David de Gea, Manchester City skandalına tepki gösterdi

·3·Spor
David de Gea, Manchester City skandalına tepki gösterdi

İngiltere Premier League'de Manchester City kulübünün finansal kuralları ihlal etmesiyle ilgili yankı uyandıran dava devam ediyor. Yayınlanan son bilgilere göre, "City" toplam 114 kural ihlalinden suçlu bulundu ve ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, yıllardır rekabet içinde olan eski futbolcular da dahil olmak üzere futbol kamuoyunda sert tepkilere yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, bu skandalın arka planında Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea, sosyal medyada yaptığı alaycı yorumla birçok kişinin dikkatini çekti. Şu anda İtalya'nın Fiorentina kulübünün formasını giyen İspanyol kaleci, eski rakiplerine karşı tutumunu dile getirdi. X (eski adıyla Twitter) hesabından İngiltere şampiyonluğuna atıfta bulunarak kinayeli bir soru sordu.

İspanyol kalecinin alaycı mesajı

David de Gea açıklamasında şunları yazdı: "Hadi bu konuyu konuşalım. Peki, ben United formasıyla kaç Premier League şampiyonluğu kazandım?". Kaleci, bu gönderiye düşünceli bir emoji de ekledi. Onun bu sözleri, Manchester City'nin finansal kural ihlallerinin tespit edildiği dönemdeki şampiyonluklarının haklılığını sorgulayan rakiplerin tepkilerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, David de Gea Manchester United formasıyla 12 sezon boyunca görev yaptı. 2023 yılına kadar İngiliz kulübünde 545 maça çıktı ve bir Premier League şampiyonluğu kazandı. Ancak kariyeri boyunca, Manchester City'nin tam da şüpheli finansal işlemlerin yapıldığı yıllarda "Kırmızı Şeytanlar"ı geride bırakarak şampiyon olduğu durumlar da yaşandı.

Yaptırımlar ve temyiz süreci

Şu anda Manchester City yönetimi, yöneltilen suçlamalara karşı temyize gitmeye hazırlanıyor. Premier League'in yeni kararı ve nihai hüküm verilene kadar tüm taraflar durumun gelişimini yakından takip ediyor. Yıllar boyunca "City"ye yenilen veya kupalardan mahrum kalan diğer takımlar ise haklarını geri kazanmaya çalışıyor.

David de Gea'nın bu tür çıkışları sadece taraftarlar arasında değil, futbol uzmanları arasında da geniş çaplı tartışmalara neden oluyor. Manchester City hakkında verilecek nihai kararın, İngiliz futbol tarihindeki en büyük hukuki ve sportif değişimlerden biri olması bekleniyor. Şimdilik tüm taraflar temyiz süreci sonuçlarını bekliyor.

David de Xeaning bu kabi chiqishlari nafaqat muxlislar, balki futbol ekspertlari oʻrtasida ham keng muhokamalarga sabab boʻlmoqda. “Manchester Siti” ustidan chiqariladigan yakuniy hukm ingliz futboli tarixidagi eng yirik huquqiy va sport oʻzgarishlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Hozircha esa barcha tomonlar apellyatsiya jarayoni natijalarini kutishmoqda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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