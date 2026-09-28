Ivan Rakitić, 2018 Dünya Kupası finalini hala izleyemediğini açıkladı

·5·Spor
Ivan Rakitić, 2018 Dünya Kupası finalini hala izleyemediğini açıkladı

Hırvatistan milli takımının eski orta saha oyuncusu Ivan Rakitić, 2018'de Fransa'ya karşı oynadıkları Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin acısının kendisi için hala taze olduğunu itiraf etti. MARCA'nın haberine göre, tecrübeli futbolcu aradan yıllar geçmesine rağmen final maçının özetini bir kez bile izlemediğini, hatta bugün bile görüntüler açılsa başka tarafa baktığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda oynanan 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan, Fransa ile karşılaşmış ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Sahada 90 dakika boyunca mücadele eden Ivan Rakitić, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline çıkan 'Vatreni' (Ateşliler) kadrosunun kilit isimlerinden biriydi.

Tarihi sonuç ve unutulmaz gurur

Eleme turlarında üst üste üç maçta geri dönüş yaparak finale ulaşan Hırvatistan takımı, tüm dünyanın takdirini kazandı. Sevilla'daki bir etkinlikte o günleri anan eski orta saha oyuncusu, dört milyondan az nüfusa sahip küçük bir ülke için bu sonucun büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

«O zamanlar çok zor bir sınavdı. Bugüne kadar o finalin tek bir karesini bile izlemedim. Mağlubiyetten on dakika sonra büyük bir gurur hissettik çünkü Hırvatistan İspanya gibi değil, nüfusumuz çok az ama tüm dünyanın, hatta Fransa'nın bile sevgisini kazanmayı başardık» dedi Rakitić.

Önümüzde yeni sınavlar

Ivan Rakitić kupayı havaya kaldırmayı çok istediğini gizlemese de, elde edilen küresel saygının ve dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajlarının kendisine teselli olduğunu ekledi. Şu anda Hırvatlar, futbolcunun bu itiraflarının gölgesinde bir sonraki önemli maçlarına hazırlanıyor.

Hırvatistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi kapsamında İspanya ile karşılaşacağı biliniyor. Endülüs'teki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede 'Vatreni', grubundaki liderlik mücadelesini sürdürecek.

Ivan RakitićHırvatistanDünya Kupası 2018FransaFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kylian Mbappé sakatlığı nedeniyle Fransa kampından ayrıldıKylian Mbappé sakatlığı nedeniyle Fransa kampından ayrıldı26 Eylül 09:58Zinedine Zidane Fransa milli takımında sıkı disiplin kuruyorZinedine Zidane Fransa milli takımında sıkı disiplin kuruyor25 Eylül 21:52Zinedine Zidane, Kylian Mbappe ile ilgili ilk anılarını paylaştıZinedine Zidane, Kylian Mbappe ile ilgili ilk anılarını paylaştı25 Eylül 16:13Zinedine Zidane, Fransa milli takımındaki taktik planları ve Kylian Mbappé hakkında konuştuZinedine Zidane, Fransa milli takımındaki taktik planları ve Kylian Mbappé hakkında konuştu18 Eylül 23:39Kylian Mbappe: "Benden daha iyi bir oyuncu olmadı"Kylian Mbappe: "Benden daha iyi bir oyuncu olmadı"12 Eylül 14:10Fas yine çeyrek finalde: Afrika takımı tarih yazıyorFas yine çeyrek finalde: Afrika takımı tarih yazıyor5 Temmuz 03:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı