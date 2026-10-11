Eldor Shomurodov, Osimhen ve Salah ile olan yarışta fırsat mı tepti?

Türkiye Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ünlü istatistik portalı Flashscore bu karşılaşmanın katılımcıları, özellikle Özbek lejyonerler Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in performanslarını değerlendirdi.

Özbek futbolcuların istatistikleri: Kim kaç puan aldı?

İstanbul Başakşehir forması giyen vatandaşlarımızın bu haftaki performansları farklıydı:

Eldor Shomurodov6,5 puan: Özbekistan milli takım kaptanı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti. Flashscore portalı, golsüz biten maçta forvetin verimli aksiyonlarını 6,5 puanla değerlendirdi;

Fayzullayev'e puan verilmedi: Bir diğer yetenekli futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev, 80. dakikada Bertuğ Özgür'ün yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre kısa olduğu için portal oyuncuya bir reyting puanı vermedi;

Maçın adamı: Karşılaşmanın en yüksek puanını, kalesini gole kapatan Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer aldı (7,3 puan). Kulüplerin ortalama puanına göre konuk ekip bir adım öndeydi (6,4'e karşı 6,2 puan).

Gol krallığı yarışında sessizlik: Kimse gol atamadı

Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı olan Eldor Shomurodov, yeni sezonda da unvanını başarıyla koruyor. Ancak 7. hafta gol krallığı yarışında alışılmadık bir durumla akıllarda kaldı:

Liderlerin duraklaması: Toplam 7'şer golle zirvede yer alan Mohamed Salah ve Gift Orban, sahayı boş geçerek gol sayılarını artıramadılar;

Shomurodov ve takipçilerin durumu: Altışar golle onları takip eden üçlü; Eldor Shomurodov, Victor Osimhen ve Vedat Muriqi de bu hafta rakip fileleri havalandıramadı ve liderleri yakalama fırsatını kaçırdı.

Shomurodov'un sezon performansı

Sezon başından beri yüksek form grafiği sergileyen Shomurodov'un hesabında şimdiden 6 önemli gol bulunuyor:

Birer gol atılan takımlar: Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve son şampiyon Galatasaray;

Duble yapılan maç: Gençlerbirliği kulübüne karşı oynanan karşılaşma.

Konyaspor ile alınan beraberlik ve liderlerin gol atamaması, Türkiye liginde Altın Ayakkabı mücadelesinin önümüzdeki haftalarda daha da kızışacağını gösteriyor.