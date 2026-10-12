Efsanevi Jon Jones, UFC tarihindeki en çok konuşulan olay hakkında konuştu

Karma dövüş sanatları (MMA) tarihinin en büyük dövüşçülerinden biri ve eski UFC şampiyonu Jon Jones kariyerindeki en acı verici kararlarından biri hakkında samimi itiraflarda bulundu. Efsanevi sporcu, organizasyonun ABD başkanlık konutu olan Beyaz Saray'da düzenlenen tarihi turnuvasında oktagona çıkmadığı için büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Red Corner MMA hesabının X (eski adıyla Twitter) platformunda yayınladığı açıklamaya göre Jones, kariyerinin zirvesi olarak Stipe Miocic ile yaptığı maçı hatırlatsa da, Beyaz Saray'daki etkinliği kaçırmış olmanın onu hala rahatsız ettiğini vurguladı.

«Bundan daha iyisini yapamazdım»: Miocic ile mücadele ve form durumu

Ağır sıklet kategorisindeki başarılarını değerlendiren Jon Jones, efsanevi rakibine karşı aldığı galibiyete özellikle değindi:

Tarihin en büyük ağır sıkleti: «Stipe Miocic, tarihin en büyük ağır sıklet dövüşçüsü olarak kabul ediliyordu. Onu yendiğimde ikimiz de artık genç değildik», diye anımsadı eski şampiyon;

Kariyerin zirve noktası: «O performansımdan daha iyisini sergileyebileceğime gerçekten inanmıyorum. Önümde Beyaz Saray'daki turnuva olsa bile, o dönemki formum zirve noktasıydı».

«Normalde pişman olmam ama...»: Jones'un beklenmedik itirafı

Genellikle seçimlerine ve kariyerine sarsılmaz bir güvenle yaklaşan Jones, bu kez zayıf yönünü gösterdi:

Katılması gereken sahne: «Bu, mutlaka yer almam gereken az sayıdaki turnuvadan biriydi», diye belirtti;

En büyük pişmanlık: «Normalde aldığım kararlardan pişmanlık duymam ancak UFC'nin Beyaz Saray'daki turnuvasına katılmamış olmak hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan biridir», diyerek sözlerini noktaladı Jon Jones.

Beyaz Saray'daki bu eşsiz spor şovu, UFC tarihindeki en prestijli ve tartışmalı olaylardan biri haline gelmişti. Jon Jones gibi bir dönem yıldızının bu etkinlikten uzak kalması, sadece sporcunun kendisi için değil, milyonlarca MMA hayranı için de büyük bir ukde olarak kalmaya devam ediyor.