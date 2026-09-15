Roy Keane, Manchester derbisindeki Haaland golü sonrası hakemleri sert bir dille eleştirdi

İngiltere Premier Lig'in merkezindeki dev karşılaşma — Manchester derbisi sona ermiş olsa da, çevresindeki tartışmalar ve hakem kararlarına yönelik itirazlar giderek alevleniyor. «Manchester United» kulübünün kendi sahası «Old Trafford»da ezeli rakibi «Manchester City»ye 0-1 mağlup olduğu maçta, Norveçli golcü Erling Haaland'ın attığı tek gol ciddi bir tartışmanın merkezine oturdu. «MU»nun eski kaptanı, günümüzde ise keskin ve tarafsız bir yorumcu olarak tanınan Roy Keane, prestijli «Sky Sports» kanalında bu pozisyonu titizlikle analiz ederek hakem kararını adaletsizlik olarak nitelendirdi. Keane'e göre, gol anında ofsaytta olan Enzo pozisyona doğrudan müdahale ederek «United» savunmasını açıkça engelledi, ancak hakemler buna göz yumdu.

Sonuç olarak, savunma hattını kusursuz tutan «Kırmızı Şeytanlar», doğru taktiksel hamleleri için haksız yere cezalandırıldı. Bu mağlubiyetin ardından «Manchester United» puan durumunda 13. sıraya gerilerken, «Manchester City» 2. sırada şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Peki, Roy Keane neden Enzo'nun ofsayttaki hareketlerini kural ihlali olarak değerlendirdi, Premier Lig hakemleri bir kez daha ağır bir hata mı yaptı ve «Old Trafford»daki bu sonuç takımların geleceğini nasıl etkileyecek?

«Ofsayttayken oyuna müdahale etti»: Roy Keane'in sert itirazı

İrlandalı efsanevi kaptan tarafından sunulan temel taktiksel argümanlar:

Savunmanın doğru hamlesi: «“MU” savunma hattını çok iyi ve düzenli tuttuğu için cezalandırıldı», — dedi Roy Keane;

Enzo'nun aktif müdahalesi: «Sky Sports» yayınında konuşan Keane durumu şöyle açıkladı: «Enzo oyuna doğrudan müdahale etti. Böyle bir pozisyonda durarak oyunun gidişatını zaten etkiliyorsun»;

Topa yönelme ve baskı: «Ceza sahasının ortasındasın ve topa doğru hareketleniyorsun. Fernandes ofsaytta ve topa oynamaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bariz bir ofsayttı», — dedi;

Hakemlerin hatası: Eski futbolcu, hakemlerin topa dokunmasa bile rakibin dikkatini dağıtan oyuncunun pozisyonunu dikkate almamalarını sert bir dille eleştirdi.

«Old Trafford»da drama: 0-1 ve Haaland'ın belirleyici vuruşu

Manchester derbisinin kritik anları:

Tek ve tartışmalı gol: «Manchester City» golcüsü Erling Haaland tarafından atılan gol maçın tek sonucu oldu ve konuk ekibe 0-1'lik galibiyeti getirdi;

Sahadaki baskı: «Kırmızı Şeytanlar» taraftarları önünde savunmada disiplinli kalmaya çalışsa da, tek bir tartışmalı pozisyon tüm maçın kaderini belirledi;

Taraftar tepkisi: Maçın ardından sosyal medyada ofsayt kurallarının uygulanması konusunda Premier Lig Hakem Komitesi'ne yönelik büyük bir tepki dalgası başladı.

Puan durumundaki uçurum: «City» zirvede, «MU» 13. sırada

İki Manchester kulübünün Premier Lig'deki bugünkü zıt durumu:

«Şehirliler» takipte: «Manchester City» kazandığı bu 3 puanla puan durumunda 2. sırayı sağlamlaştırarak lideri takibini sürdürüyor;

«United»ın çöküşü: «Manchester United» ise bir başka mağlubiyetin ardından puan durumunda 13. sıraya gerileyerek derin bir krize girdi;

Psikolojik darbe: Kendi sahasında derbiyi kaybetmek ve hakem kararlarının yarattığı hoşnutsuzluk, takım üzerindeki baskıyı şüphesiz daha da artıracaktır.

Roy Keane'in bu sert çıkışı, Premier Lig'de pasif ve aktif ofsayt kavramları etrafındaki tartışmaları bir kez daha gündemin en üst sırasına taşıdı.

Sizce Roy Keane haklı mı — Erling Haaland'ın golü sırasında ofsaytta duran futbolcu gerçekten savunmacıları ve kaleciyi engelledi mi? Neden İngiltere Premier Lig'inde VAR sistemi varken bu tür tartışmalı kararlar sürekli alınıyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Manchester derbisindeki bu olaylı pozisyonun analizini tüm futbolsever arkadaşlarınızla paylaşın!