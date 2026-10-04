Tuchel'den sürpriz açıklama: Manchester City'nin cezası milli takımı etkiler mi?

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel Manchester Cityetrafında dönen finansal suçlamalar ve kulübün küme düşürülme riski hakkında, bu durumun milli takım kadrosunu nasıl etkileyeceğine dair açık konuştu. Alman teknik adam, yıldız futbolcuların kulüp sorunları nedeniyle cezalandırılmayacağını vurguladı.

Bağımsız bir komisyon tarafından finansal usulsüzlüklerden suçlu bulunan 'City' için temyiz süreci devam ederken, gazeteciler Tuchel'e İngiliz yıldızların milli takımdaki geleceği hakkında doğrudan sorular yöneltti.

«Lig değil, yetenek önemli»: Tuchel'in net duruşu

İngiltere'nin hocası, milli takıma çağrılmada kulübün ligdeki statüsünün belirleyici bir faktör olmadığını açıkça belirtti:

Temel kriter verimlilik: «Milli takım adaylarını seçerken, belirli bir maçta, kampta veya büyük turnuvalarda takıma ne kadar katkı sağlayabileceklerine odaklanıyorum. Futbolcunun hangi ligde oynadığı ikinci planda kalıyor» dedi.

Otomatik dışlama olmayacak:

«Bir futbolcunun en üst ligde oynamıyor olması, onun otomatik olarak milli takımdan dışlanması gerektiği anlamına gelmez. Her durum ve her oyuncu ayrı ayrı, bireysel olarak değerlendirilmelidir» diye vurguladı Thomas Tuchel.

City temyize gitti, baskı devam ediyor

Hatırlatmak gerekirse, Premier League bağımsız komisyonuManchester Citykulübünü uzun yıllara dayanan finansal fair play kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmuştu. Cezalar arasında puan silme ve küme düşürme gibi en ağır yaptırımlar konuşuluyor.

Manchester kulübü yönetimi ise tüm iddiaları kesin bir dille reddederek üst mahkemeye resmi itirazda bulundu. Tuchel'in bu açıklaması iseManchester Citykadrosundaki İngiltere milli takımı liderleri için büyük bir moral kaynağı oldu.