Tuchel'den sürpriz açıklama: Manchester City'nin cezası milli takımı etkiler mi?

·1·Spor
Tuchel'den sürpriz açıklama: Manchester City'nin cezası milli takımı etkiler mi?

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel Manchester Cityetrafında dönen finansal suçlamalar ve kulübün küme düşürülme riski hakkında, bu durumun milli takım kadrosunu nasıl etkileyeceğine dair açık konuştu. Alman teknik adam, yıldız futbolcuların kulüp sorunları nedeniyle cezalandırılmayacağını vurguladı.

Bağımsız bir komisyon tarafından finansal usulsüzlüklerden suçlu bulunan 'City' için temyiz süreci devam ederken, gazeteciler Tuchel'e İngiliz yıldızların milli takımdaki geleceği hakkında doğrudan sorular yöneltti.

«Lig değil, yetenek önemli»: Tuchel'in net duruşu

İngiltere'nin hocası, milli takıma çağrılmada kulübün ligdeki statüsünün belirleyici bir faktör olmadığını açıkça belirtti:

  • Temel kriter verimlilik: «Milli takım adaylarını seçerken, belirli bir maçta, kampta veya büyük turnuvalarda takıma ne kadar katkı sağlayabileceklerine odaklanıyorum. Futbolcunun hangi ligde oynadığı ikinci planda kalıyor» dedi.

  • Otomatik dışlama olmayacak:

«Bir futbolcunun en üst ligde oynamıyor olması, onun otomatik olarak milli takımdan dışlanması gerektiği anlamına gelmez. Her durum ve her oyuncu ayrı ayrı, bireysel olarak değerlendirilmelidir» diye vurguladı Thomas Tuchel.

City temyize gitti, baskı devam ediyor

Hatırlatmak gerekirse, Premier League bağımsız komisyonuManchester Citykulübünü uzun yıllara dayanan finansal fair play kurallarını ihlal etmekten suçlu bulmuştu. Cezalar arasında puan silme ve küme düşürme gibi en ağır yaptırımlar konuşuluyor.

Manchester kulübü yönetimi ise tüm iddiaları kesin bir dille reddederek üst mahkemeye resmi itirazda bulundu. Tuchel'in bu açıklaması iseManchester Citykadrosundaki İngiltere milli takımı liderleri için büyük bir moral kaynağı oldu.

Thomas TuchelManchester CityFinansal Fair Playİngiltere Milli Futbol TakımıPremier League
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Enzo Maresca'dan Old Trafford'daki dev maç öncesi açıklamaEnzo Maresca'dan Old Trafford'daki dev maç öncesi açıklama12 Eylül 18:05Ian Wright, Manchester City'nin cezalandırılmasını talep ettiIan Wright, Manchester City'nin cezalandırılmasını talep etti30 Eylül 01:30Tuchel galibiyete rağmen eleştirdi: «Bugün şans yanımızdaydı»Tuchel galibiyete rağmen eleştirdi: «Bugün şans yanımızdaydı»12 Temmuz 09:58Elliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyorElliot Anderson'ın önümüzdeki günlerde Manchester City oyuncusu olması bekleniyor13 Haziran 19:36Rodri Real Madrid'e yaklaştı mı? 80 milyonluk engel kaldı...Rodri Real Madrid'e yaklaştı mı? 80 milyonluk engel kaldı...3 Ağustos 20:46FIFA'nın yeni yaptırımları Jahongir O‘rozov'un transferini etkileyecek mi?FIFA'nın yeni yaptırımları Jahongir O‘rozov'un transferini etkileyecek mi?22 Temmuz 18:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı