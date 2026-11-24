Eldor Shomurodov'un süper golünün ardından Nuri Şahin taktik değişikliği açıkladı
Eldor Shomurodov'un Çorum kalesine attığı süper golün ardından Başakşehir 0-2 geriye düştüğü maçı 4-2'lik galibiyete çevirdi. Maç sonrasında İstanbul kulübünün teknik direktörü Nuri Şahin, Özbek futbolcunun ilk yarıdaki performansı, devre arasında verdiği talimatlar ve taktiksel değişiklikler hakkında konuştu.
Türkiye liginin 12. haftasında İstanbul Başakşehir, kendi sahasında Çorum ile dramatik bir mücadeleye sahne oldu. Konuk ekip 68. dakikada skoru 2-0'a getirse de, on dakika sonra Eldor Shomurodov'un uzak mesafeden attığı süper golle maçın senaryosu tamamen değişti.
82, 86 ve 90+1. dakikalarda Bertuğ Yıldırım'ın golleri, Başakşehir'e 4-2'lik geri dönüş galibiyetini getirdi.
Ancak maç sonrasında Nuri Şahin'in yaptığı açıklamalar, özellikle Eldor Shomurodov'un sahadaki görevine dair açıklamaları dikkat çekiciydi.
Shomurodov'un hareketlerine devre arasında müdahale edildi
Nuri Şahin Eldor Shomurodov'un ilk yarıda çok hareketli olduğunu ancak bu kez gereğinden fazla yer değiştirmesinin takım için gerekli olmadığını belirtti. Teknik direktöre göre Başakşehir'in ceza sahasında daha fazla oyuncu bulundurması ve kanatlardan ortaları artırması gerekiyordu.
«Shomurodov ilk yarıda çok hareketliydi, gereğinden fazla yer değiştirdi. Normalde onun tam olarak böyle hareket etmesini isteriz ama bugün buna gerek yoktu. Ceza sahasına daha fazla oyuncuyla girmemiz gerekiyordu.
Bugün kanatlardan daha fazla orta yapmamız ve ceza sahasını oyuncularla doldurmamız gerekiyordu. Devre arasında Eldor'a ve oyunculara bunu anlattım», dedi Nuri Şahin.
Bu talimat, takımın ikinci yarıdaki taktiksel yaklaşımını değiştirmesine yardımcı oldu. Shomurodov'un hareketleri de hücum görevlerini daha net yerine getirmeye ve ceza sahasındaki oyuncu sayısını artırmaya odaklandı.
Bertuğ Yıldırım'ın oyuna girmesi taktiksel bir dönüm noktası oldu
Nuri Şahin, Bertuğ Yıldırım ve Umut Bozok'un oyuna girmesinin hücumdaki durumu değiştirdiğini vurguladı. Teknik direktöre göre taktiksel değişiklikten sonra takım daha isabetli paslar ve tehlikeli pozisyonlar üretmeye başladı.
«Bertuğ Yıldırım'ı Umut Bozok ile birlikte oyuna aldıktan sonra taktik değişti ve daha net paslar ile pozisyonlar oluştu. Artık maçtan sonra bu kararımızın doğru olduğunu söyleyebilirim», dedi Şahin.
Teknik direktörün bu kararından sonra Başakşehir hücumda daha etkili oldu. Bertuğ Yıldırım kısa sürede üç kez rakip fileleri havalandırarak maçın kahramanı oldu.
«Bertuğ'u en çok eleştiren kişi benim, onu en çok destekleyen de benim»
Nuri Şahin, Bertuğ Yıldırım hakkında konuşurken futbolcunun yeteneğini övdü. Teknik direktör, onun potansiyelinden daha verimli yararlanması gerektiğini vurgulayarak, eleştiri ve destek arasındaki dengeyi de açıkladı.
«Bertuğ'u en çok eleştiren kişi benim. Aynı zamanda onu desteklemek için en çok çabalayan da benim.
Bertuğ'un bunu anlaması lazım. Yeteneğini mümkün olduğunca verimli kullanmalı. Maalesef futbolda duygulara yer yok. Ben de duygusal bir insanım ama burada duygulara kapılmamak lazım. Fırsat geldiğinde bu şansı kullanması şart», dedi İstanbul kulübünün teknik direktörü.
Şahin, Bertuğ Yıldırım'ın dünya kupasına gidememesinin futbolcuyu psikolojik olarak etkilediğini belirtti. Bu durum sadece futbolcuyu değil, kulüpteki herkesi de üzdü.
Dünya kupasına gidememek Bertuğ'u etkiledi
Nuri Şahin, Bertuğ Yıldırım ile geçen sezonun ikinci yarısında özel bir plan yapıldığını, temel amacın futbolcunun dünya kupasına katılmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti. Ancak milli takım teknik direktörünün kararı nedeniyle bu plan gerçekleşmedi.
«Dünya kupasına gidememesi onu çok derinden etkiledi. Bu durum bizi de çok üzdü. Aslında geçen sezonun ikinci yarısında onunla ilgili bir planımız vardı. Temel amacımız onu dünya kupasına göndermekti. Maalesef teknik direktörün kararı nedeniyle kupaya gidemedi.
Bu durum onu biraz ruhsal olarak düşürdü. Ayrıca sezona da pek iyi başlayamadı. Bu konuda kendisinin de düşünmesi gerekiyor.
Ancak ben onun yeteneğini iyi biliyorum. Farklı güçlü yönleri var. Bertuğ bizim için çok değerli bir futbolcu. Umarım artık işleri daha iyiye gider», diyerek futbolcusuna destek verdi Nuri Şahin.
Başakşehir'in Çorum karşısındaki galibiyeti sadece skordaki geri dönüş değil, aynı zamanda teknik direktörün devre arasındaki taktiksel düzeltmeleri ve futbolcuların bu talimatları sahada uygulamasıyla da dikkat çekti. Eldor Shomurodov'un süper golüyle başlayan kırılma, Bertuğ Yıldırım'ın hat-tricki ile noktalandı.
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