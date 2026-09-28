Dünya Kupası kahramanı Vozinha şöhretten dert yandı

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Dünya Kupası kahramanı Vozinha şöhretten dert yandı

Cape Verde milli takımı kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası sırasında bir internet fenomenine dönüştükten sonra özel hayatında yaşadığı ciddi değişimler ve zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, aşırı ilgi ve sürekli takip nedeniyle huzurlu günlük yaşamını özlediğini ve bu şöhreti hemen eski sıradan hayatıyla değiştirmeye hazır olduğunu itiraf etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. The Observer'a verdiği röportajda 40 yaşındaki futbolcu, turnuva başlamadan önce Portekiz ikinci ligindeki Chaves kulübünde sakin ve huzurlu bir hayat sürdüğünü, ancak turnuvanın tüm dünyasını değiştirdiğini belirtti. Grup aşamasının ilk maçında İspanya milli takımına karşı yedi kritik kurtarış yaparak takımının 0-0'lık beraberliği korumasında büyük rol oynamıştı.

Sosyal medyada beklenmedik patlama

Brezilya'nın CazeTV kanalının canlı yayındaki çağrısı sayesinde kalecinin Instagram takipçi sayısı, son düdükten sonraki birkaç saat içinde 56 kişiden bir milyonu aştı. Soyunma odasında telefonuna gelen mesajlar durmak bilmeyince, takımın yemek servisi görevlisi ona şakayla karışık milyarlarca takipçisi olduğunu söyledi, daha sonra karma alanda gazeteciler bunu doğruladı.

Beklenmedik yoğun ilgi ve dikkat nedeniyle futbol federasyonu, durumu kontrol altına almak için eski menajerini yardıma çağırmak zorunda kaldı. Buna rağmen kaleci, tamamen futbola odaklanmak amacıyla Instagram uygulamasındaki tüm bildirimleri kapatmaya karar verdi.

Reklam teklifleri ve katı ilkeler

The Observer'a göre, futbolcunun popülaritesinin artmasıyla birlikte birçok ticari teklif ve iş birliği mesajı yağdı. Ancak Vozinha, turnuva boyunca sadece bir projeyle, UFL Mobile ile iş birliği yaptığını, gelecekte ise tütün, alkol veya kumarla bağlantılı markalarla asla çalışmayacağını kesin bir dille belirtti.

Birçok kişinin şöhretin sadece olumlu yanlarını gördüğünü vurgulayan deneyimli eldiven, bugünkü hayatı ve önceki huzurlu günleri hakkında şunları söyledi: «Bana bugünkü hayatım ile önceki hayatım arasında bir seçim yapmam teklif edilseydi, şüphesiz o eski sıradan hayatımı seçerdim».

Koʻpchilik mashhurlik va ommaviylikning faqat ijobiy tomonlarini koʻrishini taʼkidlagan tajribali posbon oʻzining bugungi hayoti va oldingi osoyishta kunlari haqida shunday dedi: «Agar menga bugungi hayotim yoki avvalgi hayotimni tanlashni taklif qilishsa, shubhasiz, oʻsha oldingi oddiy hayotimni tanlagan boʻlardim».

VozinhaCape Verde2026 Dünya KupasıFutbol HaberleriCazeTV
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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