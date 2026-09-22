Isroil Madrimov, Crawford maçını hatırlayarak Turki Al-Sheikh'e seslendi

Eski WBA süper yarı orta sıklet dünya şampiyonu ve Özbek profesyonel boksunun en parlak yıldızlarından biri olan Israil «Dreamcatcher» Madrimov, sosyal medya paylaşımıyla dünya boks camiasını yeniden hareketlendirdi. Vatandaşımız, Instagram hesabında kariyerini yenilgisiz noktalayan efsanevi Terence Crawford ile yaptığı şiddetli maçın en iyi anlarından oluşan bir video paylaştı. Madrimov bu videonun altına: «Hadi başlayalım, önümde daha yapacak çok iş var, inşallah»notunu düşerek, günümüzde dünya boksuna finansman sağlayan ve en büyük geceleri organize eden Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh'i etiketledi.

Bu hamle, Özbek boksörün yeni büyük maçlara ve şampiyonluk kemerlerini geri almaya hazırlandığının bir göstergesi. Hatırlatmak gerekirse, 3 Ağustos 2024 tarihinde Los Angeles'ta gerçekleşen bu karşılaşmada Madrimov ve Crawford, WBA ve WBO geçici kemerleri için 12 raunt boyunca kıyasıya dövüşmüş ve sadece hakemlerin tartışmalı kararıyla zafer Terence'e verilmişti. Ardından 38 yaşında Saul «Canelo» Alvarez'i mağlup ederek üç sıklette mutlak dünya şampiyonu olarak ringe veda eden Crawford'a, kariyerindeki en zorlu engeli çıkaran ismin tam olarak Israil Madrimov olduğu herkesin hafızasında.

Peki, Turki Al-Sheikh, Madrimov için Suudi Arabistan'da nasıl büyük bir maç organize ediyor, vatandaşımız hangi kemerleri hedefliyor ve süper yarı orta sıklet tahtını geri alabilecek mi?

«Crawford'a karşı kahramanlık, Al-Sheikh'e işaret ve yeni aşama»: Önemli olayın 5 ana noktası

Israil Madrimov'un ses getiren çıkışı ve kariyerindeki dönüm noktaları:

Madrimov'dan açık sinyal: Boksörümüz, Crawford ile olan maçını hatırlatarak büyük sahneye yeni zaferlerle dönmeye hazır olduğunu ilan etti;

Turki Al-Sheikh ile iş birliği: Paylaşımda Suudi Arabistan'ın baş organizatörünün etiketlenmesi, bir sonraki «Riyadh Season» serisi maçı için ciddi bir işaret oldu;

Crawford'a verilen en büyük maç: Ağustos 2024'teki maçta Madrimov, Amerikan yıldızını zor durumda bırakarak yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamıştı;

Crawford'un tarihi rekoru: Crawford, «Canelo»yu da yenerek kariyerini üç sıklette mutlak şampiyon ve pound-for-pound lideri olarak noktaladı; bu da Madrimov'un ona karşı gösterdiği direncin değerini daha da artırıyor;

Kemeri geri alma misyonu: Eski WBA şampiyonu, kendi sıkletindeki boşta olan veya yenilenen kemerleri geri almak için büyük karşılaşmalara çağrıda bulundu.

Israil Madrimov'un büyük ringdeki izi: Crawford karşılaşması ve mevcut durumu

Özbek boksörün tarihi mücadelesi ve kariyerindeki dönüm noktaları:

Kriterler ve parametreler Madrimov — Crawford karşılaşması (2024) Mevcut durum ve planlar Maç durumu ve yeri Los Angeles, WBA ve WBO kemerleri için Yeni şampiyonluk adaylığı Maç sonucu Crawford hakemlerin oy birliğiyle kazandı Madrimov tekrar kemerler için sırada Rakibin sonraki kaderi Canelo'yu yenip kariyerini yenilgisiz bitirdi Crawford 3 sıklette mutlak şampiyon olarak ayrıldı Israil'in mesajı Crawford ile sparring ve 12 rauntluk ağır maç «Önümde çok iş var» sloganıyla yeni hedef Ana ortak ve sponsor Matchroom Boxing ve «Riyadh Season» Turki Al-Sheikh yatırımları ve mega maçlar Sıkletteki durum Süper yarı orta sıkletin en kızgın dönemi Kemerler için açık rekabet dönemi

Profesyonel boks ekspertizi: Madrimov'un tekrar yükselişi neden kaçınılmaz?

Uluslararası analistlerin ve boks ustalarının sonuçları:

«Crawford etkisi»nin işleyişi: Crawford, son maçında Saul «Canelo» Alvarez'i yenip tarihe geçtikten sonra, ona en yakın direnci gösteren ismin Madrimov olması daha da değerli hale geldi; hayranlar Israil'i dünyanın herhangi bir yıldızına karşı başa baş dövüşebilecek bir yumrukçu olarak görüyor;

Suudilerin sonsuz saygısı: Turki Al-Sheikh, Israil Madrimov'un dövüş tarzını, dürüstlüğünü ve şiddetini yüksek değerlendiriyor; bu ilgi, vatandaşımızın önümüzdeki aylarda en yüksek gelirli gecelerde ringe çıkacağını garanti ediyor;

Sıkletteki açık yol: Crawford'un ayrılışı ve sıklet değişimleri sonucunda süper yarı orta sıklet divizyonunda kemerler için büyük bir mücadele başlıyor; Sebastian Fundora, Serhii Bohachuk veya Vergil Ortiz gibi adaylar Madrimov için en uygun rakipler olarak görülüyor;

Fiziksel ve zihinsel zirve: Los Angeles'takimağlubiyet Israil için ağır bir zihinsel darbe olmadı, aksine büyük maç tecrübesi kazandırdı; bugünkü gücü ve tekniği, şampiyonluk statüsünü hızla geri kazanmasını sağlayacak.

Turki Al-Sheikh ve Israil Madrimov ikilisinin yakın zamanda bir başka ses getiren afişle tüm dünyayı şaşırtması bekleniyor.

Sizce Israil Madrimov, süper yarı orta sıklette başka hangi boksörle dövüşürse şampiyonluk kemerini en hızlı şekilde geri alır — Vergil Ortiz mi, Sebastian Fundora mı yoksa başka biri mi? Madrimov bu sıklette mutlak dünya şampiyonu olmaya muktedir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve Özbek boksunun gururu için hazırlanan bu sıcak analizi tüm spor tutkunlarıyla paylaşın!