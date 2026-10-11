Eldor Shomurodov, Osimhen ve Salah ile olan yarışta fırsat mı tepti?

·9·Spor
Eldor Shomurodov, Osimhen ve Salah ile olan yarışta fırsat mı tepti?

Türkiye Süper Ligi'nin 7. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ünlü istatistik portalı Flashscore bu karşılaşmanın katılımcıları, özellikle Özbek lejyonerler Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in performanslarını değerlendirdi.

Özbek futbolcuların istatistikleri: Kim kaç puan aldı?

İstanbul Başakşehir forması giyen vatandaşlarımızın bu haftaki performansları farklıydı:

  • Eldor Shomurodov6,5 puan: Özbekistan milli takım kaptanı ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca mücadele etti. Flashscore portalı, golsüz biten maçta forvetin verimli aksiyonlarını 6,5 puanla değerlendirdi;

  • Fayzullayev'e puan verilmedi: Bir diğer yetenekli futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev, 80. dakikada Bertuğ Özgür'ün yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre kısa olduğu için portal oyuncuya bir reyting puanı vermedi;

  • Maçın adamı: Karşılaşmanın en yüksek puanını, kalesini gole kapatan Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer aldı (7,3 puan). Kulüplerin ortalama puanına göre konuk ekip bir adım öndeydi (6,4'e karşı 6,2 puan).

Gol krallığı yarışında sessizlik: Kimse gol atamadı

Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı olan Eldor Shomurodov, yeni sezonda da unvanını başarıyla koruyor. Ancak 7. hafta gol krallığı yarışında alışılmadık bir durumla akıllarda kaldı:

  • Liderlerin duraklaması: Toplam 7'şer golle zirvede yer alan Mohamed Salah ve Gift Orban, sahayı boş geçerek gol sayılarını artıramadılar;

  • Shomurodov ve takipçilerin durumu: Altışar golle onları takip eden üçlü; Eldor Shomurodov, Victor Osimhen ve Vedat Muriqi de bu hafta rakip fileleri havalandıramadı ve liderleri yakalama fırsatını kaçırdı.

Shomurodov'un sezon performansı

Sezon başından beri yüksek form grafiği sergileyen Shomurodov'un hesabında şimdiden 6 önemli gol bulunuyor:

  • Birer gol atılan takımlar: Kocaelispor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve son şampiyon Galatasaray;

  • Duble yapılan maç: Gençlerbirliği kulübüne karşı oynanan karşılaşma.

Konyaspor ile alınan beraberlik ve liderlerin gol atamaması, Türkiye liginde Altın Ayakkabı mücadelesinin önümüzdeki haftalarda daha da kızışacağını gösteriyor.

Eldor Shomurodovİstanbul BaşakşehirKonyasporTürkiye Süper LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!Eldor Shomurodov, Türkiye Süper Ligi'nde Altın Ayakkabı için kıyasıya yarışa katıldı!2 Ekim 14:46Eldor Shomurodov'dan resital ve duble: Dünkü etkili performansı nasıl değerlendirildi?Eldor Shomurodov'dan resital ve duble: Dünkü etkili performansı nasıl değerlendirildi?20 Eylül 18:486 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı6 maçta 6 gol! Nuri Şahin, Eldor Shomurodov'un golcülük sırrını açıkladı3 Ekim 09:34Shomurodov şov yaptı: Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 ile dağıttıShomurodov şov yaptı: Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 4-0 ile dağıttı20 Eylül 00:42Shomurodov ve Fayzullayev'in oynadığı maçta Başakşehir 0-5 mağlup olduShomurodov ve Fayzullayev'in oynadığı maçta Başakşehir 0-5 mağlup oldu14 Eylül 06:03Başakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandıBaşakşehir'in Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'i açıklandı19 Eylül 21:35
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı