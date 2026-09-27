Roy Keane, Manchester City kulübünü sert bir dille eleştirdi

İngiltere Premier Lig'deki mali usulsüzlüklere ilişkin yürütülen sansasyonel dava, futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Goal.com'un haberine göre, Manchester City'nin 115 ayrı ihlal ve kural dışı eylem suçlamasının büyük bir kısmından suçlu bulunmasının ardından, önde gelen uzmanlar ve eski futbolcular sert tepkiler vermeye başladı. Özellikle İngiliz futbolunun efsanelerinden Roy Keane, kulübe karşı kesin önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, kulübü açıkça hile yolunu seçmekle suçladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

ITV yayınında konuşan Roy Keane, Manchester City oyuncusu Rodri'nin son açıklamalarına katılmadığını kesin bir dille ifade etti. Ona göre kulüp, kuralları kendi isteğiyle ihlal etti ve artık yaptıklarının hesabını vermek zorunda. Eski orta saha oyuncusu, takımın son yıllardaki başarılarının dürüstçe elde edilmediğini ve kaçınılmaz olarak 'kendi ilacını içmeleri' (cezalarını çekmeleri) gerektiğini vurguladı.

Rakip takımlara ve teknik direktörlerin mirasına verilen zarar

Müzakereler ve mahkeme kararları ışığında diğer üst düzey kulüplerin temsilcileri de adaletin yerini bulmasını talep ediyor. Ian Wright, meslektaşının görüşünü destekleyerek, Liverpool ve Jürgen Klopp döneminde dürüstçe mücadele eden takımların gerçek fırsatlarından mahrum bırakıldığını hatırlattı. Wright, usulsüzlükler nedeniyle diğer takımların ve oyuncuların hak ettikleri başarıları elde edemediklerini belirtti.

Şu anda Manchester City yönetimi suçlamaları kesin bir dille reddediyor ve temyiz başvurusuna hazırlanıyor. Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara gönderdiği mektupta sürecin uzun süreceğini ve kulübün aklanacağına dair tam inancını dile getirdi. Takımın daha önce de zorlu sınavları geçtiğini hatırlattı.

Mali dava ve gelecekteki riskler

Bu dava, Premier Lig tarihindeki en büyük mali tazminat taleplerine kapı aralayabilir. Haberlere göre, Arsenal, Tottenham, Liverpool ve Manchester United gibi takımlar, uğradıkları zararlar için toplam 800 milyon sterline kadar tazminat talep etme hakkını saklı tutuyor. Bazı kulüplerin her biri 200 milyon sterline kadar dava açma niyetinde olduğu belirtiliyor.

Şimdilik Manchester City'nin şampiyonluk unvanlarının elinden alınması, alt lige düşürülmesi veya ligden ihraç edilmesi gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor. Hukuki süreç devam ederken, kulübün geleceği ciddi bir risk altında bulunuyor.