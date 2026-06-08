Roy Keane, 2026 Dünya Kupası'nın üç büyük favorisini açıkladı

·69·Spor
Roy Keane, 2026 Dünya Kupası'nın üç büyük favorisini açıkladı

Dünyanın en büyüleyici ve heyecanla beklenen ana futbol festivalinin başlamasına sadece birkaç gün kaldı! ABD, Meksika ve Kanada'nın yeşil sahalarında düzenlenecek ve bu yılın 11 Haziran'ında resmi olarak başlayacak Dünya Kupası öncesinde, dünya futbolunun tanınmış uzmanları tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Bu sefer, "Manchester United" kulübünün ve İrlanda milli takımının efsanevi eski orta saha oyuncusu, sert ve uzlaşmaz eleştirileriyle ünlü Roy Keane, yaklaşan Dünya Kupası'nın başlıca adaylarının kim olduğunu açıkladı. Görüşleri, birçok futbol hayranı arasında ateşli tartışmalara neden oldu.

Dünya futbolu efsanesinin analizleri ve favori olarak gördüğü milli takımların güçlü ve zayıf yönleri, aşağıdaki özel entegre tabloda detaylı olarak açıklanmıştır:

ROY KEANE'İN YORUMUNA GÖRE BAŞLICA ADAYLAR VE ŞANSLARI

Aday milli takımlar

Takımların güçlü yönleri ve Keane'in güveni

Özel eksiklikler ve endişeler

Fransa

Kadro açısından dengeli ve her pozisyonda korkutucu icraatçılara sahip.

Koçluk taktiği etrafındaki iç tartışmalar onlara zarar verebilir.

İspanya

Euro 2024 turnuvasındaki gibi top kontrolünü mükemmel düzeyde gösterirlerse, onları durdurmak zor olacaktır.

Hücum hattında pozisyonlardan yararlanma oranının düşme riski var.

Arjantin

Güney Amerika'nın mevcut şampiyonu ve dünya şampiyonasının ezeli lideri olarak listede yer alıyor.

Hızlı kontratağa çıkan Avrupa takımları onlara sorun yaratabilir.

Ünlü İngiliz gazetesi The Sun 'ın yayınladığı habere göre, Roy Keane bu üçlüye Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımını eklemeyi reddetti. Uzman, İngilizlerin savunma hattındaki sorunlarının şampiyonluk hedefleri için ciddi bir engel olabileceğini belirtti. Keane endişelerini dile getirerek, "İngiltere mi? Savunmaları beni her zaman ciddi şekilde endişelendiriyor," dedi.

Dünya Kupası eşiğinde büyük mücadele ve tahminler

Bu yılki Dünya Kupası, tarihinde ilk kez 48 takımı kapsamasıyla da özel bir öneme sahip. Elbette, Fransa, İspanya ve mevcut şampiyon Arjantin gibi takımların yanı sıra diğer adaylar da sürprizler yapabilir. Roy Keane gibi deneyimli birinin İngiltere savunmasını eleştirmesi boşuna değil, çünkü büyük turnuvalarda sağlam savunma hattı başarının anahtarıdır.

Zemin incelemesi: Roy Keane, alışkanlığı olduğu gibi, duruma tarafsız ve soğukkanlı bir değerlendirme yaptı. Gerçekten de, günümüzde Fransa ve İspanya milli takımları Avrupa'da mükemmel bir oyun sistemine sahip olduklarını kanıtlamış durumda. Messi'nin liderliğindeki Arjantin'in ise şampiyonluk unvanını kolayca bırakmayacağı kesin. İngiltere ile ilgili görüşlere gelince, Keane çok doğru bir noktaya parmak bastı; İngilizler hücumda ne kadar güçlü olursa olsun, savunmadaki dağınıklık onları kaçıncı kez altın madalyalardan mahrum bırakıyor. Bakalım, bu tartışmada Keane'in haklı çıkıp çıkmayacağını ve hangi devin dünya tacını takacağını önümüzdeki günlerde birlikte izleyeceğiz. Tüm taraftarlara unutulmaz bir futbol keyfi diliyoruz!

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Roy KeaneManchester UnitedFransaİspanyaArjantin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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