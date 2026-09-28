UEFA Uluslar Ligi'nde sansasyon: Almanya mağlup, Portekiz Ronaldo'suz kazandı

UEFA Uluslar Ligi 2. hafta maçları kapsamında Avrupa sahalarında bir dizi sansasyonel ve dramatik karşılaşma sona erdi. Oslo'daki merkez müsabakada Norveç Milli Takımı, Portekiz'i ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik geri dönüş galibiyetiyle sonuçlandı. João Félix 17. dakikada perdeyi açarken, ikinci yarının başında Erling Haaland dengeyi sağladı; ancak sadece üç dakika sonra Gonçalo Ramos, Portekiz'in galibiyet golünü kaydetti.

Bu maçın en çok konuşulan detayı ise efsanevi Cristiano Ronaldonun hiç oyuna alınmaması ve 90 dakikayı yedek kulübesinde geçirmesi oldu. Haftanın en büyük sansasyonu ise Almanya'da yaşandı: Jürgen Klopp yönetimindeki Alman makinesi, kendi taraftarı önünde beklenmedik bir şekilde Yunanistan'a 0-1 mağlup oldu. Bir diğer karşılaşmada ise İrlanda, deplasmanda İsrail kalesine üç gol göndererek farklı bir galibiyete imza attı.

«Ronaldo'nun yedek kalması, Klopp'un fiyaskosu ve Haaland'ın golü»: Haftanın 5 ana noktası

Uluslar Ligi 2. haftasından en önemli resmi bilgiler ve veriler:

Portekiz'den deplasman zaferi: «Seleção» Oslo'da Norveç'i 2-1 mağlup ederek grup liderliğini perçinledi;

Cristiano Ronaldo oynamadı: Portekizli yıldız tüm maç boyunca yedek bırakıldı ve teknik heyetin kararı tartışmaların odağına yerleşti;

Jürgen Klopp ve Almanya'nın tökezlemesi: Almanlar kendi sahasında Yunanistan'a 0-1 yenilerek turnuvanın en büyük sansasyonuna imza attı;

Haaland - Ramos düellosu: Erling Haaland 51. dakikada skoru eşitlese de, Ramos'un 54. dakikadaki golü maçın kaderini belirledi;

İrlanda'dan 25 dakikalık resital: İrlandalılar deplasmanda ilk 25 dakikada üç gol atarak İsrail'i 3-0 ile geçti.

UEFA Uluslar Ligi: 2. haftanın merkez karşılaşmaları ve resmi raporları

Oynanan maçların sonuçları, gol atan oyuncular ve kadro bilgileri:

Maç ve Eşleşme Final Skoru Gol Atanlar Önemli Detaylar ve Olaylar Norveç — Portekiz 1 : 2 Haaland (51') — Félix (17'), Ramos (54') Ronaldo oynamadı; hakem 9 sarı kart gösterdi Almanya — Yunanistan 0 : 1 Kourbelis (74') Jürgen Klopp'un takımı kendi sahasında sansasyonel bir şekilde yenildi İsrail — İrlanda 0 : 3 Perrott (13'), Idah (16'), Molumby (25') İrlanda 25 dakikada 3 gol atarak işi bitirdi

Futbol analizi: Neden Klopp'un mağlubiyeti ve Ronaldo'nun yedek kalması tartışılıyor?

Uluslararası spor analistleri, taktik uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

«Portekiz'in Ronaldo'suz yeni modeli»: Cristiano'nun Norveç gibi ciddi bir rakibe karşı ilk 11'de başlamaması ve hatta oyuna sonradan girmemesi, Portekiz Milli Takımı'nda jenerasyon değişiminin pratikte başarıyla işlediğini gösterdi; Félix, Ramos ve Neto'nun hareketliliği sayesinde takım taktiksel presi ve hızı korudu;

Almanya savunmasındaki kriz: Jürgen Klopp kadroda bir dizi yeni ismi (Bisseck, Brown, Ebnutalib) denedi ancak hücum ve savunma arasındaki denge kayboldu; Kourbelis'in 74. dakikadaki golü, Almanların duran toplar ve kontra atakları savunmada ciddi sorunları olduğunu ortaya koydu;

Norveç'in merkezdeki zafiyeti: Ødegaard ve Haaland ikilisi bir kez sahneye çıksa da, savunma hattındaki bariz hatalar ve 9 sarı kartın çıktığı sert mücadelede Portekiz'in soğukkanlı tecrübesi üstün geldi.

Sizce Portekiz Milli Takımı Cristiano Ronaldoolmadan daha mı iyi oynamaya başladı, yoksa efsanevi golcünün yokluğu takımın ana gücünü etkileyecek mi? Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı'nın Yunanistan karşısındaki sansasyonel mağlubiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kişisel analizlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, Uluslar Ligi'nin en sıcak sonuçlarını tüm futbolseverlerle tartışın!