Sansasyonel transfer: Manchester City savunmacısı şehrin diğer tarafına geçebilir

·10·Spor
Sansasyonel transfer: Manchester City savunmacısı şehrin diğer tarafına geçebilir

Manchester City'nin Cezayirli yetenekli sol beki Rayan Ait-Nuri Ocak ayındaki kış transfer döneminde kulübünü değiştirebilir.

İngiltere'nin saygın Football Insider haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu, "Vatandaşlar"ın teknik direktörü Enzo Maresca'nın taktiksel planlarında ve ilk 11 tercihlerinde kendine yer bulmakta ciddi zorluklar yaşıyor.

Premier Lig'de sıfır dakika, ancak kupalarda yüksek verim

Cezayir milli takımı oyuncusunun bu sezonki durumu taraftarlar ve analistler arasında birçok soru işareti yaratıyor:

  • Premier Lig'de güven eksikliği: Ait-Nuri bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde henüz tek bir maçta bile forma giymedi;

  • Kupalarda yüksek katkı: Buna rağmen, kendisine verilen az sayıdaki fırsatı iyi değerlendirdi; Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 4 maçta görev alarak takım arkadaşlarına 3 asist yapmayı başardı;

  • Kanattaki kıyasıya rekabet: Maresca şu anda sol bek pozisyonunda Hırvat yıldız Josko Gvardiol ve genç yetenek Nico O'Reilly'ye odaklanmış durumda. Ait-Nuri ise bu rekabette üçüncü seçenek olarak kalıyor.

Ait-Nuri'nin bu sezonki istatistikleri

Müsabaka / Kriter

İstatistik

Açıklama

Premier Lig maçları

0 maç

Teknik direktör tarafından görev verilmedi

Kupa ve Şampiyonlar Ligi

4 maç

Düzenli rotasyonda yer aldı

Asist

3 adet

Verimlilik oranı oldukça yüksek

Rakipleri

Gvardiol, O'Reilly

Kadro içindeki ana rakipler

Manchester Unitedtekrar yarışa mı giriyor?

Futbolcu şu an için ilk 11 mücadelesini sürdürme niyetinde. Ancak önümüzdeki haftalarda oyun süresi konusunda olumlu bir değişim olmazsa, Ocak ayında kulüp yönetimine transfer talebini ileteceği söyleniyor.

Durumun en sansasyonel yanı ise yaz transfer döneminin sonunda "Manchester United" Ait-Nuri'yi kadrosuna katmak için resmi teklifte bulunmuş, ancak o dönemde City reddetmişti. Kışın sol bek hattını güçlendirmek isteyen "Kırmızı Şeytanlar"ın bu transfer konusuna tekrar dönme ihtimali oldukça yüksek değerlendiriliyor.

Manchester CityRayan Ait-NuriManchester UnitedPremier LigTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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