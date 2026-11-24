Eldor Shomurodov'un Çorum kalesine attığı süper golün ardından Başakşehir 0-2 geriye düştüğü maçı 4-2'lik galibiyete çevirdi. Maç sonrasında İstanbul kulübünün teknik direktörü Nuri Şahin, Özbek futbolcunun ilk yarıdaki performansı, devre arasında verdiği talimatlar ve taktiksel değişiklikler hakkında konuştu.

Türkiye liginin 12. haftasında İstanbul Başakşehir, kendi sahasında Çorum ile dramatik bir mücadeleye sahne oldu. Konuk ekip 68. dakikada skoru 2-0'a getirse de, on dakika sonra Eldor Shomurodov'un uzak mesafeden attığı süper golle maçın senaryosu tamamen değişti.

82, 86 ve 90+1. dakikalarda Bertuğ Yıldırım'ın golleri, Başakşehir'e 4-2'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.

Ancak maç sonrasında Nuri Şahin'in yaptığı açıklamalar, özellikle Eldor Shomurodov'un sahadaki görevine dair açıklamaları dikkat çekiciydi.

Shomurodov'un hareketlerine devre arasında müdahale edildi

Nuri Şahin Eldor Shomurodov'un ilk yarıda çok hareketli olduğunu ancak bu kez gereğinden fazla yer değiştirmesinin takım için gerekli olmadığını belirtti. Teknik direktöre göre Başakşehir'in ceza sahasında daha fazla oyuncu bulundurması ve kanatlardan ortaları artırması gerekiyordu.

«Shomurodov ilk yarıda çok hareketliydi, gereğinden fazla yer değiştirdi. Normalde onun tam olarak böyle hareket etmesini isteriz ama bugün buna gerek yoktu. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyla girmemiz gerekiyordu.

Bugün kanatlardan daha fazla orta yapmamız ve ceza sahasını oyuncularla doldurmamız gerekiyordu. Devre arasında Eldor'a ve oyunculara bunu anlattım», dedi Nuri Şahin.