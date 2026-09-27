Eldor Shomurodov galibiyet, yeni taktikalar ve gençler hakkında açık konuştu: 4-3-3 dizilişinin sırrı

·3·Spor
Eldor Shomurodov galibiyet, yeni taktikalar ve gençler hakkında açık konuştu: 4-3-3 dizilişinin sırrı

Özbekistan milli takımının kaptanı ve lider golcüsü Eldor Shomurodov İran karşısında alınan parlak zaferin ardından gazetecilerle yaptığı samimi görüşmede önemli konulara açıklık getirdi. Golcü oyuncu, takımın Fergana'ya gelişi sırasında küçük bir mücbir sebep yaşadığını, ancak toparlanma antrenmanları sayesinde takımın maça tam hazır çıktığını vurguladı. Shomurodov'a göre, skor ne olursa olsun, İran gibi güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyetin kendisi takıma büyük bir moral kaynağı oldu.

Yeni «4-3-3» taktik dizilişine uyum sağlama konusuna değinen kaptan, takımda yeterince zeki ve üst düzey oyuncu bulunduğunu belirtti. Ayrıca, İran'ı yenmenin ana sırrının, son yıllardaki çok sayıda karşılaşma sayesinde rakibi mükemmel bir şekilde analiz etmeleri ve kadroya katılan yeni neslin potansiyeli ile ilgili olduğunu vurguladı. Asya Kupası öncesi hazırlıklar ve kendi golleri hakkındaki sorulara ise kaptan, «şansın sadece çok çalışanlara güldüğünü» hatırlatarak soğukkanlı ve profesyonel bir yaklaşım sergiledi.

«Mücbir sebep, 4-3-3 dizilişi ve kaptanın felsefesi»: Shomurodov röportajından 5 ana nokta

Milli takım liderinin açıklamalarından en önemli resmi gerçekler:

  • Gelişteki mücbir sebep ve toparlanma: Milli takım yolda beklenmedik bir durumla karşılaşsa da, toparlanma antrenmanları oyun üzerinde olumsuz bir etki bırakmadı;

  • «4-3-3» dizilişinde sorun yok: Shomurodov, kadrodaki zeki futbolcuların yeni taktik tarza kolayca uyum sağlayabildiğini doğruladı;

  • İran'ı yenmenin sırrı ortaya çıktı: Rakiple düzenli karşılaşmaların onları derinlemesine analiz etmeye olanak tanıdığı ve milli takımda yeni yeteneklerin yetiştiği vurgulandı;

  • Genç futbolculara yüksek not: Kadroya dahil edilen yeni oyuncuların teknik direktör tarafından boşuna çağrılmadığı ve antrenmanlarda kendilerini gösterdikleri kabul edildi;

  • Shomurodov'un başarı formülü: Golcü oyuncu, her maçta gol atmasını bir tesadüf değil, emeğin bir ürünü olarak «şans çalışanlara güler» diyerek açıkladı.

Eldor Shomurodov'un açıklaması: Milli takımın durumu ve stratejik sorulara yanıtlar

Kaptanın röportajında öne çıkan ana konuların sınıflandırılması:

Gündeme gelen konular ve yönelimler

Shomurodov'un görüşü ve resmi tutumu

Fergana'ya varış ve fiziksel durum

Biraz mücbir sebep oldu ama toparlanma antrenmanlarıyla normale döndü

İran'a karşı maç ve skorun önemi

Stadyumdaki atmosfer harikaydı; skor ne olursa olsun önemli olan galibiyetti

«4-3-3» taktik dizilişine geçiş

Hiçbir sorun yok, kadromuzda teknik direktörü anlayan çok sayıda zeki oyuncu var

İran'a karşı galibiyet serisi faktörü

Rakiple sık karşılaşma ve kadrodaki genç futbolcuların gelişimi

Kadroya yeni çağrılan gençlerin rolü

Sadece çağrılmadılar, antrenmanlarda kendilerini tam olarak gösteriyorlar

Asya Kupası hazırlığı ve zaman faktörü

Mükemmel bir takım kurmak için zaman her zaman azdır, ancak maksimum düzeyde hazırlanacağız

Kişisel golcülük felsefesi

«Şans sadece çok çalışanlara güler»

Futbol ekspertizi: Shomurodov'un açıklaması neden önemli bir stratejik anlama sahip?

Spor analistleri, futbol uzmanları ve yorumcuların sonuçları:

  • «Liderlik ruhu ve profesyonel sakinlik»: Eldor Shomurodov'un mücbir sebepler veya rakip ismine takılmadan sadece galibiyet ve emeğe vurgu yapması, takımın soyunma odasındaki atmosferin sağlamlığını gösteriyor; tüm takım kaptana güvenerek hareket ediyor;

  • «4-3-3» dizilişi ve zeka futbolu: Forvetin «kadroda zeki futbolcular var» demesi boşuna değil; modern pres ve kanat hücumları tam olarak oyuncuların sahayı görme yeteneğine dayanıyor, İran maçı bunun pratik kanıtı oldu;

  • Yeni nesil entegrasyonu: Milli takımımıza katılan yeni genç yeteneklerin kaptan tarafından sıcak karşılanması ve takdir edilmesi, nesil değişim sürecinin sancısız ve başarılı geçtiği anlamına geliyor.

Sizce Eldor Shomurodov'un «şans sadece çok çalışanlara güler» sözleri, onun milli takımdaki istikrarlı golcülüğünün ana faktörü mü? Yeni «4-3-3» dizilişi ile milli takımımız yaklaşan Asya Kupası'nda şampiyonluğa aday olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takım kaptanımızın bu samimi röportajını tüm futbolseverlerle paylaşın!

Eldor ShomurodovMilli TakımAsya Kupası4-3-3 Taktik DizilişiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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