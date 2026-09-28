Ivan Rakitić, 2018 Dünya Kupası finalini hala izleyemediğini açıkladı

Hırvatistan milli takımının eski orta saha oyuncusu Ivan Rakitić, 2018'de Fransa'ya karşı oynadıkları Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin acısının kendisi için hala taze olduğunu itiraf etti. MARCA'nın haberine göre, tecrübeli futbolcu aradan yıllar geçmesine rağmen final maçının özetini bir kez bile izlemediğini, hatta bugün bile görüntüler açılsa başka tarafa baktığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Moskova'daki Lujniki Stadyumu'nda oynanan 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan, Fransa ile karşılaşmış ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Sahada 90 dakika boyunca mücadele eden Ivan Rakitić, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline çıkan 'Vatreni' (Ateşliler) kadrosunun kilit isimlerinden biriydi.

Tarihi sonuç ve unutulmaz gurur

Eleme turlarında üst üste üç maçta geri dönüş yaparak finale ulaşan Hırvatistan takımı, tüm dünyanın takdirini kazandı. Sevilla'daki bir etkinlikte o günleri anan eski orta saha oyuncusu, dört milyondan az nüfusa sahip küçük bir ülke için bu sonucun büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

«O zamanlar çok zor bir sınavdı. Bugüne kadar o finalin tek bir karesini bile izlemedim. Mağlubiyetten on dakika sonra büyük bir gurur hissettik çünkü Hırvatistan İspanya gibi değil, nüfusumuz çok az ama tüm dünyanın, hatta Fransa'nın bile sevgisini kazanmayı başardık» dedi Rakitić.

Önümüzde yeni sınavlar

Ivan Rakitić kupayı havaya kaldırmayı çok istediğini gizlemese de, elde edilen küresel saygının ve dünyanın dört bir yanından gelen destek mesajlarının kendisine teselli olduğunu ekledi. Şu anda Hırvatlar, futbolcunun bu itiraflarının gölgesinde bir sonraki önemli maçlarına hazırlanıyor.

Hırvatistan milli takımının UEFA Uluslar Ligi kapsamında İspanya ile karşılaşacağı biliniyor. Endülüs'teki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede 'Vatreni', grubundaki liderlik mücadelesini sürdürecek.