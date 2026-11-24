Eldor Shomurodov Türkiye liginde bir kez daha önemli bir gole imza attı. Özbekistan milli takım kaptanı, Çorum FK karşısında uzak mesafeden attığı süper golle takımının geri dönüşünü başlattı. İki farklı geriye düşen İstanbul Başakşehir, sonunda 4-2'lik bir galibiyete ulaştı.

Türkiye liginin 12. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zor başladı. Ancak Eldor Shomurodov'un harika golü maçın seyrini değiştirdi ve takımı galibiyete taşıyan önemli faktörlerden biri oldu.

Başakşehir iki gol farkla geride kalmasına rağmen, maçın son bölümünde rakibi üzerinde büyük bir baskı kurdu ve birkaç dakika içinde sonucu değiştirdi.

Çorum FK iki golle üstünlüğü ele geçirdi

Maçın 29. dakikasında Jesus Ramirez konuk ekibin ilk golünü kaydetti. Çorum FK böylece öne geçerek İstanbul kulübünü zor durumda bıraktı.

68. dakikada Ermin Zec bir gol daha attı. Bu kez Başakşehir'in durumu daha da ağırlaştı; ev sahibi ekip 0-2 gerideydi.

Bu durumda maçın kaderi belirlenmiş gibi görünse de, Eldor Shomurodov'un sahadaki hareketleri ve sonraki ataklar maçın tüm senaryosunu değiştirdi.

Shomurodov'un süper golünden sonra Başakşehir uyandı

78. dakikada Eldor Shomurodov uzak mesafeden sert ve isabetli bir şutla topu ağlara gönderdi. Özbek futbolcunun bu golü sadece farkı azaltmakla kalmadı, aynı zamanda takımına geri dönüş için güven ve güç verdi.

Shomurodov'un süper şutu Başakşehir için kırılma noktası oldu. Ev sahibi ekip artık geri çekilmek yerine rakip kalede daha fazla baskı kurmaya başladı.

Golden sonra inisiyatif İstanbul kulübüne geçti. Rakip savunmasındaki boşlukları değerlendiren Başakşehir, kısa sürede skoru eşitlemekle kalmadı, galibiyete de ulaştı.

Bertuğ Yıldırım hat-trick ile tarihi geri dönüşü tamamladı

Başakşehir'in yedek kulübesinden oyuna giren futbolcusu Bertuğ Yıldırım, maçın son bölümünde gerçek bir kahramana dönüştü.

82. dakikada skoru eşitledi, 86. dakikada takımını öne geçirdi. 90+1. dakikada bir gol daha atarak hat-trick yaptı.

0-2 geride olan Başakşehir, birkaç dakika içinde 4-2 galip geldi. Bu, Türkiye liginin 12. haftasındaki en dramatik geri dönüşlerden biri oldu.

Shomurodov'un performansı 7,5 puanla değerlendirildi

İstatistik analizleri yapan Flashscore portalı, Eldor Shomurodov'un maçtaki performansını 7,5 puanla değerlendirdi.

Başakşehir kadrosunda en yüksek puan hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım'a verildi. 9,1 puanla maçın en iyi oyuncusu oldu.

Takımın diğer oyuncuları da yüksek puanlar aldı:

Bertuğ Yıldırım — 9,1

Ivana Brnic — 8,6

Jakub Kaluzinski — 8,3

Eldor Shomurodov — 7,5

Başakşehir puan tablosunda yükseldi

Bu galibiyetin ardından İstanbul Başakşehir puanını 20'ye yükselterek Türkiye liginde 7. sıraya yerleşti.

Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

Eldor Shomurodov için bu gol, takımın sonucuna etki eden önemli bir epizot oldu. Özbek milli takım kaptanı, iki gol farkla geride olan takımının oyuna dönmesinde belirleyici bir rol oynadı. Süper golünden sonra Başakşehir'in galibiyet inancı daha da arttı ve maçın sonu tamamen değişti.