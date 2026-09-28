Samsung Galaxy S27 Ultra amiral gemisi üç kameraya sahip olabilir

Samsung'un önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmesi beklenen amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S27 Ultra'nın tasarımıyla ilgili ilk ilginç bilgiler ortaya çıktı. İnternete sızan özel aksesuarlar ve kılıf görselleri, cihazın arka kamera bloğunun yapısına dair bazı sırları açığa çıkardı ve bu durum teknoloji meraklılarında büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, internette Samsung Galaxy S27 Ultra için tasarlanmış birkaç farklı kılıfın fotoğrafları sızdırıldı. Bu detaylar, önceki CAD renderlarına kıyasla cihazın arka panelindeki optik modüllerin yerleşimini çok daha net bir şekilde gösteriyor ve konstrüksiyondaki bazı değişikliklerin sinyalini veriyor.

Kamera bloğu tasarımındaki değişiklikler

İlk sızıntılarda yalnızca kamera modülünün genel hatları gösterilmişken, yeni kılıflar her lens için ayrı özel deliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, ana lenslerin sağ tarafında bulunan dikey oval şeklindeki alanda ne olduğunu daha net anlamamızı sağlıyor.

Elde edilen görsellere dayanarak, oval şeklindeki bloğun üst kısmında üçüncü kameranın yer aldığı söylenebilir. Ayrıca, söz konusu blokta daha önceki basit CAD modellerinde tespit edilemeyen küçük yuvarlak bir deliğin de bulunduğu göze çarpıyor.

Teknik detaylar ve sorular

Uzmanlara göre, bu küçük yuvarlak deliğin otofokus için tasarlanmış lazer yardımcı sensörü olma ihtimali yüksek. İlginç olan ise, onu üçüncü kameradan flaşın ayırıyor olması; bu da mühendislerin iç bileşenlerin yerleşiminde yeni çözümlere başvurduğunu gösteriyor.

Buna rağmen, tüm kılıf örneklerinin aynı bilgiyi verdiğini söylemek zor. Bazı varyantlarda ana bloğun sağ tarafında sadece iki delik görülüyor, oysa mantıksal olarak orada üç modül olması gerekiyordu.

Şimdilik Samsung Galaxy S27 Ultra akıllı telefonunun ana kamera bloğu yapısı hakkında açıklığa kavuşturulması gereken birçok soru var. Yine de mevcut fotoğraflardan yola çıkarak, gelecekteki amiral gemisi cihazın toplamda üç ana kamera modülüne sahip olacağını şimdiden tahmin etmek mümkün.