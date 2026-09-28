Leandro Paredes milli takımdaki geleceği hakkında konuştu

Arjantin milli takımı ve Boca Juniors orta sahası Leandro Paredes, FIFA tarafından verilen uzun süreli men cezası ve kaptan Lionel Messi'nin veda maçları ışığında milli takımdaki geleceği hakkında konuştu. Bu haberi ESPN Argentina duyurdu. Goal.com da bu haberi aktarıyor. bildiriyor.

Edinilen bilgilere göre, tecrübeli orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylar nedeniyle FIFA tarafından 10 maç men cezası almıştı. Bu ceza, mevcut kamplardan uzak kalmasına neden oldu ve futbolcunun milli takım kariyerinin sona erdiğine dair söylentileri güçlendirdi.

Milli takımdaki yeri ve men cezası

Boca Juniors formasıyla Arjantin Kupası çeyrek finalinde Racing Club karşısında alınan 3-2'lik dramatik galibiyetin ardından Paredes, basının sorularını yanıtladı. Lionel Scaloni'nin takımının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve cezası bittiğinde kadroya dönmeye hazır olduğunu vurguladı.

Paredes'in ifadelerine göre, henüz teknik direktörle görüşmedi ancak antrenman tesislerine gidip takımın durumu hakkında bilgi almayı planlıyor. Eğer men cezası olmasaydı, şu anda milli takım kampında olacağını özellikle belirtti.

Scaloni'nin geleceği ve Messi vedası

Goal.com'un haberine göre, Arjantin Futbol Federasyonu, teknik direktör Lionel Scaloni'ye iki yıllık yeni bir sözleşme teklif etti ve bu anlaşmayı 2030'a kadar uzatma opsiyonu da bulunuyor. Bu durum, mevcut dünya şampiyonlarının gelecek eleme turlarındaki planlarının istikrarlı olduğunu gösteriyor.

Mevcut milli ara, Lionel Messi'nin milli takımdaki tarihi veda maçlarına hazırlanması nedeniyle Arjantin futbolu için oldukça duygusal bir dönem. Albiceleste'nin evinde Bolivya, Burkina Faso ve Benin milli takımlarına karşı maçlar yapması planlanıyor.

Teknik direktör Lionel Scaloni, orta sahada Leandro Paredes'ten yararlanamayacağı için yaklaşan maçlarda yeni taktiksel kombinasyonları denemek zorunda kalacak. Takım, kaptansız bir döneme uyum sağlamanın yollarını arıyor.