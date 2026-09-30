Roy Keane: Manchester City'nin kupaları çöpe atılmalı

·5·Spor
Roy Keane: Manchester City'nin kupaları çöpe atılmalı

İngiltere milli takımının Çekya ile oynadığı maçın ardından ITV kanalına röportaj veren Manchester United kulübünün efsanevi eski orta saha oyuncusu Roy Keane, şehir ekibinin etrafındaki tartışmalarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Goal.com'un haberine göre, ünlü eski futbolcu, rakip takımın son yıllardaki başarılarının dürüst yollarla elde edilmediğini sert bir dille eleştirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Keane açıklamasında Manchester City oyuncularının sahada galibiyet aldığını ancak bunu hileli yollarla gerçekleştirdiğini vurguladı. Ona göre, kazanılan kupaların ve madalyaların hiçbir değeri kalmadı ve bunların doğrudan çöpe atılması gerekiyor.

Kupa ve madalyaların akıbeti

Eski orta saha oyuncusu, kulüp yönetiminin bu durumun birçok insana zarar verdiğini bilerek hareket ettiğini belirtti. Eğer o dönemde futbolcu olsaydı, kazandığı madalyaları hiç düşünmeden çöp kutusuna atacağını ifade etti.

Keane, bu tür eylemlerin temiz spor ilkelerine aykırı olduğunu vurgulayarak rekabet ortamının nasıl bozulduğuna dikkat çekti. Futbol dünyasında dürüstlüğün her şeyden önce gelmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kulüp ve oyuncular için zor durum

Sohbet sırasında Roy Keane, bu şartlar altında çalışan insanların karşılaştığı zorluklara da değindi. Ona göre durum, futbolcular, teknik ekip ve tüm kulüp için oldukça sancılı geçiyor.

Ayrıca, kulüp sahiplerinin kuralları ihlal etmeye yönelik kayıtsız tutumunun takımın itibarına zarar verdiğini ekledi. Böyle bir ortamda yüksek seviyede mükemmeliyeti korumanın ve sürdürmenin kolay olmadığını kabul etti.

Roy KeaneManchester CityManchester Unitedİngiliz FutboluGoal Com
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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