihazın boyutları avuca sığacak kadar küçük olsa da, mühendisler port ve bağlantı seçeneklerini kısıtlamamışlar. WB81-H02 modeli, modern çevre birimlerini ve monitörleri bağlamak için gerekli olan HDMI 2.1 portu, iki adet USB-C, tam boyutlu USB-A ve kararlı kablolu internet için gigabit Ethernet girişi ile donatılmıştır. Ayrıca cihaz, kablosuz ağlar için Wi-Fi 6 modülü ile de desteklenmiştir.

Cihazın bir diğer dikkat çekici yönü ise USB Power Delivery teknolojisi ile şarj edilebilmesidir. Bu, kullanıcıların özel adaptörler aramak zorunda kalmadan, standart bir akıllı telefon şarj cihazı ile de mini bilgisayarı çalıştırmalarına olanak tanır.

Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı gizli tutuluyor

Şimdilik Sixunited şirketi, bu benzersiz cihazın soğutma sisteminin nasıl organize edildiğine dair kesin bir bilgi vermedi. Böylesine küçük bir hacim ve güçlü işlemci kombinasyonunda ısıyı tahliye etmek için küçük boyutlu bir fan kullanıldığı veya pasif soğutma sisteminin uygulandığı tahmin ediliyor, ancak resmi bir onay yok.

Ayrıca, Sixunited WB81-H02 mini bilgisayarının piyasaya sürülme tarihi ve tahmini fiyatı henüz açıklanmadı. Bu bilgilerin ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.