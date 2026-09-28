Kelkit'te 6.840 Litre Kuru Fasulye Pişirilerek Rekor Kırıldı

·4·Dünya
Kelkit'te 6.840 Litre Kuru Fasulye Pişirilerek Rekor Kırıldı

Türkiye'nin Kelkit şehrinde yerel tarım mirasını sergilemek amacıyla düzenlenen etkinlikte devasa miktarda kuru fasulye pişirilerek Guinness Dünya Rekorları'na bir yenisi daha eklendi.

Organizasyon yetkilileri 22 Ağustos günü yaklaşık 1.807 galon, yani 6.840 litre pişmiş kuru fasulye hazırladı. Bu miktar yaklaşık 15 bin konserve kutusuna denktir.

Rekorun kırıldığı etkinlik; Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Valiliği ve Kelkit Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Kelkit bölgesi, Kelkit Şeker Fasulyesi olarak bilinen yerel fasulye çeşidiyle ünlüdür. Bu ürün, bölgenin dikkat çekici tarım ürünlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Aşçılar ve yetkililer dev kazanda yemek pişirerek Guinness rekorunu kutluyor.

Organizasyon yetkilileri, Guinness Dünya Rekorları temsilcilerine bu sonucun Kelkit, Gümüşhane ve tüm bölge için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Rekorun, yerel tarım geleneklerini, bölgede yetiştirilen ürünleri ve halkın ortak emeğini yansıttığını vurguladılar.

Böylece Kelkit, en büyük kazanda pişirilen kuru fasulye alanında dünya rekorunun sahibi oldu. Yeni sonuç, önceki 1.479,36 galonlukrekoru geride bıraktı.

Bu başarı, Kelkit halkı tarafından büyük bir gururla karşılandı. Rekor, sadece yerel tarım ürünlerini tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda Kelkit'in tarımsal kimliğini uluslararası arenada sergileme fırsatı olarak değerlendirildi.

KelkitKelkit Şeker FasulyesiGuinness Dünya RekorlarıGümüşhane ValiliğiTürkiye
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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