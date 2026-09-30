İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, finansal kuralları ihlal etmekle suçlandı. Bu şok edici kararın ardından İngiliz futbolunun önde gelen uzmanları tepkilerini dile getirerek kulübe karşı emsalsiz yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladılar. Goal.com'un haberine göre, bu skandal futbol dünyasında ciddi tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Salı günü açıklanan Premier Lig'in resmi kararına göre, Manchester City'nin dokuz sezon boyunca ciddi finansal usulsüzlükler yaptığı tespit edildi. Soruşturma bulgularına göre kulüp, gizli finansman şemaları aracılığıyla gelirlerini yapay olarak artırdı ve harcamalarını 900 milyon sterlinden fazla düşük gösterdi.

Ian Wright ve Roy Keane'in tepkisi

Ünlü futbol analisti Ian Wright , ITV kanalındaki konuşmasında Manchester City'nin eylemlerini sert bir dille eleştirerek bunu endüstriyel boyutta bir aldatmaca olarak nitelendirdi. Ona göre, bu denli büyük ihlaller için kesinlikle emsalsiz (unprecedented) düzeyde bir ceza gerekiyor, çünkü yazılı kanıtları görmek bile insanı hayrete düşürüyor.

Ayrıca Roy Keane de bu durumun İngiliz futbolunun küresel itibarına ciddi zarar vereceğini vurguladı. Keane'e göre kuralları ihlal edenler mutlaka cezalandırılmalı, ancak bu durumun turnuvanın dünya çapındaki markasına olumsuz etki etmesi üzücü bir durum.

Gelecekteki sonuçlar ve yargı süreçleri

Roy Keane, yaklaşan maçlar, özellikle birkaç hafta sonra Liverpool'a karşı oynanacak kritik karşılaşma öncesinde takım oyuncularının ruh halinin ve geleceğinin nasıl şekilleneceğini merak ettiğini belirtti. Karmaşık durum ve önceki sezonlardan gelen sorunların oyuncuların moralini etkilemesi doğal.

Ian Wright'a göre tarafları uzun sürecek ve karmaşık yargı süreçleri bekliyor. Premier Lig yönetimi, devlet düzeyinde bir yapıya karşı çıkarak devasa bir hukuk mücadelesine girdi ve bu süreçlerin uzun sürmesi bekleniyor.

Şu anda Manchester City kulübü, tamamen masum olduğunu ısrarla vurguluyor ve bağımsız komisyon kararına itiraz etmek için Cuma gününe kadar vakti var. Her iki taraf da yaklaşan hukuk savaşına hazırlanırken, taraftarlar kulübe ne tür yaptırımlar uygulanacağını beklemek zorunda.