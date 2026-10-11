Roy Keane, Manchester City'nin kazandığı kupaların gerçek değerini sorguladı

İngiltere Premier Lig tarihinin en başarılı sayfalarını yazan Manchester Unitedeski kaptanı ve efsanevi orta saha oyuncusu Roy Keane şehir temsilcisi Manchester City'yi çevreleyen büyük çaplı mali skandala ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Bağımsız bir komisyon tarafından dokuz yıl boyunca mali kuralları ihlal ettiği tespit edilen 'City', şimdi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya; puan silme veya Premier Lig'den ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıyalar. The Touchline yayınına röportaj veren Keane, sahte raporlar üzerinden kazanılan şampiyonlukların sporun onuruna gölge düşürdüğünü açıkça ifade etti.

Dokuz yıllık hile: 900 milyon sterlinlik yapay gelir

Manchester City hakkındaki suçlamaların boyutu futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştı:

Mali usulsüzlüğün boyutu: Bağımsız komisyonun raporuna göre kulüp, 9 yıl boyunca gelirlerini yapay yollarla yüksek gösterdi ve bu tutar 900 milyon sterlini aştı;

Kaçınılmaz yaptırımlar: City'nin yaptığı itiraz reddedilirse, takıma ağır puan silme cezaları, küme düşürülme veya Premier Lig'den tamamen ihraç edilme gibi ciddi sportif yaptırımlar uygulanacak.

Roy Keane'in itirafı: 'Böyle sahte bir şampiyonluğu hak etmezdim'

United'ın eski lideri, dürüst rekabeti ve spor ilkelerini her şeyin üzerinde tuttuğunu belirterek, Manchester City oyuncularının yerinde olmak istemediğini dile getirdi:

Sahtekarlığa karşı nefret: 'Eğer bir futbolcu olsaydım ve Manchester United'da böyle dedikodular çıksaydı, bundan nefret ederdim. Herhangi bir şüpheli hile veya mali raporların tahrif edilmesi beni öfkelendirirdi,' diyor Keane;

'Şampiyonluğu hak etmiyorum': Eski kaptan sözlerine şöyle devam etti: 'Bazıları bunun çok ağır bir ceza olduğunu düşünebilir. Ancak böyle kirli işler yapılmışsa, kendimi lig şampiyonu unvanına layık görmezdim. Asla.'.

Manchester City'nin son yıllardaki hegemonyasının arkasında mali usulsüzlüklerin yattığına dair iddialar ve komisyonun resmi raporları, Premier Lig tarihindeki en büyük disiplin cezasına yol açabilir.